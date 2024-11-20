容量管理经常与资源管理混淆。发生这种情况通常有两个主要原因。首先，这两个术语听起来都像是在描述同一类型的事物，但情况并非如此。其次，这两个术语都描述了在企业历史的早期，即早期概念规划阶段应该发生的活动。

但是容量管理和资源管理不是可以互换的短语。它们是连续的术语，保持顺序很重要。在规划阶段，容量管理是一项关键的规划活动，非常重要，以至于它通常必须优先于大多数其他考虑因素。