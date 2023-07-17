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了解企业数据恢复的基本知识，获得有关如何为企业选择最适合的数据备份和恢复解决方案的建议。
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什么是数据恢复？

了解企业数据恢复的基本知识，获得有关如何为企业选择最适合的数据备份和恢复解决方案的建议。

企业数据恢复是指将丢失、损坏、意外删除或因其他原因而导致无法访问的数据恢复到服务器、计算机、移动设备或存储设备（如果原始设备不再工作，则恢复到新设备）的过程。

通常，数据是从存储在另一个位置的备份副本中恢复的。 备份副本越新，在数据丢失或损坏的情况下能够恢复的数据就越完整。 对于任何企业来说，成功的数据恢复可确保丢失的数据在可容忍范围内，或者数据丢失造成的业务中断在可容忍范围内，这就要求企业制定满足特定数据恢复目标的备份和恢复计划，通常作为更大范围的灾难恢复计划的一部分。

术语“数据恢复”还可以表示：

  • 旨在对用户可能意外删除的文件执行“取消删除”操作的软件，也就是恢复对这些文件的系统格式处理。

  • 旨在以物理方式恢复损坏的磁盘中数据的专业服务。

  • 从基于云的备份（例如 iCloud）将数据还原到移动设备。

但是，本文将重点介绍企业数据恢复。
备份计划

相比因自然或人为灾难或勒索软件攻击等犯罪活动造成的数据损坏，人为错误造成的数据丢失反而更加普遍。 但企业必须未雨绸缪，为任何可能中断关键业务应用或运营的数据丢失情况做好准备，无论是什么原因造成的。

必须实施全面的备份和恢复解决方案，以保护所有值得挽救的数据，无论它们位于何处。 备份的对象可能包括：

  • 服务器：本地物理服务器和虚拟或云托管服务器都可能需要定期或持续备份。

  • 存储区域网络 (SAN) 和其他共享存储资源：包括对象文件存储

  • 终端设备：可能包括台式机和笔记本电脑、工作站以及平板电脑和移动设备。 对于这些设备类型，必须还原各个硬盘驱动器。

除文件之外，还需要备份某些类型的数据：

  • 应用及其相关数据

  • 数据库和任何关联的数据结构、格式、标记或元数据

  • 系统数据，包括操作系统 (OS) 和应用配置

  • 运行时，包括虚拟机 (VM) 和容器
恢复点目标和恢复时间目标

确定需要备份的数据类型后，必须确定备份的频率以及恢复速度 — 也就是说，需要确定每个数据集或相关应用的恢复点目标恢复时间目标

从本质上说，

恢复点目标 (RPO) 就是可以接受的最旧备份的时间。 RPO 因数据、应用、行业或这些因素和其他因素的组合而异。 例如，咖啡店的电子邮件系统也许可接受 24 小时的 RPO，而医院、银行或其他一些高度监管的企业的电子邮件系统可能需要以分钟为单位的 RPO。 在经纪公司，每笔交易的价值可能高达数百万，因此其交易系统的 RPO 可能以秒甚至更短的时间来衡量。

恢复时间目标 (RTO) 是指可承受的最长宕机时间。 当地书店的结账系统的 RTO 可能为几小时或几天，因为宕机一小时可能只造成  100 美元的损失。 而网上商店的 RTO 可能以秒为单位，因为每一秒的宕机时间都可能意味着数十万美元的业务损失。

RPO 和 RTO 将决定备份的频率、方法甚至位置。 以小时为单位来衡量 RPO 和 RTO 的应用或许可以在夜间备份到任何第三方云提供商。 而以秒（或更短时间）为单位衡量 RPO 和 RTO 的应用则可能需要持续的数据复制，甚至需要在邻近地点托管完全冗余的系统，以便在发生任何数据丢失或系统问题时可以立即无缝地接管。

与贵组织合作的任何数据恢复服务提供商都应提供服务级别协议 (SLA)，详细说明他们能够实现的 RPO 和 RTO、实施的安全控制措施以及建立的防止数据丢失的保护措施。 贵组织的合同应规定用于存储备份的一个或多个站点，并指明提供商如何遵守所在行业的任何法规。 
云数据恢复解决方案

云备份和恢复解决方案越来越受到消费者和企业的青睐，对于必须备份大量数据（例如整个数据中心的内容）并希望降低基础架构费用和管理负担的企业尤其有用。

云备份和恢复解决方案将数据副本保留在位于异地的辅助存储位置。 云提供商以订购方式提供对存储的访问权，并可能提供额外的备份和恢复管理服务，定价基于存储量和/或带宽使用量。

组织可选择和部署自己的备份应用，使用云提供商的应用，或者使用第三方服务提供商的应用。 无论是哪种情况，备份应用都会指定要备份的文件，创建文件的加密副本，并将它们发送到异地备份目的地。

采用基于云的备份和恢复解决方案的企业可以享受云存储带来的所有好处。 云提供商全权负责基础架构的保护、管理和维护，并且通常保证您可以在需要时访问数据。 存储容量具有高度弹性，可以根据需要进行缩放，因此您只需为所需的资源付费。
安全数据恢复

数据备份的安全性取决于两个主要因素：

  • 对传输中和备份存储地点的备份文件进行加密。

  • 备份存储地点的实体安保、用户身份验证和访问控制。

如果您所在的行业颁布了管理数据隐私和安全的法规，则必须确保备份工具、流程或服务提供商遵守这些法规（如果是与服务提供商合作，应要求对方通过合规认证）。 无论在哪个行业，都需要特别注意保护与贵组织的知识产权相关的任何数据备份。 确保完全销毁不再需要的任何备份，这一点非常重要。
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