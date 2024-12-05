任务关键型应用程序是指企业开展正常业务运营所必须运行的应用程序。企业依赖任务关键型应用程序的原因有很多，包括通信、数据存储、商品和服务交付等等。
通过将应用程序或工作负载指定为“任务关键型”，IT 基础设施团队可以帮助确保为其功能分配适当的资源。对于不太重要的应用程序，IT 团队通常会使用其他标签，例如“业务关键型”或“低优先级”。低优先级应用程序很少包含在业务连续性计划 (BCP) 或 灾难恢复计划 (DRP) 中，但业务关键型应用会被包含。
业务关键型应用程序的长期中断或停机需要对公司构成严重的财务损失威胁，否则 IT 团队应考虑将其指定为低优先级或非关键型应用。低优先级应用程序即使性能低于峰值或经历较长时间的中断，也不会损害业务运营或造成财务损失。
一旦 IT 团队成功识别出所有低优先级应用，就可以将业务关键型应用与任务关键型应用区分开来。要确定某个应用程序是应被视为任务关键型还是业务关键型应用，可以应用一套简单的标准：
大多数任务关键型应用有许多用户依赖它们执行对公司成功至关重要的功能。任务关键型应用支持的活动示例包括商品和服务的交付、公司数据的安全存储、贵重资产的跟踪以及客户付款的处理。任何这些流程的中断都可能导致正常业务运营受影响。
直接影响企业能否维持业务连续性、确保数据安全存储或支持员工与客户之间沟通的应用，应被标记为任务关键型应用。下面更详细地介绍这些特点及其在不同场景中的应用。
业务连续性：任务关键型应用的故障必须对企业已建立的业务流程构成严重风险。可能对组织产生的常见影响包括，诸如导致长时间停机、对客户或员工安全产生负面影响以及中断生产力。
数据存储：许多企业，尤其是那些必须存储敏感客户数据的行业，都将其数据中心标记为任务关键型。数据中心一旦被攻破，就会导致客户信息泄露，造成财务欺诈和声誉受损1。
用户依赖性：大多数任务关键型应用程序都被员工、客户或两者广泛使用。当任务关键型应用程序（例如 Slack 或 iMessage 等云应用程序）发生故障时，正常的业务流程会受到干扰，并且可能需要数天才能恢复。
一旦一个应用程序被确定为任务关键型应用程序，IT 团队就必须采取适当的措施来帮助确保其可用性和弹性。以下是企业在设计任务关键型应用程序时所依赖的五项最佳实践。
任务关键型应用程序必须能够在高峰流量时段处理增加的工作量，否则公司将面临潜在的停机时间和声誉受损的风险。
2022 年，当成千上万的泰勒·斯威夫特粉丝同时尝试购买她新巡演的门票时，流量导致网站 ticketmaster.com 停止运行，使公司陷入公开且尴尬的事件2。
停机成本高昂，对于大型企业平均每分钟接近 9,000 美元，而在金融和医疗等敏感行业，每小时甚至可高达 5,000,000 美元。3
为任务关键型应用制定完善的灾难恢复计划的企业，包括部署合适的解决方案和备份敏感数据，可以显著降低其风险暴露。
IT 管理员可以通过仔细评估任务关键型应用的技术需求并建立多重冗余，从而帮助确保这些应用在高压条件下正常运行。冗余是关键组件的战略性重复，当意外事件发生时，这些组件可能会出现故障。
例如，数据冗余是将敏感数据备份到多个位置的做法，以便在灾难影响单一物理位置时，存储在其他地方的数据仍然保持安全。另一种常见的冗余是“电源冗余”，即为任务关键型系统建立多个潜在电源，在大范围停电期间可作为备用。
支撑企业核心业务流程的应用程序可以从零售店使用的简单销售点 (POS) 应用程序，到用于提升生产力的庞大企业资源计划 (ERP) 应用程序，不一而足。以下是当今现代企业中使用最广泛的任务关键型应用程序的一些例子。
如今，几乎每个人的手机上都有一款应用程序，可以在银行账户之间转账、进行投资，甚至支付账单。过去，银行业务通常由本人前往本地分行亲自办理，而如今大部分业务都在线上完成。
对于开发和维护这些应用程序的金融机构来说，应用程序的故障可能导致客户无法访问资金、发生网络安全欺诈、造成广泛的声誉损害等。在金融这样敏感的行业，即便只是几个小时的停机，也可能为依赖提供最前沿金融科技 (fintech) 产品并确保其安全可靠交付的大型零售银行带来负面新闻。
数据存储中心通常被视为任务关键型应用，因为它们存储的信息非常重要，如果这些信息被删除、被盗或以其他方式损坏，会对企业造成严重影响。
任务关键型数据中心通常设计为高可用性和可扩展性，并配备多重冗余和备份，有时甚至位于多个不同的物理位置，以帮助确保数据完整性。众所周知，广泛的停机事件和网络攻击可能破坏数据中心及其所保护的信息，从而导致正常业务运营中断和声誉受损。
移动设备和云消息应用程序等通信系统是现代企业大多数业务流程的基础。疫情期间向远程办公的广泛转变，使这些系统的正常运作面临更大压力。关键通信系统故障可能导致企业员工队伍失去网络连接，使他们无法彼此沟通或与客户沟通。
这类事件的例子很常见，每年大型通信和软件公司的网络中断都会在媒体上产生负面报道。今年早些时候影响了八百万 Windows 用户的 CrowdStrike 事件就是一个例子，这类大规模中断可能导致员工和客户数小时甚至数天无法正常工作或沟通。4。
现代交通系统，例如铁路、航空和高速公路，对于依赖它们运行的企业和社区来说，是任务关键型应用。
例如，空中交通管制系统、交通网络和地铁系统在出现任何停运期间都可能对服务对象造成严重影响。当这些复杂、高度互相依赖的系统发生故障时，后果可能是灾难性的，导致延误、事故和昂贵的维修。负责构建和监控这些系统的 IT 管理员会在其流程中建立多重冗余和备份系统，以防止故障，并确保在中断后能够快速、安全地恢复运行。
应急服务，例如调度救护车以及其他对社区安全至关重要的资源，被视为任务关键型应用，其可用性必须接近 100%。无论是应对突发火灾、高速公路事故还是犯罪报案，消防、警务与医疗救援人员都必须依赖通信网络保持协同作战能力。
不过，应急服务仍可能受到常见问题的影响，包括天气事件、互联网和电力中断，以及服务需求异常高峰期。在设计应急服务的任务关键型系统时，IT 管理员必须将这些潜在的中断因素考虑在内，以确保系统能够正常运行。
