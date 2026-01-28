OpenClaw 和 Moltbook非常酷。它们也极其危险。它们让我们看到了 AI 智能体安全还有多长的路要走。 在本期 Security Intelligence 中，Dave McGinnis、Seth Glasgow 和 Evelyn Anderson 深入剖析了本地运行的 AI 智能体如何成为一个全新的攻击面，以及防御者为何可能低估了其中的风险。从配置错误的智能体数据库泄露 API 密钥，到能够悄然劫持受信任系统的恶意“技能”，我们探讨了当强大的 AI 工具被当作普通应用程序对待时会发生什么。
我们还深入探讨了网络安全领域日益严峻的信号问题：
在此过程中，我们的专家小组讨论了一个更深层次的问题：对于安全从业者而言，AI 究竟是馈赠还是诅咒？
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