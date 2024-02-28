互助保险公司 State Farm® 的愿景是成为客户在其所提供的产品和服务方面的首选和最佳选择。为了实现这一愿景，该公司正在包括 IBM Z 在内的所有平台上进行创新，以在整个企业内实现始终如一的快速、高效开发运维。
互助保险公司 State Farm 致力于成为客户在产品和服务方面的最佳选择。过去，重工业监管创造了公平的竞争环境；最近，放松管制为更新、更敏捷的数字竞争对手开放了市场，提高了客户期望，并使 State Farm 面临实现更快创新的压力。
State Farm 负责测试的 IT 架构师 Mark Moncelle 表示：“我们的客户现在希望，无论他们是面对面、在线还是通过移动应用程序与我们互动，都能获得相同水平的功能、访问权限和实现目标的能力。当我们构建新的自助服务工具时，我们的上市时间取决于能否适应快速变化的开发实践。”
State Farm 希望从 IBM Z 服务器上运行的现有核心系统（经过 50 多年的尝试和信赖）中获得最大的竞争优势，同时超越规模更小、更灵活的竞争对手。虽然该公司已在其他平台上发展到开发运维，但它并没有为其企业系统利用更新的开发实践。
Moncelle 评论道：“您可以在自己的空间中按照自己的意愿实现敏捷，但如果您集成的团队和流程不敏捷，那么您将无法快速实现变革。这就是作为一个大型组织面对的现实：您必须让一切运行得更快，而不仅仅是产品。”
“我们分散办公的团队能够访问企业系统上的不间断服务，但是当他们需要更改这些后端服务时，迭代周期可能会持续数周甚至数月。”
为了实现所有企业系统的开发周期的标准化，State Farm 希望引入支持跨平台开发运维方法的新工具。
State Farm 技术和架构总监 Krupal Swami 表示：“从战略角度来看，所有技术平台都应该平等地开放，帮助企业解决挑战。技术不应该妨碍业务目标的实现。”
她补充道：“我们的 IBM Z 系统为实现增长提供强大、安全和可靠的基础。我们希望支持 Z 开发人员实现更高的效率和速度，同时也帮助新员工在使用平台时感到舒心可靠，这样我们就可以跨平台合作，实现快速创新。”
基于在分布式平台上实施开发运维方面取得的成功，State Farm 认识到，许多相同的改进可以应用于其 IBM z/OS® 系统。“认识到我们的大型机流程的成熟度以及从分布式系统中吸取的经验教训，我们认为我们为实施开发运维和实现真正的改进奠定了坚实的基础，”Moncelle 说。
为了实现所有企业系统的开发周期的标准化，State Farm 使用开源、自主开发和专有工具的组合来提供现代集成式开发运维系统，用于维护现有核心应用程序和构建新功能。通过使用 Git 和 Jenkins 等流行的开源工具，State Farm 已经能够利用 State Farm 内部和行业内这些工具的广泛知识。
该公司还运行现代集成式开发环境 (IDE)，包括 IBM® Developer for z/OS，为开发人员提供更加无缝的集成体验。“IBM Developer for z/OS 与 Git 无缝集成这一事实使开发人员可以更轻松地进行过渡，”Moncelle 说，“我们对开发工具仍然不可知，我们不会强迫开发人员使用单一解决方案。IBM Developer for z/OS 是一个出色的解决方案，我们继续并行使用其他解决方案。对我们来说，这只是开放性开发运维心理的一部分：我们无需更改整个框架即可互换工具。”
IBM Developer for z/OS 包含一个集成式调试器，使开发人员能够立即在上下文中检查和优化代码。
Moncelle 说：“只要代码触手可及，我们就可以提供安全提示，并就潜在问题向他们提供快速反馈。即使是最初持怀疑态度的人也非常支持这一变革，我们认为它将转化为更短的开发周期。”
他补充道：“一般来说，许多以前手动且依赖于人力的任务现在正在实现自动化。这为开发人员节省了时间和精力，他们可以更加专注于创新，从而形成持续改进的良性循环。”
使用持续开发和集成取代严格的开发周期和批量驱动的测试，可以加快核心系统中新功能的交付，确保它们继续根据其他平台上应用程序的需求不断发展。Git 和 IBM Developer for z/OS 等工具正在帮助开发人员采用敏捷的开发运维实践，以支持这些持续的开发方法。
Moncelle 表示：“开发现代开发运维工具和实践可以在整个企业实现单一的高速开发。”
IBM Z 中添加的 Git、Jenkins 和 IBM UrbanCode Deploy 等工具有助于 State Farm 在整个组织中一致扩展开发运维实践。一般来说，跨所有平台提供灵活且现代化的工具使产品团队能够跟上更新的应用程序的步伐，从而缩短上市时间。
State Farm 目前正在致力于使用最先进的技术，包括机器学习、静态代码分析以及使用 IBM Infosphere® Optim Test Data Fabrication 以前所未有的规模自动生成真实的测试数据，以便在 z/OS 和其他平台上进行测试。这应该有助于组织确保面向客户的新应用程序能够提供所需的稳定性以及可通过持续测试实现的高质量服务。“我们希望在测试数据密集型应用程序的方式上看到真正的根本性差异，这为实现更大规模的开发运维改进开辟了新的可能性，”Moncelle说。
Swami 补充道：“我们希望消除任何阻碍对 IBM Z 上运行的系统进行更改的接口或工具。我们最早做出的改变之一就是用 Git 替换 z/OS 的旧版 SCM [源代码管理系统]。”
“现代开发工具将有助于向目前没有 IBM Z 平台经验或没有接触过该平台的年轻开发人员新群体开放企业服务器，”Swami 表示。
如今，在 State Farm，许多任务关键型工作负载在 IBM z/OS 上运行，基于 12 个 IBM Z 服务器，跨 250 个活动 LPAR，为分布式平台上运行的辅助应用程序提供服务和数据。
Swami 评论道：“十年前，当我们构建高可用性系统时，我们从头开始，并与 IBM 密切合作，使用 GDPS、Parallel Sysplex 和 Db2 Data Sharing 等技术设计了一个提供持续可用性的系统。我们还强制实施了不依赖于特定资源或要求应用程序在特定 LPAR 上运行的应用程序设计。Sysplex 工作负载平衡等功能对于防止应用程序需要知道它们正在运行的系统以及允许系统在执行维护时移动工作负载至关重要。”
展望未来，开发实践标准化意味着企业可以为其工作负载选择最合适的平台，而不必担心开发人员需要适应全新的工具和方法。
随着 State Farm 开始将应用程序扩展到云中，该公司预计，IBM Z 将继续在结合本地和异地计算资源的新型混合云基础架构中发挥重要作用。开发运维的标准化自然会促进这种方法，支持与平台无关的理念，即在每种情况下将工作负载定向到最合适的平台。
Swami 总结道：“通过将敏捷开发运维实践引入 IBM Z，我们将继续加快开发周期，最终更快地向客户提供新服务，从而保持竞争优势。”
State Farm 的使命是帮助人们管理日常生活中的风险，从意外事件中恢复，并实现他们的梦想。State Farm 及其附属公司是美国最大的汽车和家庭保险提供商。其近 19,000 名代理人和约 58,000 名员工为约 8,400 万份保单和客户提供服务，其中包括超过 8,100 万份汽车、火灾、人寿、健康和商业保单以及超过 200 万个银行和投资规划服务客户。提供商业汽车保险以及针对租户、企业主、船只和摩托车的保险。State Farm Mutual Automobile Insurance Company 是 State Farm 公司家族的母公司。State Farm 在 2019 年财富 500 强最大企业排行榜上排名第 36 位。如需了解更多信息，请访问 https://www.statefarm.com（ibm.com 外部链接）
要了解有关 IBM Dependency Based Build 的更多信息，请访问以下网站：https://developer.ibm.com/mainframe/products/ibm-dependency-based-build/
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要了解有关 IBM 开发运维解决方案或 IBM UrbanCode 软件的更多信息，请访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/cloud/devops 和 https://www.ibm.com/cloud/urbancode。
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