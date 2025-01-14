产品管理既是产品经理的一个职位，也是产品经理履行的一项职能，他们强调用户体验和市场需求。这是一项需要结合业务、管理和技术体验的职能。与设定产品构建日常工作流的项目经理不同，产品经理优先考虑特定产品的整体愿景和战略。



各行各业都有产品经理，负责监督通过物理制造生产的产品以及软件和应用程序的开发。

在制定 产品战略时，产品经理与跨职能团队合作，其中包括业务团队、分析师、用户体验设计师、开发人员、营销人员和销售团队。 产品管理战略包括进行市场调研、创建产品路线图、协调开发团队和其他利益相关者，以及通过产品更新纳入客户反馈。

产品管理优先考虑客户体验，并将积极的用户反馈定位为产品成功的关键指标。