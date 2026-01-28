网络安全专家需要了解的 OpenClaw 和 Moltbook 相关信息

OpenClaw 和 Moltbook非常酷。它们也极其危险。它们让我们看到了 AI 智能体安全还有多长的路要走。 在本期 Security Intelligence 中，Dave McGinnis、Seth Glasgow 和 Evelyn Anderson 深入剖析了本地运行的 AI 智能体如何成为一个全新的攻击面，以及防御者为何可能低估了其中的风险。从配置错误的智能体数据库泄露 API 密钥，到能够悄然劫持受信任系统的恶意“技能”，我们探讨了当强大的 AI 工具被当作普通应用程序对待时会发生什么。

我们还深入探讨了网络安全领域日益严峻的信号问题：

  • AI 生成的“垃圾信息”如何淹没漏洞赏金计划。
  • 为什么 NIST 可能会停止在国家漏洞数据库中添加漏洞。

在此过程中，我们的专家小组讨论了一个更深层次的问题：对于安全从业者而言，AI 究竟是馈赠还是诅咒？ 

更多精彩内容，尽在 Security Intelligence

章节：

  • 00:00——开场
  • 01:03——OpenClaw 与 AI 智能体攻击面
  • 16:49——AI 垃圾信息会终结漏洞赏金计划吗？
  • 26:49——NIST 的 NVD 重大调整
  • 35:27——氛围编程恶意软件带来的问题

本播客中表达的观点仅代表参与者个人，并不一定反映 IBM 或其他任何组织、实体的立场。
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