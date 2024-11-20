容量管理涵盖了组织为保持充足资源，以满足当前和未来的数据需求并实现最高运营效率所需的工具、流程和战略。容量管理旨在降低成本、优化生产力并消除容量限制。
容量管理经常与资源管理混淆。发生这种情况通常有两个主要原因。首先，这两个术语听起来都像是在描述同一类型的事物，但情况并非如此。其次，这两个术语都描述了在企业历史的早期，即早期概念规划阶段应该发生的活动。
但是容量管理和资源管理不是可以互换的短语。它们是连续的术语，保持顺序很重要。在规划阶段，容量管理是一项关键的规划活动，非常重要，以至于它通常必须优先于大多数其他考虑因素。
两者区别如下：
容量管理涉及资源规划和项目规划的各个方面，但其结论归结为一组驱动指标，即规划中的企业是否能够处理其预计分配的工作量并执行业务需求。
但这只是容量管理的一部分，而另一部分需要进行一些预测，即预测未来的需求以及系统将如何适应这种增长，从而在未来需求变成现在的需求之前做出预测。
在继续之前，有必要描述“容量管理”一词的不同含义，以避免可能的混淆。这个词实际上有三个“放大”，每个都与特定的尺度感有关：
为了便于讨论，我们将同时考虑所有三个放大级别，因为这就是商业运作的方式。通常情况下，所有事情都是同时发生的，必须同时保持多种视角。
不同的组织使用不同的方法和战略来解决其容量管理问题。以下战略体现了多层次的绩效管理。
有几种方法可以让您玩转业务容量管理游戏。一种方法是实施滞后战略，即组织采取较为轻松的业务姿态，而不是采取更为积极主动的方式。采用滞后战略的组织会等到需求充分增长后再增加容量。
在这种战略下，公司不试图预测需求，而是等待表明需求增长的可靠数据。拥有坚实客户群但可能面临预算限制的公司通常会选择此选项。
对于希望在容量管理方面采取更具参与性和前瞻性方法的组织而言，可以考虑超前容量战略。在这里，一家公司将提高其容量，以应对即将到来的未来需求。
对组织而言，显而易见的好处是，如果未来的需求如预期般出现，它就能更好地做好准备来满足这些需求。通常遵循的超前容量战略的一个例子是玩具公司根据圣诞购物季调整产量。这种积极进取的战略通常依赖于先进的需求预测。
在混合型方法中，平均容量战略试图占据积极方法（超前容量战略）和被动方法（滞后战略）之间的中间地带。因此，平均容量战略旨在找到与其预期平均需求相匹配的容量。
在某些方面，这可能被证明是一种冒险的战略，尽管基于广义平均值，如果公司的平均估算值被证明是可靠的，那么这种容量与预期需求水平相匹配的“平衡行动”应该会奏效。组织预测的质量尤为重要。
匹配容量战略实际上是对超前容量战略的修改。关键区别在于投资。
在超前容量战略中，公司投资更多容量以预测未来需求。匹配容量战略无需提前投入大量资金，即可实现大多数相同的目标。相反，公司选择对有关实际当前需求的传入数据进行微观管理，并将根据这些发现进行调整。匹配容量战略很大程度上取决于观察新出现和不断变化的市场趋势，并根据由此产生的数据快速采取行动。
组织采用有效的容量管理战略和解决方案至少有六种原因：
有效的容量管理能够找到方法来克服一些可能对效率产生负面影响的持续挑战：
目前常用的容量管理工具包括以下几种：
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。
利用 AI 和 IBM Automation 重新思考您的业务，让 IT 系统更具主动性，提升流程效率和员工的工作效率。
利用 IBM 自动化咨询服务，从业务流程自动化和 IT 运营中获取更多价值。