物理访问控制（如闸机、上锁门禁）用于管控物理场所的人员进出权限。逻辑访问控制（如入侵检测和防御系统控制对计算机系统的访问。本文主要探讨逻辑访问控制。

在访问管理术语中，需要获取访问权限的实体被称为"主体"。这些主题包括人类用户和非人类身份，如机器人、应用程序、工作负载和AI 智能体。

事实上，云基础设施的激增、DevOps 的兴起以及高级人工智能工具的采用，推动后一类用户数量激增，非人类用户正在成为访问控制的重点。

主体需要访问的资源——应用程序编程接口 (API)、操作系统设置、云端数据库中的敏感信息——统称为客体。

在企业网络中实施访问控制通常涉及创建和执行访问控制策略，这些策略定义了每个主体在系统中的访问权限。访问控制策略决定了主体是否可以访问客体（如文档）及其对该客体的权限（文档中：只读、读写、完全管理控制）。

访问控制是身份安全的基石。例如，零信任网络架构依靠完善的访问控制机制，既能防范未授权访问，同时又为授权用户简化访问流程。在云原生网络中，身份是新的边界，访问控制对更广泛的网络安全工作至关重要。

同时，访问控制也是许多系统的薄弱环节。在 OWASP 最关键 Web 应用程序安全风险的十大清单中，访问控制漏洞排名第一。根据 IBM X-Force 威胁情报指数的数据，基于身份的攻击（攻击者劫持合法用户账号、滥用其访问权限）几乎占到所有数据泄露事件的三分之一。

因此，尽管访问管理在组织安全状况中扮演着关键角色，但现有数据表明其仍有很大的优化提升空间。