企业级密钥管理工具可帮助组织检测、防止和修复对敏感数据和系统（例如个人身份信息 (PII)）的未经授权访问和滥用。组织可降低数据泄露和数据盗窃的风险，从而避免宝贵数据丢失、潜在罚款和声誉受损。

机密管理是特权访问管理 (PAM) 的支柱之一，PAM 是身份和访问管理 (IAM) 的一个子集，侧重于保护特权帐户和用户。

PAM 的其他三大支柱包括：

特权帐户和会话管理 (PASM) ，可处理帐户生命周期管理、密码管理和会话监控。





，可处理帐户生命周期管理、密码管理和会话监控。 权限提升与授权管理 (PEDM) ，其中包括自动评估、批准和拒绝特权访问请求。





，其中包括自动评估、批准和拒绝特权访问请求。 云基础设施授权管理 (CIEM)，用于监督云计算环境中的 IAM 流程。

机密管理对于开发运维方法很重要，该方法强调自动化、持续的软件交付。

开发运维团队通常使用多种配置或编排工具来管理整个数字生态系统、工作流程和端点。这些工具通常使用需要存取机密才能启动的自动化和脚本。如果没有企业级机密管理服务，随意使用机密可能会增加系统漏洞。

许多组织将机密管理功能集成到持续集成和持续交付管道（或称 CI/CD 管道）中。这有助于确保所有活动部件（开发人员、工具和自动化流程）在需要时都能安全地访问他们所需的敏感系统。

机密管理被视为 DevSecOps 的核心组件，DevSecOps 是开发运维 (DevOps) 方法的演变，在整个开发运维生命周期中持续集成和自动化安全性。