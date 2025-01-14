产品经理协调和监督产品开发过程，并参与整个产品生命周期，在产品生命周期管理中发挥关键作用。这个过程的范围和具体细节可能因企业而异，也取决于产品的复杂性。然而在大多数情况下，从构思到发布和优化的整个过程中的跨团队合作是一个重要组成部分。
产品经理的主要职责包括进行市场调研、制定产品愿景、跨团队合作开发产品以及在产品发布后进行优化。
对竞争对手数据、客户调查、焦点小组以及销售和市场团队内部数据的详细分析有助于指导产品开发。产品经理通过阅读来自权威来源的白皮书、报告、博客和新闻文章来了解当前的技术发展和商业趋势。新产品和功能旨在填补市场空白或改进竞争对手已经做的事情——研究什么是成功的，什么是不成功的，是使这一切成为可能的关键部分。
产品经理根据产品和市场调研提出的想法，为产品制定长期愿景。产品经理必须具备创造力，能够想象市场条件可能如何发展，以及产品将如何融入企业的未来。在制定产品愿景时，产品经理还会考虑新产品如何与现有产品和服务相连接。他们确保业务产品与企业的使命和目标一致。
产品经理与开发人员协作，确保产品功能符合业务和客户需求。产品经理是业务团队、开发团队、销售和营销团队等不同部门之间的桥梁。
在整个开发过程中，他们倡导改善客户体验的功能，并确保利益相关者保持一致。产品经理参与前端和后端产品开发，这意味着他们在技术方面以及产品设计和用户体验元素方面都有输入。在整个开发过程中，产品经理帮助协商和平衡预算、可用资源、发布日期和利益相关者意见等多个因素。
产品开发过程不会在产品推出后结束，产品经理的参与也不会结束。当产品进入市场时，产品经理有几项职责有助于改进产品、推广和性能表现。值得注意的是，产品经理帮助收集和审查用户反馈以及性能分析，以寻找优化机会。他们还与开发团队合作，继续测试产品中可能导致用户中断或出现问题的错误或缺陷。
这些责任贯穿于产品开发的每一个步骤。了解产品经理职责的另一种方法是审视产品开发过程的一般步骤。
产品开发流程因产品和组织而异，但大多数流程都包括以下步骤：
这一协作过程涉及产品经理和业务团队，重点是开发新产品、新功能和新计划。产品领导者与其团队一起评估客户的需求和业务目标，了解客户尚未获得的服务需求。领导层对新计划达成一致时，产品就会进入开发流程的下一步。
产品经理进行广泛的市场调研，了解客户对哪些产品感兴趣并参与其中，以及竞争对手正在开发哪些功能。这项调研包括对竞争对手表现和客户数据的分析，其中包括留存率、产品采用率以及对组织资源的考量。
深入了解市场使产品团队能够实现产品市场契合，或构建一个以客户为中心、填补市场空白的产品。产品经理还考虑未来需求，通过构建既能满足当前需求又能在市场条件变化时可持续更新的产品。产品经理还可以与焦点小组合作，获取对潜在客户群体及其偏好的洞察分析。
产品路线图概述了产品愿景以及与构建产品相关的需求、工作流、资源、时间表、优先事项和目标。路线图让所有利益相关者清楚地了解为什么需要该产品以及它解决了哪些组织或客户问题。路线图可能会列出研究期间确定的客户价值，并设定里程碑和目标发布日期。
路线图还可以帮助项目经理确保团队按计划进行，并创建产品开发的工作流。清晰的产品规划可帮助团队避免障碍和瓶颈，并设定易于参考的交付预期。
开发的早期步骤包括构建最简化可实施产品 (MVP)，或仅包含运行所需基本功能的产品。最简化可实施产品是组织测试产品、获得早期反馈或了解产品在市场上是否可行的一种方式。
在此步骤中，为实际开发完整产品筹备资源。在实体制造方面，产品经理要建立供应链，确保生产所需的材料来源。对于软件、应用程序或数字产品，产品经理与开发人员和工程师紧密合作，进行产品的各种迭代。
团队根据生产过程中产生的成本、组织认为产品提供的价值、市场需求、竞争对手定价以及其他因素为产品设定定价模型。
商业化也被称为产品发布，是向客户群提供产品的过程。产品经理和产品营销经理合作，以有效传达产品特性和用例的方式包装产品。有时，组织会使用测试版发布，即向有限的用户组发布产品。这种测试使团队能够在产品向公众发布之前观察产品实际运行情况并解决实际用户遇到的问题。产品发布后，产品经理会继续收集用户反馈，并将其纳入产品更新中。
尽管产品发布看起来像是最后一步，但产品经理不仅开发新产品，还寻找优化现有产品的方法。产品发布后，产品经理监控用户数据，如留存率和产品采用率，以了解产品是否满足用户需求以及如何改进。他们还通过调查和反馈表获得客户体验的洞察分析。用户数据和洞察分析会反馈给开发团队，由他们负责制作补丁和更新，解决用户关心的问题。
产品管理团队在整个开发过程中优先考虑反馈循环。决策受到每次产品迭代中获得的数据和体验的影响。
产品经理在产品开发过程中与项目经理密切合作。产品经理负责制定组织开发新产品和优化现有产品的计划。然而，产品经理不分解和分配具体任务或将资源分配给项目开发，这是项目经理的角色。
项目经理根据产品经理创建的路线图，确保每个项目都有人员、资源和支持来完成项目。项目经理设定并监控截止日期和团队产出，确保产品按时交付。项目经理还可以帮助产品经理传达关于目标或优先级变化的信息，确保所有团队成员保持一致。
产品管理需要多种技能，通常是将技术专业知识与商业营销和用户体验知识相结合的技能。据组织的规模、风格和工作范围，产品管理职责可能由一名员工担任，也可能由多名员工分担。
与产品管理和产品管理团队相关的角色包括：
这些角色的职责有时会重叠，或者根据组织结构进行合并。
这个高级职位需要战略思考和规划，并在企业层面领导产品开发部门。CPO 帮助设定企业产品开发的整体愿景和战略，目标是创造以客户为中心、推动业务增长的产品。
CPO 监督新产品的创新和现有产品的优化。他们管理产品经理、产品负责人、产品营销经理、用户体验设计师和分析师。CPO 关注产品在短期内的成功，但也负责了解市场可能如何演变以及产品如何优化以保持未来的竞争力。
产品经理需要了解业务和市场需求，识别服务中的挑战、问题或差距，并主导开发能够解决这些问题的产品。在规模较大的组织中，这一角色主要是管理性的，涉及到连接各个团队，开发考虑到所有业务目标的产品和功能。
在较小的团队中，产品经理通常会更多地参与构建产品的技术工作。为了提高效率，产品经理需要了解开发产品的技术方面并具有很强的商业意识。产品经理通常必须平衡组织内部相互冲突的优先事项，并找到满足各种需求的解决方案。
产品负责人管理并优化工程团队的产品待办事项列表，确保开发按计划进行。产品负责人经常在 scrum 框架内工作，但也存在于该框架之外的团队中。
Scrum 是一种敏捷模型，它将较大的项目分解为较小的“冲刺”部分，从而使团队能够更快地工作并更轻松地进行更改。产品负责人帮助促进业务团队与技术团队之间的沟通，倡导推动业务价值的产品功能。产品负责人积极参与产品的日常开发。
产品营销经理（PMM）负责产品定位、信息传递和品牌推广。通过营销活动，PMM 传达产品的价值——他们创造信息，推动客户参与和采用新产品和现有产品。这包括创建数字和社交媒体营销内容、在会议上发表演讲以及帮助开发销售提案。
PMM 是营销人员，他们对所推广的产品也具备相关的技术知识。PMM 利用这些知识以及市场调研和客户数据，制定推动销售增长的营销策略。他们还帮助收集用于改进产品和发布更新的客户反馈。PMM 与业务团队合作，通过市场调研了解将产品推向市场的最佳时机，从而制定产品上市计划。
建立关系是 PMM 角色的重要组成部分。在产品开发过程中，PMM 可能会寻找与外部公司合作的机会，并探索其他推广产品的机会。
产品发布时，PMM 通常负责与媒体和企业联系人的沟通，传达产品的价值主张。它们有助于创建面向公众的信息，提高产品知名度并帮助销售团队向潜在客户销售产品。
增长产品经理是产品管理专家，他们专注于改进特定的产品指标，从而推动盈利能力和业务增长。这些指标可能包括提高产品采用率、留存率、收入或减少支出。增长产品经理积极寻求增长机会（例如通过新功能或收购）运行 A/B 测试来试验新功能，分析流失率等指标和用户反馈，确定需要改进的领域，并分析定价以了解产品在市场中的竞争力。
技术产品经理确保有效地定义和实施产品的技术元素。技术产品经理帮助收集完成项目开发所需的确切需求，即所谓的需求收集。他们可以对企业的现有资源进行技术评估，并详细说明可以用这些资源完成什么工作。技术产品经理还要审查新产品与现有企业软件的互操作性。这些专家通常具有开发和工程背景。他们在产品开发的后端与开发人员、设计师、工程师和程序员紧密合作。
技术产品经理通常会参与资源的配置以及现有产品的测试和性能监控。他们协助发布更新和补丁，解决通过测试或客户反馈发现的问题。技术产品经理还可能监督存储空间和带宽需求、云迁移以及制订安全和合规协议。
敏捷产品管理是一种将产品开发过程分解为更小的“冲刺”的模型，使团队能够更灵活地工作并在整个过程中吸收反馈。敏捷产品管理侧重于创建多个产品的迭代，每个迭代根据不同部门的测试和反馈来完善或添加功能。通过在开发过程中研究较小的部分，团队可以更轻松地根据用户反馈、不断变化的市场条件或新的业务目标来调整产品。
敏捷产品管理流程假设不断变化的条件是不可避免的，并实施一种模型，使开发团队能够快速、可持续地应对这些变化。
