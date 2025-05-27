API 测试可检查数据和格式的准确性、错误处理机制、身份验证和授权合规性、兼容性问题、负载问题等。开发团队可以选择手动运行这些测试，或使用软件来自动执行测试并最大限度提高流程效率。无论采用哪种方法，全面的 API 测试都需要依靠一系列测试方法来确保 API 和应用程序的最佳性能及安全性。

现代应用程序通常为三层结构，即数据层、服务（或应用程序）层和表示层。服务层包含应用程序的业务逻辑（和 API 的核心功能），同时决定了 API 如何与其他应用程序组件和功能进行通信。

从历史上看，开发人员会在软件开发生命周期结束时实施 API 层测试。然而，如今许多企业正在采用 API 优先的开发战略，即开发团队将应用程序构建为通过 API 交付的服务网络。

维护优化的 API 对于 API 优先的方法至关重要，因此开发人员通常选择在生命周期的早期纳入 API 测试实践。这种主动方法（称为“左移”）可帮助团队更早地发现和修复问题，防止代价高昂的错误和项目延误，并优化整个开发流程。

但值得注意的是，即使在完成部署后，API 测试可能仍然会持续进行。生产后测试（或右移测试）为企业提供了补充测试方法，如果结合运用左移策略，企业就能将持续反馈回路集成到 DevOps 和 CI/CD 管道中。

除了创建更稳定且可靠的 API 之外，API 测试还为企业提供了显著优势。它有助于提高企业软件应用程序的质量、最大限度降低开发成本并加速软件交付。