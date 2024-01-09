物联网 (IoT) 不仅改变了产品的工作方式，还改变了产品的设计和开发。 产品中的代码行数增加，软件增多，其中一些软件甚至进一步扩大了连通性，因而产品变得日趋复杂。 借助需求管理，您可以克服当前工程生命周期中存在的复杂性和相互依赖性，简化产品开发并加快部署。
需求管理中的问题通常被认为是造成项目失败的主要原因。
需求定义不明确会造成范围蔓延、项目延迟、成本超支以及产品质量低下等问题，无法满足客户需求和安全要求。
需求管理计划关系到项目的成败，因为它能让工程团队控制项目范围，在产品开发生命周期中提供指导。 需求管理软件提供了一系列工具供您执行计划，有助于降低成本、加速上市，并改进质量控制。
需求管理计划 (RMP)
需求管理计划 (RMP) 可帮助解释您将如何接收、分析、记录和管理项目中的所有需求。 该计划通常涵盖了从高级项目的初始信息收集到整个项目生命周期内更加详细的产品需求收集等一切内容。 需求管理计划中定义的关键几点是项目概述、需求收集过程、角色和职责、工具以及可跟踪性。
需求管理过程
查找需求管理工具时，需要查看几个关键功能。
一个典型的需求管理过程会通过以下步骤补充系统工程“V 模型”：
遵循这些步骤，工程团队即可掌控开发智能互连产品过程中的固有复杂性。 需求管理解决方案的采用有助于简化过程，从而提升上市速度，增加商机，同时改进质量。
数字化需求管理
数字化需求管理是捕获、跟踪、分析和管理需求变更的有利方式。 数字化管理可确保在一个安全的中心位置跟踪变更，并增进团队成员之间的协作。 透明度的提升最大程度地减少了重复性工作，提高了敏捷性，同时帮助确保需求遵循各项标准，实现了合规性。
需求属性
一个需求要想被视作是“好”需求，应具有一定的特点，其中包括：
另外还应该对需求集合进行评估，确保其一致性和非冗余性。
产品经理通常会负责策划和定义需求。 但是，需求可以由任何项目干系人生成，包括客户、合作伙伴、销售、支持、管理、工程、运营和产品团队成员。 必须不断进行沟通，确保工程团队了解不断变化的业务重点。
工程需求管理软件使您能够在某个安全且可访问的中心位置捕获、跟踪、分析和管理需求的变更。 这增强了协作，提高了透明度和可跟踪性，最大程度减少了返工，并扩展了易用性。 数字解决方案还增强了项目敏捷性，同时更便于遵循各项标准，保持法规合规性。
使用数字化需求管理的几个优势：
推动产品的需求决定了产品的质量。 对于系统工程师来说，要管理互联产品与日俱增的复杂性，就需要更准确地了解更改，更深入地洞察数据以及用于全球协作的共享工具。
将各个工件链接到测试用例，进而全面了解工程需求上的变化。 捕获所有注释，进行维护并使其易于访问。
对整个版本和变体流程进行数字化管理，同时通过共享仪表板监视系统的进度。 将数据存储在中央位置并以文档格式呈现。
将行业标准和法规纳入您的需求，尽早实现合规性。 在端到端工程生命周期内融入合规性，进而能够更为轻松地实现合规。
简化工程流程，实现全球协作，保证单一事实来源。 通过实时展示团队工作的价值，培养对工作团队的信心。
对于系统工程师来说，要管理互联产品与日俱增的复杂性，就需要更准确地了解更改，更深入地洞察数据以及用于全球协作的共享工具。
IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 提供可扩展的解决方案，帮助优化团队和项目干系人之间的沟通和协作，以便验证需求。
IBM Engineering Requirements Management DOORS 产品系列是一个需求管理应用程序，用于优化整个组织和供应链中的需求沟通、协作和验证。
借助 Watson AI 的强大功能从编写源头提高项目需求的质量。 目前与 IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next SaaS 版本捆绑在一起。
IBM 引入 Watson™ 人工智能，可帮助在第一时间掌握正确的需求，满足客户需要。
在项目早期检测出需求中的错误，有助于避免代价高昂的返工和延误。 通过将人工智能融入需求开发阶段，团队可以立即发现质量问题，尽早纠正问题。
为帮助解决工程和产品开发团队所面临的生产力方面的挑战，IBM 给出了全新的解决方案：IBM Engineering Requirements Management DOORS Next with Quality Assistant，这是一款软件即服务解决方案。 （链接位于 ibm.com 外部）
随着产品的日益复杂，设计和开发产品所需的工具也变得越来越复杂。 通过整合工程生命周期从需求到建模和测试的各个阶段，团队可以改进产品质量，加速上市。
IBM Engineering Requirements Management DOORS® 和 IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 这两款需求管理产品有许多功能都相似。 然而，这两款产品为需求分析师和设计、开发和测试团队带来了不同的实施和战略商机。
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