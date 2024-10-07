如何制定成功的产品开发战略

尽管各个组织使用的模板可能略有不同，而且肯定没有通用策略来保证创意的成功商业化，但在产品开发过程中有七个常见步骤。

通常，这些措施应由专门的开发团队实施，或通过与经验丰富的专业咨询公司建立产品开发合作伙伴关系来实施。目标是将从头脑风暴到发布的开发过程系统化，列出关键基准，允许跨部门协作，并由多个利益相关者进行审查。产品开发的七个阶段是：

1. 提出想法

企业应该优先考虑所概述的长期战略目标和核心竞争力，集思广益，提出新举措、产品理念或产品功能。在此阶段，跨部门协作的重点应放在构思和迭代上。考虑到客户需求和企业优势，由产品团队提出产品概念。从多个部门主管和企业领导者处汲取灵感，然后筛选想法，确保只推进那些与组织目标最一致的想法。

2. 研究

在此阶段，将基于当前市场背景调研新产品理念。公司可能会进行与其新功能或产品线相关的市场研究，征求客户反馈或与焦点小组合作。在此过程中，企业应广泛研究类似产品，并全面调查新产品相对于其他产品的竞争优势，以准确预测未来的市场份额。所有这些工作都旨在验证新想法，这有助于企业领导者确定产品的未来表现。

3. 规划

一旦想法得到验证，新产品开发过程的规划阶段就开始了。这可能需要产品设计团队、项目管理、销售和其他部门之间协作，因为企业会为如何构建和部署新产品制定详细的路线图。这可能包括将新想法与当前产品或现有业务结构整合的计划。根据产品的不同，此阶段还可能涉及线框图和建模，以及材料或服务器空间的价格。

4. 构建原型

构建原型是产品开发过程中至关重要的一步。通常，公司会在组装最终产品的模型时构建多个原型，并对初始计划进行重大更改。有时，可能需要制造一些具有不同特性、材料或功能的变体。

最终目标应该是制造所谓的最简化可实施产品 (MVP)。MVP 是新产品的最基本版本，没有随着时间的推移可能添加的大多数广泛集成或功能。这将成为样品，因为材料和供应商都是针对大规模生产寻购的。在软件应用程序中，与最终用户一起测试原型以确保满意的用户体验可能很重要。

5. 寻购和制造

在此阶段，企业将收集材料并与合作伙伴签订合同，如果适用，还将为实际生产制定详细计划。根据产品的范围和性质，这可能像额外雇用工程师一样简单，也可能像在整个组织内实施新的供应链流程一样复杂。

这时，产品管理团队就变得越来越重要，因为寻购可能需要供应商之间以及跨多个流程的广泛协作。在存在复杂的全球寻购和制造需求的情况下，企业可以选择使用专为该任务构建的软件或数据库。

6. 成本核算

这是发布前的最后阶段，企业应在此阶段计算其产品在预定的产品生命周期内的总成本，以验证新计划的零售价和毛利率。对商业价值、客户价值和产品价值的详细考虑应有助于指导和简化成本核算阶段，因为它们有助于准确估算投资回报。

7. 商业化

经过漫长的设计过程后，就到了产品发布的时候。在发布之前和规划过程中，将制定营销策略，确保目标客户能够获得新产品并采用适合的分销渠道。