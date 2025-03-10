资源分配旨在通过使团队、时间表、预算和工具与整体业务目标保持一致来优化效率。它有助于确保在正确的时间提供正确的资源。特别是，敏捷资源分配使组织能够快速适应变化、响应新信息，并重新分配可用资源以满足利益相关者的期望。

在资源管理工具的支持下，各部门可以精简跨团队协作，并灌输持续改进的文化，从而帮助企业提高客户满意度并实现利润最大化。