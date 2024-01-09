主页 topics 什么是需求管理？ 什么是需求管理？
为何良好的工程需求对于软件和产品开发至关重要？ 清晰、简洁且无差错的需求可帮助工程团队尽早检测出错误，降低项目成本和风险。
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需求管理如何工作？

需求管理的目的是确保成功达成产品开发目标。 这是一系列用于对需求进行记录、分析、划分优先级并达成一致的技术，以便工程团队始终掌握最新的已核准需求。 需求管理可跟踪需求变化，促进各项目干系人从项目开始直到工程生命周期整个过程中进行沟通交流，因此可避免出错。
需求管理的重要性

物联网 (IoT) 不仅改变了产品的工作方式，还改变了产品的设计和开发。 产品中的代码行数增加，软件增多，其中一些软件甚至进一步扩大了连通性，因而产品变得日趋复杂。 借助需求管理，您可以克服当前工程生命周期中存在的复杂性和相互依赖性，简化产品开发并加快部署。

需求管理中的问题通常被认为是造成项目失败的主要原因。 
需求定义不明确会造成范围蔓延、项目延迟、成本超支以及产品质量低下等问题，无法满足客户需求和安全要求。 

需求管理计划关系到项目的成败，因为它能让工程团队控制项目范围，在产品开发生命周期中提供指导。 需求管理软件提供了一系列工具供您执行计划，有助于降低成本、加速上市，并改进质量控制。
需求管理计划与过程

需求管理计划 (RMP)
需求管理计划 (RMP) 可帮助解释您将如何接收、分析、记录和管理项目中的所有需求。 该计划通常涵盖了从高级项目的初始信息收集到整个项目生命周期内更加详细的产品需求收集等一切内容。 需求管理计划中定义的关键几点是项目概述、需求收集过程、角色和职责、工具以及可跟踪性。

需求管理过程
查找需求管理工具时，需要查看几个关键功能。

一个典型的需求管理过程会通过以下步骤补充系统工程“V 模型”：

  • 收集项目干系人的初始需求
  • 需求分析
  • 定义和记录需求
  • 对需求划分优先级
  • 同意并核准需求
  • 跟踪需求到工作项
  • 实施后查询项目干系人所需的需求变更
  • 利用测试管理验证系统需求
  • 评估变更带来的影响
  • 修改需求
  • 文档更改

遵循这些步骤，工程团队即可掌控开发智能互连产品过程中的固有复杂性。 需求管理解决方案的采用有助于简化过程，从而提升上市速度，增加商机，同时改进质量。

数字化需求管理
数字化需求管理是捕获、跟踪、分析和管理需求变更的有利方式。 数字化管理可确保在一个安全的中心位置跟踪变更，并增进团队成员之间的协作。 透明度的提升最大程度地减少了重复性工作，提高了敏捷性，同时帮助确保需求遵循各项标准，实现了合规性。

需求属性
一个需求要想被视作是“好”需求，应具有一定的特点，其中包括：

  • 具体
  • 可测试 
  • 简洁明了
  • 准确
  • 可理解
  • 切实可行
  • 必要性

另外还应该对需求集合进行评估，确保其一致性和非冗余性。
需求管理的优势

需求管理的优势包括：

  • 降低整个生命周期的开发成本
  • 缺陷更少 
  • 最大程度降低安全关键型产品的风险
  • 更快的交付
  • 可复用性 
  • 可跟踪性 
  • 需求与测试案例相关联
  • 全球配置管理
谁来负责需求管理？

产品经理通常会负责策划和定义需求。 但是，需求可以由任何项目干系人生成，包括客户、合作伙伴、销售、支持、管理、工程、运营和产品团队成员。 必须不断进行沟通，确保工程团队了解不断变化的业务重点。
数字化需求管理的优势

工程需求管理软件使您能够在某个安全且可访问的中心位置捕获、跟踪、分析和管理需求的变更。 这增强了协作，提高了透明度和可跟踪性，最大程度减少了返工，并扩展了易用性。 数字解决方案还增强了项目敏捷性，同时更便于遵循各项标准，保持法规合规性。

使用数字化需求管理的几个优势：

  • 实时协作：随时随地实时开展工作。 不论身处何处，您的团队成员都可以在文档内和文档之间共享信息。
  • 复用：在多个位置使用相同的需求，无需重新定义。 您可以创建基准以实时识别需求的状态，减少用户出错率。
  • 可跟踪性：保留需求变更的完整历史记录，以便快速响应审计。 您的团队可以查看变更的内容、变更者以及变更时间。
  • 一致性：以团队和项目干系人均理解的方式，按照逻辑轻松组织相关信息。 您可以按优先级、风险、状态和类别对需求进行排序。
需求管理最佳实践

推动产品的需求决定了产品的质量。 对于系统工程师来说，要管理互联产品与日俱增的复杂性，就需要更准确地了解更改，更深入地洞察数据以及用于全球协作的共享工具。

 需求可追溯性

将各个工件链接到测试用例，进而全面了解工程需求上的变化。 捕获所有注释，进行维护并使其易于访问。

 变体管理

对整个版本和变体流程进行数字化管理，同时通过共享仪表板监视系统的进度。 将数据存储在中央位置并以文档格式呈现。

 工程合规性

将行业标准和法规纳入您的需求，尽早实现合规性。 在端到端工程生命周期内融入合规性，进而能够更为轻松地实现合规。

 敏捷管理

简化工程流程，实现全球协作，保证单一事实来源。 通过实时展示团队工作的价值，培养对工作团队的信心。

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人工智能如何为需求管理助力？

通过使用 AI，工程团队可以更轻松地标记不严谨、不完整和模糊的需求，同时就如何改进这些需求获得实时指导。 Watson AI 可根据质量指标对需求进行评分，并提出一些建议，使之更加明确、一致和完整。 通过将 AI 添加到需求管理策略中，您可以提升需求的质量，同时减少错误和成本。
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对于系统工程师来说，要管理互联产品与日俱增的复杂性，就需要更准确地了解更改，更深入地洞察数据以及用于全球协作的共享工具。

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IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 提供可扩展的解决方案，帮助优化团队和项目干系人之间的沟通和协作，以便验证需求。

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IBM Engineering Requirements Management DOORS 产品系列是一个需求管理应用程序，用于优化整个组织和供应链中的需求沟通、协作和验证。

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IBM Engineering Requirements Quality Assistant

借助 Watson AI 的强大功能从编写源头提高项目需求的质量。 目前与 IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next SaaS 版本捆绑在一起。

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需求管理资源 将 AI 引入需求管理

IBM 引入 Watson™ 人工智能，可帮助在第一时间掌握正确的需求，满足客户需要。

 通过整合人工智能来自动执行简单任务，改进需求质量

在项目早期检测出需求中的错误，有助于避免代价高昂的返工和延误。 通过将人工智能融入需求开发阶段，团队可以立即发现质量问题，尽早纠正问题。

 新的工作方式实际上可以提升团队的生产力

为帮助解决工程和产品开发团队所面临的生产力方面的挑战，IBM 给出了全新的解决方案：IBM Engineering Requirements Management DOORS Next with Quality Assistant，这是一款软件即服务解决方案。 （链接位于 ibm.com 外部）

 采用端到端的产品开发方法

随着产品的日益复杂，设计和开发产品所需的工具也变得越来越复杂。 通过整合工程生命周期从需求到建模和测试的各个阶段，团队可以改进产品质量，加速上市。

 DOORS 和 DOORS Next 比较

IBM Engineering Requirements Management DOORS® 和 IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 这两款需求管理产品有许多功能都相似。 然而，这两款产品为需求分析师和设计、开发和测试团队带来了不同的实施和战略商机。

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