假设您正在显微镜下观察一个软件系统：最初以最高倍率聚焦于单元。这是软件系统的基本构建模块。随后视野逐渐扩大至下一放大级别——由独立单元组成的模块。最终完全缩小视野后，便抵达系统层级。在此放大级别下，您能观察系统内所有内容，以及模块构建的各组件如何协同工作。

从某些方面看，系统测试类似于这种微观观察——但存在关键差异。系统测试属于黑盒测试形式，这意味着测试人员关注的重点并非系统组件的内部结构，而是系统的整体功能。从这种“通过/未通过”的视角出发，系统行为仅在与系统性能相关时才值得关注。（白盒测试则能更清晰地展现系统内部组件的特性。）

系统测试通常涉及对多个独立软件系统的分析，这些系统在特定软件系统中可能协同运行，也可能独立运作。