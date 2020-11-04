瀑布法又称线性顺序生命周期模型，是一种线性、结构化的项目管理方法。它由软件开发生命周期 (SDLC) 中按顺序完成的一系列步骤组成。这些步骤通常通过甘特图可视化进行跟踪。Winston W. Royce 博士因开发这种方法而受到赞誉，他在 1970 年的论文《管理大型软件系统的开发》中记录了这一点。
自瀑布法发布以来，出现了各种不同的变体，但人们普遍认为瀑布法的步骤如下：
与瀑布式开发不同，敏捷式开发的特点是其项目管理的迭代方法。敏捷团队不会在一开始就起草冗长的项目要求，而是将产品分解成具体的功能，并在特定的时间限制（即冲刺）内完成每个功能。
敏捷项目管理需要一个跨职能、自组织的团队，该团队通常由 5 到 9 名成员组成。他们在每次冲刺期间共同开发一个可行的软件，并将其与之前迭代的其他功能代码结合起来。在冲刺时间盒结束时，团队会向利益相关者演示其工作成果以获得反馈，从而使他们能够在软件开发方法方面更加灵活。由于团队可以频繁获得反馈，因此他们可以在开发生命周期中调整产品路线图，以确保功能真正满足用户期望。在瀑布法中，客户的参与通常与最终产品的交付同时进行，如果需求被误解或错误记录，则可能会造成高昂的代价。
有 17 个人认为瀑布法项目管理系统效率极低，2001 年，他们围绕软件开发过程的想法最终汇集成一份名为《敏捷宣言》的文档。该文档重点介绍了软件开发工作流中需要优先考虑的具体价值观和原则，并由此产生了许多流行的敏捷框架，例如 Scrum、Kanban、Feature Driven Development (FDD) 和 Extreme Programming。从那时起，敏捷软件开发越来越受欢迎，尤其是与瀑布模型相比。
受橄榄球运动的启发，敏捷 Scrum 强调团队合作，以实现交付目标，这与前锋需要在并列争球中合作以获得橄榄球的控球权的方式类似。敏捷 Scrum 团队的技能组合各不相同，但通常包括以下角色：
敏捷团队的其他成员可能有所不同，但通常包括来自各个学科的用户，例如设计、分析、QA 和开发。这些人共同协作，决定承担多少工作以及如何完成。
敏捷法的定义也体现在团队的协作方式上。特定会议有助于促进团队内部的工作流。其中包括：
虽然无论采用哪种项目管理方法，开发团队都能取得成功，但敏捷流程的发展势头无疑更为强劲。当我们观察它如今能为公司带来的种种优点时，不难理解其中的原因。虽然许多项目管理工具都可以帮助团队跟踪进度，但 IBM 还可以提供系统，帮助开发人员以更敏捷的方式编写代码。
