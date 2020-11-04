敏捷与瀑布

一位男士在阳光明媚的家庭办公室里用马克笔在白板上书写

您应该使用哪种项目管理方法来管理下一个项目？

什么是瀑布？

瀑布法又称线性顺序生命周期模型，是一种线性、结构化的项目管理方法。它由软件开发生命周期 (SDLC) 中按顺序完成的一系列步骤组成。这些步骤通常通过甘特图可视化进行跟踪。Winston W. Royce 博士因开发这种方法而受到赞誉，他在 1970 年的论文《管理大型软件系统的开发》中记录了这一点。

自瀑布法发布以来，出现了各种不同的变体，但人们普遍认为瀑布法的步骤如下：

  1. 需求收集：此阶段需要开发团队与客户或最终用户之间预先采用文档记录。在此阶段，项目计划中的产品功能将被详细记录，使团队能够确定明确的成本和时间表。在双方就需求达成一致后，在项目完成之前，开发团队和客户之间的通信就会变得非常有限，甚至没有。
  2. 设计：设计阶段包括两个步骤：逻辑设计和物理设计。在逻辑设计中，团队集思广益，讨论解决客户问题的可能方法。当开发团队就解决方案达成一致时，这些想法就会转化为具体的技术任务，然后将这些任务分配给整个团队以构建物理设计。
  3. 实施：在下一阶段，开发人员根据前面步骤中制定的规范开始编码。
  4. 验证：这一阶段的测试确保代码按预期运行，并满足范围界定文档中的要求。开发团队检查代码中是否存在错误，并由客户进行最终验证，以确保功能符合预期。
  5. 维护：随着用户逐步熟悉并使用最终产品，如果出现新的问题，就需要持续的支持。
 

瀑布法的主要优势

  • 详细的产品要求和文档使新入职的程序员能够快速轻松上手。
  • 文档为项目提供了明确的范围，使项目经理能够向利益相关方传达预算、时间表和关键里程碑。
瀑布法的主要挑战

  • 客户可能会发现很难在项目开始时概述他们的所有要求，从而导致文档出现偏差。
  • 在开发过程中，如果产品达不到预期目标，与客户的合作就会减少，从而导致代价高昂的变更。
  • 测试人员会在后期报告问题和错误，而这些问题和错误本可以为其他程序架构提供参考。

什么是敏捷？

与瀑布式开发不同，敏捷式开发的特点是其项目管理的迭代方法。敏捷团队不会在一开始就起草冗长的项目要求，而是将产品分解成具体的功能，并在特定的时间限制（即冲刺）内完成每个功能。

敏捷项目管理需要一个跨职能、自组织的团队，该团队通常由 5 到 9 名成员组成。他们在每次冲刺期间共同开发一个可行的软件，并将其与之前迭代的其他功能代码结合起来。在冲刺时间盒结束时，团队会向利益相关者演示其工作成果以获得反馈，从而使他们能够在软件开发方法方面更加灵活。由于团队可以频繁获得反馈，因此他们可以在开发生命周期中调整产品路线图，以确保功能真正满足用户期望。在瀑布法中，客户的参与通常与最终产品的交付同时进行，如果需求被误解或错误记录，则可能会造成高昂的代价。

有 17 个人认为瀑布法项目管理系统效率极低，2001 年，他们围绕软件开发过程的想法最终汇集成一份名为《敏捷宣言》的文档。该文档重点介绍了软件开发工作流中需要优先考虑的具体价值观和原则，并由此产生了许多流行的敏捷框架，例如 Scrum、Kanban、Feature Driven Development (FDD) 和 Extreme Programming。从那时起，敏捷软件开发越来越受欢迎，尤其是与瀑布模型相比。

敏捷 Scrum 框架

受橄榄球运动的启发，敏捷 Scrum 强调团队合作，以实现交付目标，这与前锋需要在并列争球中合作以获得橄榄球的控球权的方式类似。敏捷 Scrum 团队的技能组合各不相同，但通常包括以下角色：

  • 产品负责人：该团队成员代表客户和企业的需求。通过精心制作用户案例，团队可以了解功能请求如何帮助解决特定问题，这些案例构成了团队需要处理的任务待办事项列表。该角色还会根据案例对客户的价值来确定案例的优先级，理论上，这也应该转化为对企业的价值。虽然产品负责人以这种方式领导团队，但他们不会设定截止日期或指导团队如何交付工作。
  • Scrum Master：该团队成员负责推动整个敏捷开发进程。与项目经理类似，该角色负责督促团队完成任务，确保团队在项目过程中保持专注。他们还可以充当中立的一方，调解团队成员之间的分歧。例如，团队成员可能会对某一冲刺阶段要承担多少工作意见不一。特别是产品负责人，他们可能会给团队施压，要求他们在给定的时间内交付更多。在这些情况下，Scrum Master 可以提醒团队成员他们在团队中的角色范围。

敏捷团队的其他成员可能有所不同，但通常包括来自各个学科的用户，例如设计、分析、QA 和开发。这些人共同协作，决定承担多少工作以及如何完成。

敏捷法的定义也体现在团队的协作方式上。特定会议有助于促进团队内部的工作流。其中包括：

  • 冲刺计划：在本次会议上，团队齐聚一堂，确定哪些案例将成为当前冲刺的一部分。产品负责人将确定用户案例的优先级，但团队的其他成员需要就他们在设定的时间段内可以完成多少个用户案例以及完成哪些用户案例达成一致。
  • 每日例会：这些简短的会议也被称为“每日 Scrum”。在这些签到过程中，每个团队成员都会交流各自的进展情况，如已完成的任务、即将完成的任务，以及任何可能导致延误的干扰因素或依赖关系。
  • 演示：会议将展示团队在冲刺阶段完成的工作软件，冲刺周期为两到四周。产品负责人将确定用户案例是否符合“完成”的定义。如果不符合，则可能会对产品积压进行梳理，以弥补任何缺失。这也是团队向利益相关者提出反馈意见的机会。
  • 回顾：留给团队反思的时间，让团队确定如何改进工作流，以便在未来取得更好的结果

敏捷法的主要优势

  • 团队设计有助于加强协作。
  • 产品开发采用自适应设计方法。
  • 由于代码在开发阶段的每次迭代中都会进行测试，因此代码缺陷可以为软件的未来设计提供信息。
  • 频繁的反馈能够提高对客户需求的重视程度，因此往往能带来更高的客户满意度。
  • 实现持续集成，因为每个功能都是一个独立、可运行的软件单元。
  • 这种精益型软件开发方式可以降低成本，因为客户和产品不匹配的风险较小。

敏捷法的主要挑战

  • 敏捷法可能缺乏全面的文档。这使得新开发人员的入职、向利益相关者提供项目时间表以及提供准确的成本估算变得困难。
  • 难以规模化。

采用敏捷法管理项目

虽然无论采用哪种项目管理方法，开发团队都能取得成功，但敏捷流程的发展势头无疑更为强劲。当我们观察它如今能为公司带来的种种优点时，不难理解其中的原因。虽然许多项目管理工具都可以帮助团队跟踪进度，但 IBM 还可以提供系统，帮助开发人员以更敏捷的方式编写代码。

作者

Eda Kavlakoglu

Business Development + Partnerships

IBM Research
