每天高达数十亿笔的在线交易量。鉴于交易量的持续增加和在数字空间中共享数据的需求，美国大型商业杨银行控股公司 M&T 等金融机构必须更快速、更准确地处理和传达银行信息。

此前，M&T 定期进行批量传输，将大量原始数据在核心系统和功能（例如支付决策应用程序）之间移动。为了创建可供支付决策应用程序使用的易于理解的帐户信息，必须对数据元素进行聚集与混合。这需要几个小时才能完成，导致各种银行工作负载使用过时的信息。



M&T 还希望让应用程序开发者、数据科学家和业务分析员更容易获得和使用核心存款信息。核心银行系统相关的数据结构和格式非常复杂，创建和修改新应用程序可能耗时六周以上，即使是微小变更也是如此。



应用程序开发者必须与多个团队合作来访问和解释原始数据元素，之后才能在应用程序中组合必要的信息。同样，数据科学家和业务分析员如果不请求从特定于其项目的大量数据提取创建测试床，就无法访问核心银行信息进行分析。M&T 希望为员工提供自助服务模式，可以按需访问信息，而不会妨碍生产或影响银行的核心系统。



为了降低信息延迟并让核心银行信息更易于访问，M&T 设法让他们的 z/OS 应用程序能够遵循事件驱动架构，该架构支持在不影响日常运营的情况下生成易用的最新信息。