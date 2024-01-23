M&T 认识到需要打通核心银行系统和混合云应用程序之间的实时信息流。M&T 利用 Z DIH 踏上了应用程序现代化之旅，力求实现更准确的业务结果和更好的用户体验。
M&T 与 IBM 合作开展 Z Digital Integration Hub (Z DIH) 项目，基于事件驱动架构，实现 z/OS® 应用程序现代化。这样，帐户信息可实时传递至下游使用者（例如 M&T 的支付决策应用程序）以及业务分析员、数据科学家和其他使用应用程序。
每天高达数十亿笔的在线交易量。鉴于交易量的持续增加和在数字空间中共享数据的需求，美国大型商业杨银行控股公司 M&T 等金融机构必须更快速、更准确地处理和传达银行信息。
此前，M&T 定期进行批量传输，将大量原始数据在核心系统和功能（例如支付决策应用程序）之间移动。为了创建可供支付决策应用程序使用的易于理解的帐户信息，必须对数据元素进行聚集与混合。这需要几个小时才能完成，导致各种银行工作负载使用过时的信息。
M&T 还希望让应用程序开发者、数据科学家和业务分析员更容易获得和使用核心存款信息。核心银行系统相关的数据结构和格式非常复杂，创建和修改新应用程序可能耗时六周以上，即使是微小变更也是如此。
应用程序开发者必须与多个团队合作来访问和解释原始数据元素，之后才能在应用程序中组合必要的信息。同样，数据科学家和业务分析员如果不请求从特定于其项目的大量数据提取创建测试床，就无法访问核心银行信息进行分析。M&T 希望为员工提供自助服务模式，可以按需访问信息，而不会妨碍生产或影响银行的核心系统。
为了降低信息延迟并让核心银行信息更易于访问，M&T 设法让他们的 z/OS 应用程序能够遵循事件驱动架构，该架构支持在不影响日常运营的情况下生成易用的最新信息。
在为期 12 周的合作中，IBM 完成了 Z Digital Integration Hub (Z DIH) 的实施，以便组合最新的核心银行信息并与其他银行职能部门共享。
在开启应用现代化旅程之初，M&T 选择了一个支付决策应用来持续使用银行 z/OS 交易环境生成的核心存款信息。在事件处理功能部署就绪后，支付决策应用将能够使用来自核心银行交易的最新信息，进而始终如一地做出更准确的决策。
Z DIH 的实施取代了原有定期文件传输完整原始数据集的方式来创建此类信息，支持全天持续使用来自核心系统的交易有效负载，并将其与来自银行隔夜批量对账流程的数据混合。如此一来，支付决策应用便可始终访问最新信息，进而获得更准确的结果。
Plew 称：“如果没有采用这种试点加协作的方法，整个组织就不会取得如此巨大的成果。”
由于试点期间实施的 Z DIH 缓存所存储的是核心银行信息而非难以理解的原始数据元素，因此相关数据更易于访问，而且可供用户在各种场景中重复使用。业务分析员和数据科学家可以在自助服务模式下利用当日缓存，最大限度地减少对核心银行系统的干扰。
通过 Z DIH 试点项目，M&T 能够以亚秒级的准确度高效共享核心存款信息，而以前的核心存款信息可能 3 个小时便会过时。相关信息会持续进行计算，确保支付决策应用程序等功能拥有最新帐户信息，进而更准确地批准或拒绝支付、降低风险和潜在欺诈。由于 Z DIH 完全在 z/OS 上运行，因此可以相对轻松地完成应用程序现代化和数据协同定位，进而降低信息延迟与合规风险。Z DIH 能够高效使用专业引擎（即 zIIP），并推动查询处理采用 Z DIH 而非核心应用程序，因此可提供成本优势。
在将数据映射和测试作为重要因素的场景中，利用 Z DIH 可以将数据驱动的项目周期缩短 40%。Plew 介绍说：“通过我们的记录系统填充和同步数据缓存后，借助 Z DIH 的自助服务功能，我们的业务和技术合作伙伴无需依赖跨团队合作便可构建所需功能。”Z DIH 日内缓存中的核心银行信息可被其他用例和应用程序理解并复用，这样使用数据的应用（消费应用）便不再需要从原始数据元素生成自定义信息。
应用程序开发者、业务分析员和数据科学家也可以访问缓存，而无需从核心系统传输或提取大量数据。通过这种自助服务模式，关键人员可以灵活地及时履行职责，同时确保不会影响对连续运营至关重要的系统。例如，业务分析员可以按需与 Z DIH 缓存中的信息进行交互，并使用熟悉的工具快速解决客户端问题。
M&T Bank Corporation（链接位于 ibm.com 外部）是一家总部位于纽约布法罗的金融控股公司。M&T 的主要银行子公司 M&T Bank 在纽约、马里兰州、新泽西州、宾夕法尼亚州、特拉华州、康涅狄格州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州和哥伦比亚特区均设有银行办事处。信托相关服务则由 M&T 的威尔明顿信托附属公司和 M&T Bank 提供。
IBM Z DIH 产品通过一个短期试点项目实施相应业务场景，促进应用程序现代化并在 z/OS 核心系统与混合云应用之间高效共享最新信息。
您可以访问 https://www.ibm.com/support/z-content-solutions/z-digital-integration-hub/. 了解有关 IBM Z 的更多信息。IBM Z 是面向任务关键型应用程序的企业平台，可提高混合多云的数据隐私性、安全性和韧性。
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美国出品，2021 年 4 月。
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