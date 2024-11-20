什么是容量管理？

一位男士在白板上绘制图表

容量管理涵盖了组织为保持充足资源，以满足当前和未来的数据需求并实现最高运营效率所需的工具、流程和战略。容量管理旨在降低成本、优化生产力并消除容量限制。

容量管理经常与资源管理混淆。发生这种情况通常有两个主要原因。首先，这两个术语听起来都像是在描述同一类型的事物，但情况并非如此。其次，这两个术语都描述了在企业历史的早期，即早期概念规划阶段应该发生的活动。

但是容量管理和资源管理不是可以互换的短语。它们是连续的术语，保持顺序很重要。在规划阶段，容量管理是一项关键的规划活动，非常重要，以至于它通常必须优先于大多数其他考虑因素。

容量管理与资源管理

两者区别如下：

  • 容量管理是一项底线决策，旨在确定计划中的企业是否能够按计划开展正常业务功能。
  • 资源管理是一套程序和流程，有助于确定如何协调可用资源，以及规定何时和如何完成预计工作的各种细节。   

容量管理涉及资源规划和项目规划的各个方面，但其结论归结为一组驱动指标，即规划中的企业是否能够处理其预计分配的工作量并执行业务需求。

但这只是容量管理的一部分，而另一部分需要进行一些预测，即预测未来的需求以及系统将如何适应这种增长，从而在未来需求变成现在的需求之前做出预测。

容量管理的多重意义

在继续之前，有必要描述“容量管理”一词的不同含义，以避免可能的混淆。这个词实际上有三个“放大”，每个都与特定的尺度感有关：

  • 公司角度：这是企业整体运营的“宏观”视角。这充满了各种客户项目，所有这些项目都由独特的项目管理参数、需求和时间表驱动。
  • 运营角度：就运营效率而言，容量管理意味着资源规划，以及如何根据资源可用性和资源容量这一永恒不变的定律来管理人员、材料和机械。
  • IT 角度：可以将此视为企业的“微观”视角。在这里，容量管理“深入了解”IT 资源以及如何将它们与 IT 服务和 IT 基础设施协调起来，以有效地衡量数据量。

为了便于讨论，我们将同时考虑所有三个放大级别，因为这就是商业运作的方式。通常情况下，所有事情都是同时发生的，必须同时保持多种视角。

容量管理流程

容量管理不仅仅是关注存储空间容量限制并确保资产有足够的空间存放。有效解决容量问题需要实施预测技术，并利用数据和人工智能 (AI) 来研究过去的项目并规划新的项目。以下是容量管理流程的关键步骤：                                 

  • 监控：跟踪资源可用性、资源当前使用情况以及过去使用情况。
  • 分配：根据资源可用性和迫切的业务需求，确定工作量工作流的优先级，并定义资源分配。
  • 重新校准：重新利用过去项目的历史数据，帮助设定当前和未来项目的预期目标。
  • 做出预测：估算未来的能力和即将开展的项目对资源的需求是容量管理过程的重要组成部分。
业务容量管理战略

不同的组织使用不同的方法和战略来解决其容量管理问题。以下战略体现了多层次的绩效管理。

滞后战略

有几种方法可以让您玩转业务容量管理游戏。一种方法是实施滞后战略，即组织采取较为轻松的业务姿态，而不是采取更为积极主动的方式。采用滞后战略的组织会等到需求充分增长后再增加容量。

在这种战略下，公司不试图预测需求，而是等待表明需求增长的可靠数据。拥有坚实客户群但可能面临预算限制的公司通常会选择此选项。

超前容量战略

对于希望在容量管理方面采取更具参与性和前瞻性方法的组织而言，可以考虑超前容量战略。在这里，一家公司将提高其容量，以应对即将到来的未来需求。

对组织而言，显而易见的好处是，如果未来的需求如预期般出现，它就能更好地做好准备来满足这些需求。通常遵循的超前容量战略的一个例子是玩具公司根据圣诞购物季调整产量。这种积极进取的战略通常依赖于先进的需求预测。

平均容量战略

在混合型方法中，平均容量战略试图占据积极方法（超前容量战略）和被动方法（滞后战略）之间的中间地带。因此，平均容量战略旨在找到与其预期平均需求相匹配的容量。

在某些方面，这可能被证明是一种冒险的战略，尽管基于广义平均值，如果公司的平均估算值被证明是可靠的，那么这种容量与预期需求水平相匹配的“平衡行动”应该会奏效。组织预测的质量尤为重要。

匹配容量战略

匹配容量战略实际上是对超前容量战略的修改。关键区别在于投资。

在超前容量战略中，公司投资更多容量以预测未来需求。匹配容量战略无需提前投入大量资金，即可实现大多数相同的目标。相反，公司选择对有关实际当前需求的传入数据进行微观管理，并将根据这些发现进行调整。匹配容量战略很大程度上取决于观察新出现和不断变化的市场趋势，并根据由此产生的数据快速采取行动。

容量管理的优势

组织采用有效的容量管理战略和解决方案至少有六种原因：

  • 减少员工倦怠：容量管理可让企业知道何时需要雇用更多员工，从而帮助限制员工的倦怠。
  • 更好的资源利用率和分配：容量管理监控的两个关键指标是资源利用率资源分配。通过它们，组织可以调整绩效并提高成本节约。
  • 更顺畅的库存管理：通过容量管理提供的周到支持，实现更有效的库存管理，通常可以解决典型的供应链问题。
  • 全面了解人力资源：通过实施容量管理原则，企业可以更全面地了解公司人才，包括团队成员的预期能力和局限性。
  • 改进预算和决策：目标是做出最明智的决策。容量管理可以支持组织做出数据驱动的决策并制定切合实际的预算。
  • 提高生产效率：通过容量规划和容量管理，提前安排生产周期，提高整体效率。

容量管理挑战

有效的容量管理能够找到方法来克服一些可能对效率产生负面影响的持续挑战：

  • 瓶颈：瓶颈就像交通堵塞，车辆根本无法移动，瓶颈是一个故障点，在这个故障点上，能力下降到涓涓细流，无法维持需求。其结果是延误处理和功能中断。造成瓶颈的根本原因可能有很多，其中大多数涉及某种类型的同步问题。例如，工作量增加的速度超过了处理速度，或者流程的某些部分提前完成，超出了容量规划期间确定的进度。瓶颈检测是通过检查容量利用率低的资源来实现的。
  • 短缺：当系统的运行能力跟不上需求时，就会出现短缺。出现短缺的原因有很多。其中最重要的是，系统根本没有足够的容量来满足需求。或者，劳动力短缺可能使情况更加复杂，或者常用的机器存在机械或计算机故障。同样，原材料短缺或质量波动也会造成短缺。这就是企业不遗余力地制定产能管理计划，并将实时数据应用到预测实践中的原因。

容量管理工具

目前常用的容量管理工具包括以下几种：

  • Excel：Microsoft 的旗舰数据库程序，配备多种容量管理工具，例如多线程（可缩短计算时间）和内存使用优化。
  • Float：Float 是一种容量规划工具，可提供实时员工可用性视图，为团队提供工作量优化方法。Float 会自动进行容量计算。
  • Jira：敏捷团队依赖 Jira 的原因有很多。Jira 为个人用户和团队项目维护仪表板，并确保所有利益相关者都能访问团队数据。
  • Kantata：Kantata Software 从事专业服务和服务管理。其数据库可以对团队技能进行排名，并根据定价等变量提供资源建议。
  • Runn：Runn 帮助用户规划项目并维护必要的资源以预测资源需求，从而始终维持预期的服务水平。
