AI 在大型机现代化进程中究竟扮演着怎样的角色？在本周的“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 与专家 Skyla Loomis、Maryam Ashoori 和 Kaoutar El Maghraoui 一起展开了讨论。我们将深入探讨人工智能驱动的大型机现代化和 AI 构建器。其次，全球 84% 的人从未用过 AI？对 AI 采用情况以及需要改变的内容进行的现实调查。最后，OpenClaw 暴露了一些 AI 智能体的安全漏洞。我们讨论“智能体运营”，即令 AI 智能体达到生产就绪状态的透明度、评估、优化和策略执行框架。更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

1:06 – 大型机现代化

14:18 - AI 应用现状调查

29:40 – 安全性源于设计的智能体式 AI

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