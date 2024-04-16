产品开发是一项跨学科的协作工作。虽然产品开发团队的组成可能因开发的产品和背后的公司而异，但产品营销、产品设计和工程设计等职能部门的专家在成功的产品开发过程中发挥着关键作用。此外，产品经理可以召集跨职能团队并在产品开发过程中担任各种其他角色。1虽然产品经理听起来与项目经理相似，但产品经理往往从事更具战略性的工作，而项目经理则更关注工作的协调和策略执行。2

外部利益相关者也参与产品开发。当产品开发团队在新的迭代中完善产品时，产品发布后和产品生命周期中的客户反馈有助于为后续产品开发周期提供信息和影响。