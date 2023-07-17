确定需要备份的数据类型后，必须确定备份的频率以及恢复速度 — 也就是说，需要确定每个数据集或相关应用的恢复点目标和恢复时间目标。

从本质上说，

恢复点目标 (RPO) 就是可以接受的最旧备份的时间。 RPO 因数据、应用、行业或这些因素和其他因素的组合而异。 例如，咖啡店的电子邮件系统也许可接受 24 小时的 RPO，而医院、银行或其他一些高度监管的企业的电子邮件系统可能需要以分钟为单位的 RPO。 在经纪公司，每笔交易的价值可能高达数百万，因此其交易系统的 RPO 可能以秒甚至更短的时间来衡量。

恢复时间目标 (RTO) 是指可承受的最长宕机时间。 当地书店的结账系统的 RTO 可能为几小时或几天，因为宕机一小时可能只造成 100 美元的损失。 而网上商店的 RTO 可能以秒为单位，因为每一秒的宕机时间都可能意味着数十万美元的业务损失。

RPO 和 RTO 将决定备份的频率、方法甚至位置。 以小时为单位来衡量 RPO 和 RTO 的应用或许可以在夜间备份到任何第三方云提供商。 而以秒（或更短时间）为单位衡量 RPO 和 RTO 的应用则可能需要持续的数据复制，甚至需要在邻近地点托管完全冗余的系统，以便在发生任何数据丢失或系统问题时可以立即无缝地接管。

与贵组织合作的任何数据恢复服务提供商都应提供服务级别协议 (SLA)，详细说明他们能够实现的 RPO 和 RTO、实施的安全控制措施以及建立的防止数据丢失的保护措施。 贵组织的合同应规定用于存储备份的一个或多个站点，并指明提供商如何遵守所在行业的任何法规。