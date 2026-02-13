AI 在大型机现代化进程中究竟扮演着怎样的角色？在本周的“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 与专家 Skyla Loomis、Maryam Ashoori 和 Kaoutar El Maghraoui 一起展开了讨论。我们将深入探讨人工智能驱动的大型机现代化和 AI 构建器。其次，全球 84% 的人从未用过 AI？对 AI 采用情况以及需要改变的内容进行的现实调查。最后，OpenClaw 暴露了一些 AI 智能体的安全漏洞。我们讨论“智能体运营”，即令 AI 智能体达到生产就绪状态的透明度、评估、优化和策略执行框架。更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。
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Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
欢迎在线参加我们的 IBM 技术峰会，聚焦智能体运维和负责任的 AI，了解 IBM 关于大规模负责任地运维智能体式 AI 的观点。本期节目中，特邀嘉宾将继续探索其组织如何应对 AI 智能体引发的运营、风险和治理挑战。
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