互助保险公司 State Farm 致力于成为客户在产品和服务方面的最佳选择。过去，重工业监管创造了公平的竞争环境；最近，放松管制为更新、更敏捷的数字竞争对手开放了市场，提高了客户期望，并使 State Farm 面临实现更快创新的压力。

State Farm 负责测试的 IT 架构师 Mark Moncelle 表示：“我们的客户现在希望，无论他们是面对面、在线还是通过移动应用程序与我们互动，都能获得相同水平的功能、访问权限和实现目标的能力。当我们构建新的自助服务工具时，我们的上市时间取决于能否适应快速变化的开发实践。”

State Farm 希望从 IBM Z 服务器上运行的现有核心系统（经过 50 多年的尝试和信赖）中获得最大的竞争优势，同时超越规模更小、更灵活的竞争对手。虽然该公司已在其他平台上发展到开发运维，但它并没有为其企业系统利用更新的开发实践。

Moncelle 评论道：“您可以在自己的空间中按照自己的意愿实现敏捷，但如果您集成的团队和流程不敏捷，那么您将无法快速实现变革。这就是作为一个大型组织面对的现实：您必须让一切运行得更快，而不仅仅是产品。”

“我们分散办公的团队能够访问企业系统上的不间断服务，但是当他们需要更改这些后端服务时，迭代周期可能会持续数周甚至数月。”

为了实现所有企业系统的开发周期的标准化，State Farm 希望引入支持跨平台开发运维方法的新工具。

State Farm 技术和架构总监 Krupal Swami 表示：“从战略角度来看，所有技术平台都应该平等地开放，帮助企业解决挑战。技术不应该妨碍业务目标的实现。”

她补充道：“我们的 IBM Z 系统为实现增长提供强大、安全和可靠的基础。我们希望支持 Z 开发人员实现更高的效率和速度，同时也帮助新员工在使用平台时感到舒心可靠，这样我们就可以跨平台合作，实现快速创新。”