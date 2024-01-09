物联网 (IoT) 不仅改变了产品的工作方式，还改变了产品的设计和开发。 产品中的代码行数增加，软件增多，其中一些软件甚至进一步扩大了连通性，因而产品变得日趋复杂。 借助需求管理，您可以克服当前工程生命周期中存在的复杂性和相互依赖性，简化产品开发并加快部署。

需求管理中的问题通常被认为是造成项目失败的主要原因。

需求定义不明确会造成范围蔓延、项目延迟、成本超支以及产品质量低下等问题，无法满足客户需求和安全要求。

需求管理计划关系到项目的成败，因为它能让工程团队控制项目范围，在产品开发生命周期中提供指导。 需求管理软件提供了一系列工具供您执行计划，有助于降低成本、加速上市，并改进质量控制。