发布日期：2023 年 11 月 22 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
产品开发是指为了满足客户需求而创造和推出产品。产品开发流程包括构思、营销策略和商业化等阶段。产品开发用于新产品开发 (NPD) 和现有产品的改进。
产品开发是一项跨学科的协作工作。虽然产品开发团队的组成可能因开发的产品和背后的公司而异，但产品营销、产品设计和工程设计等职能部门的专家在成功的产品开发过程中发挥着关键作用。此外，产品经理可以召集跨职能团队并在产品开发过程中担任各种其他角色。1虽然产品经理听起来与项目经理相似，但产品经理往往从事更具战略性的工作，而项目经理则更关注工作的协调和策略执行。2
外部利益相关者也参与产品开发。当产品开发团队在新的迭代中完善产品时，产品发布后和产品生命周期中的客户反馈有助于为后续产品开发周期提供信息和影响。
采用端到端管理方法进行系统和软件开发。
可持续发展从设计开始
在产品开发的各个阶段，都会出现从产品构思到进入市场的过程。具体有多少个阶段以及如何定义这些阶段，取决于您查阅的资料来源或遵循的模板。营销学教授菲利普·科特勒 (Philip Kotler) 和凯文·莱恩·凯勒 (Kevin Lane Keller) 在他们的著作《营销管理》中列出了新产品开发过程的八个阶段，而不同的公司少则四个，多则九个。
产品开发团队究竟要开展哪些开发流程和阶段，通常会在被称为产品路线图的产品开发计划中加以规定。产品开发的常见阶段包括
改进现有产品或创建新产品以满足客户需求的方法概念在构思或创意生成阶段形成。团队可以使用不同的技术来提出产品创意，例如头脑风暴和故事板。
构思通常被认为是产品开发的第一阶段，但一些公司认为第一阶段是定义产品的目标。产品开发的早期阶段可以被称为“模糊前端”（缩写为 FFE），因为它们通常是非结构化的。
并非所有在产品开发早期阶段出现的新产品创意都是可行的。创意筛选可以为产品创意提供重要的验证。团队可以进行市场研究来评估产品创意，例如确定它是否满足市场需求并吸引潜在客户。
在此阶段，产品创意演变成产品概念：公司可以向目标受众呈现的一些东西，以衡量客户反馈。这种呈现可以采用详细描述或原型的形式，展示产品愿景的可行性，但功能有限。
营销通常与针对目标市场的产品信息、社交媒体和营销活动相关。但营销策略还可以包括销售和市场份额目标以及产品定价和分销策略等。3
正在开发的产品对企业有好处吗？这是在业务分析阶段确定的，团队计算销售、成本和利润的预测值。3
公司可能会选择先在特定市场有限度地推出产品，然后再进行广泛的产品发布。在传统的测试营销中，销售结果要在多个城市之间进行比较，持续时间为六个月到一年。产品开发团队在测试营销过程中从用户反馈中了解到的信息可帮助他们调整营销策略。4
商业化阶段需要产品的大规模生产以及将最终产品推向一般市场，换句话说，就是正式的规模化产品发布。
由于传统产品开发生命周期的每个阶段可能需要数月时间，因此一些企业家和企业（尤其是初创企业）在紧迫的时间期限内追求产品开发战略和里程碑。他们执行重复的产品开发周期来创建最简化可实施产品 (MVP)— 仅包含关键功能的产品。公司向用户介绍 MVP，收集他们的反馈，然后在下一个产品开发周期中使用这些反馈来改进 MVP。5MVP 是进行迭代以交付可衡量业务成果的基础。
创建可持续发展的产品开发流程对许多公司来说都是一项挑战。如果缺乏对性能不佳或消耗过多能源的产品组件或设计元素的了解，可能会阻碍实现环境合规目标的工作，并减缓产品的上市时间。
幸运的是，集成软件解决方案可以帮助产品开发团队提高整个流程的可追溯性，包括概念测试和原型设计。此类解决方案可帮助团队优化产品生命周期管理 (PLM) 和应用程序生命周期管理 (ALM)，包括需求管理、系统设计管理和工作流程管理等领域。这种优化能够在产品开发流程的早期阶段采用可持续设计，帮助企业加快创新和产品上市速度，同时以更低的成本开发出更高质量的产品。
公司如何确定产品开发流程是否成功？在麦肯锡对 40 多家公司进行的一项研究中，研究人员确定产品数量、收入、单位成本和上市时间关键绩效指标 (KPI) 是最广泛使用的指标。
研究人员发现，与不依赖这些指标的公司相比，依赖这些指标的公司往往会获得更好的短期业绩。尽管存在这种明显的竞争优势，但研究人员建议关注长期成功的公司还应该评估客户满意度、团队士气以及产品开发流程中与供应商和合作伙伴的关系。6
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为什么良好的工程需求对软件和产品开发非常重要？
1“现代 CPG 产品开发需要新型产品经理”（ibm.com 外部链接），McKinsey，2020 年 10 月 22 日
2“项目经理与产品经理：相似之处和不同之处”（ibm.com 外部链接），Forbes，2022 年 11 月 8 日
3《营销管理》，第 14 版。Prentice Hall，2012 年
4“测试营销：入门”（ibm.com 外部链接），新墨西哥州立大学商业展望，2016 年
5“为什么精益创业可以改变一切”（ibm.com 外部链接），《哈佛商业评论》，2013 年 5 月
6“衡量产品开发”（ibm.com 外部链接），McKinsey，2018 年 10 月 16 日