与瀑布式开发不同，敏捷式开发的特点是其项目管理的迭代方法。敏捷团队不会在一开始就起草冗长的项目要求，而是将产品分解成具体的功能，并在特定的时间限制（即冲刺）内完成每个功能。

敏捷项目管理需要一个跨职能、自组织的团队，该团队通常由 5 到 9 名成员组成。他们在每次冲刺期间共同开发一个可行的软件，并将其与之前迭代的其他功能代码结合起来。在冲刺时间盒结束时，团队会向利益相关者演示其工作成果以获得反馈，从而使他们能够在软件开发方法方面更加灵活。由于团队可以频繁获得反馈，因此他们可以在开发生命周期中调整产品路线图，以确保功能真正满足用户期望。在瀑布法中，客户的参与通常与最终产品的交付同时进行，如果需求被误解或错误记录，则可能会造成高昂的代价。

有 17 个人认为瀑布法项目管理系统效率极低，2001 年，他们围绕软件开发过程的想法最终汇集成一份名为《敏捷宣言》的文档。该文档重点介绍了软件开发工作流中需要优先考虑的具体价值观和原则，并由此产生了许多流行的敏捷框架，例如 Scrum、Kanban、Feature Driven Development (FDD) 和 Extreme Programming。从那时起，敏捷软件开发越来越受欢迎，尤其是与瀑布模型相比。