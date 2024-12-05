任务关键型应用程序的主要特点是它在支持企业运营方面发挥着核心作用。任务关键型应用程序通常对业务连续性（组织在危机期间及之后维持运作的能力）和灾难恢复（一套用于在意外事件后恢复关键功能的技术和流程）非常重要。当任务关键型应用程序发生故障或出现停机时，可能会威胁到企业的核心运营、声誉和收入来源。

任务关键型应用程序因行业而异，通常在一个行业中被视为任务关键型应用程序，在另一个行业未必被认定为任务关键型。例如，以应急响应为核心业务的企业，会认为允许救护车司机与调度员沟通的通信网络是关键任务。然而，另一个行业的公司可能也有一套允许其配送车辆司机沟通的通信网络，但不一定将其认定为关键任务服务。