基于在分布式平台上实施开发运维方面取得的成功,State Farm 认识到,许多相同的改进可以应用于其 IBM z/OS® 系统。“认识到我们的大型机流程的成熟度以及从分布式系统中吸取的经验教训,我们认为我们为实施开发运维和实现真正的改进奠定了坚实的基础,”Moncelle 说。

为了实现所有企业系统的开发周期的标准化,State Farm 使用开源、自主开发和专有工具的组合来提供现代集成式开发运维系统,用于维护现有核心应用程序和构建新功能。通过使用 Git 和 Jenkins 等流行的开源工具,State Farm 已经能够利用 State Farm 内部和行业内这些工具的广泛知识。

该公司还运行现代集成式开发环境 (IDE),包括 IBM® Developer for z/OS,为开发人员提供更加无缝的集成体验。“IBM Developer for z/OS 与 Git 无缝集成这一事实使开发人员可以更轻松地进行过渡,”Moncelle 说,“我们对开发工具仍然不可知,我们不会强迫开发人员使用单一解决方案。IBM Developer for z/OS 是一个出色的解决方案,我们继续并行使用其他解决方案。对我们来说,这只是开放性开发运维心理的一部分:我们无需更改整个框架即可互换工具。”

IBM Developer for z/OS 包含一个集成式调试器,使开发人员能够立即在上下文中检查和优化代码。

Moncelle 说:“只要代码触手可及,我们就可以提供安全提示,并就潜在问题向他们提供快速反馈。即使是最初持怀疑态度的人也非常支持这一变革,我们认为它将转化为更短的开发周期。”

他补充道:“一般来说,许多以前手动且依赖于人力的任务现在正在实现自动化。这为开发人员节省了时间和精力,他们可以更加专注于创新,从而形成持续改进的良性循环。”