eBPF 因为可以在特权上下文（如操作系统内核）中运行沙盒程序，所有能够在运行时扩展现有软件的功能，而无需修改内核源代码、加载内核模块或中断整个程序执行。eBPF 技术代表了原始伯克利数据包过滤器 (BPF) 的演变。BPF 提供了一种在用户空间程序中选择和分析网络数据包的简单方法；但除数据包过滤之外，BPF 程序缺乏处理内核内更复杂任务的灵活性。

为响应对更通用技术的需求，Linux 社区基于 BPF 的后端功能构建了 eBPF，但扩展了 BPF 内核内可编程性。借助 eBPF 程序的高级功能，开发人员能在现场数据中心和云原生环境中实施增强的数据包过滤进程、进行高端性能分析以及安装防火墙和调试协议。

eBPF 技术的进步迫使软件开发人员将应用程序扩展到所有操作系统，以便非基于 Linux 的平台可以利用 eBPF 复杂的跟踪、网络和监控功能。1事实上，eBPF 基金会（Linux 基金会的延伸，成员包括 Google、Meta、Netflix、Microsoft、Intel 和 Isovalent 等）已大力投资扩展 eBPF 程序的操作系统兼容性，希望最终扩大 eBPF 编程的应用范围。2