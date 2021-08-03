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医疗保健技术是指旨在为医疗保健组织提供支持的任意技术，其中包括医疗设备、IT 系统、算法、人工智能 (AI)、云和区块链。
从大型诊断成像扫描仪到微型可穿戴传感器，技术已成为现代医疗保健不可或缺的一部分。除新的治疗方法和医疗程序外，技术还改善了众多医疗业务流程。很多人已开始享受在线预约、只需点击几下即可访问测试结果和记录，或是通过电子邮件或短可向提供商发出问题等便利。
医疗保健技术创新为医疗保健的下一波进步提供支持的几个示例领域如下：
疾病诊断和治疗
使用 AI 来处理数据（如医学图像）并开发疾病模型可能有助于临床医生更精确地做出诊断。例如，IBM Research 最近的研究表明，AI 可用于识别和解释 MRI 中的大脑活动模式，以便跟踪神经退行性疾病（如亨廷顿氏病）的发展情况。
医学成像
计算机和 AI 模型在医学成像方面尤其有价值，因为它们可帮助将图片转换为数字并检测趋势。通过识别极具价值的发现结果并提醒他们注意异常情况，这些创新有助于放射科医生和其他临床医生对他们必须查看的超大量图像进行管理。
医疗保健运营
很多医院和医疗保健系统正在电子病历方面已有的改进基础上，开始着手寻找其他方法来系统地改善其运营状况。云技术、分析和移动技术仅为企业用于优化其数字基础设施的其中几例。
临床研究
生命科学组织正利用技术来改变临床试验的开展方式。智能设备、远程医疗访问和传感器正用于支持分散试验，以使参与者更高效和便捷地收集数据。
在人类行医的几个世纪中，健康技术已实现众多创新飞跃，但鲜有技术能像数字技术一般产生如此广泛的影响或作用。网络和计算机领域的显著进步不仅充实了医疗治疗的选项，同时也改变了临床医生的工作方式。
尽管有远见的思想家早在 1960 年代便已开始讨论在医学领域使用计算机的可能性，但计算机最初对于医疗实践来说过于昂贵且不可靠，因而未对其形成依赖。随着技术的进步和成本的下降，相关机构制定了政策与数据标准 ，来鼓励医疗保健组织采用新的技术，而其应用范围则不仅限于医疗设备（如诊断成像机），同时还涵盖日常记录保存。如今，纸质医疗记录已实现数字化且其中大部分已被电子健康记录 (EHR) 所取代。EHR 有助于高效、安全地访问检查结果或诊断结果等健康数据。
眼下，与患者互动和制定治疗计划时，使用 EHR 系统或其他技术已成为一项标准实践。笔记本电脑和平板电脑在医疗保健环境中已像听诊器一样常见，且有越来越多的证据表明 EHR 在访问和交换健康信息方面可产生积极影响。
然而，EHR 也带来了一大挑战：不断积累的大量未整合且非标准化的数据。目前，大多数医疗保健组织均有大量数据可用于改进其程序和业务实践，但它们可能缺少相关工具或专业知识来揭示这些数据中蕴藏的洞察信息。云、区块链和基于机器学习的 AI 工具等新技术可帮助医疗机构揭示大量数据中存在的模式，同时使数据更为安全且更易管理。
随着医疗保健行业面临新的挑战，技术解决方案正帮助领导者们提高绩效、加强跨系统的协作并管理成本。随着对组织的要求不断增多，医疗保健技术可简化流程、自动执行任务并改进工作流程，而其规模化程度是仅凭人类而无法实现的。随着医院和卫生系统的对口提供商采用基于价值的健康报销模式，此类解决方案正帮助医疗保健专业人员改善患者护理水平、打造更好的体验并减少倦怠。
使用技术来测量和捕获整个患者护理系统中的数据，有助于医疗机构全面了解其绩效水平。此外，技术还可帮助实现测量自动化，以便组织能不断审查其结果、发现需解决的问题并找到增强护理与患者体验的途径。
从临床医生到患者再到付款人，多个不同群体会因不同原因而需访问健康记录。过去，组织须为每个群体保存不同的记录。但随着新技术的出现，数字病历更易进行标准化并安全存储，因此越来越多的组织正在整合其数据，以便授权人员可在需要时访问所需的记录。
患者通常都十分繁忙，而要抽出时间来预约就诊则可能会十分困难。远程医疗技术和患者门户可为人们与医疗保健专业人员进行沟通提供更多途径。与心脏监测器一样，可穿戴技术也为临床医生提供了更多用于评估患者健康状况的方法，并为医生在记录和评估患者生活中出现的症状提供了更多选择。
目前，很多致力于将人工智能融入医疗保健的工作都集中在临床决策支持以及从大量数据中发现有用的洞察上。由于医疗保健机构已积累大量数据，因而缺少 AI 便无法对其进行有效分析。
支持 AI 的工具可筛选电子记录、笔记、图像、传感器和设备所生成的庞大且复杂的数据集，以便从中发现趋势，进而改善患者护理并帮助研究人员开发出更好的疾病治疗方法。虽然 AI 技术相对而言仍属新兴事物，但已有大量用例可使身处医疗保健行业的组织从中受益。
医疗保健行业的区块链技术提供了一种以用户为中心的方式，它可安全地收集、验证和共享健康信息。大多数区块链系统均提供透明的分布式记录账本，且未经记录的更改无法更改此账本。该技术可用于匿名化和保护患者数据，同时还可在各种分布式和高度分散的医疗保健系统中提供完全的透明度和互操作性。
当大多数人想到云技术时，他们会将云视为用于存储数据的一个地方。然而，云环境的功能并不仅限于被动式数据存储。云环境可为医疗保健组织提供用于构建和定制应用程序的方法，而这些应用程序可自动管理数据在其信息技术系统中的移动方式。
其中，混合云环境尤其可提供各种安全功能，从而帮助组织持续遵守 HIPAA 和其他法规，同时为它们提供将数据迁移到所需位置而需要的灵活性。此灵活性还可为医疗保健提供商提供更多用于更新现有旧版系统和工作流程的选项。通过采用云，还可为组织提供使用 AI 和机器学习工具的机会，而这有助于揭示隐藏的模式和洞察，从而改善护理的提供方式。
在新冠疫情期间，很多服务提供商均转而通过远程医疗来提供预约服务。同时，很多付款人会通过为远程医疗提供公平的报销以及更好的计费选项来适应这些变化。
即使在此次大流行消退后，由于远程医疗提供的便利性和灵活性，用于支持远程医疗的技术生态系统也很可能会继续存在。对于患者（尤其是居住在偏远地区或在传统工作时段之外工作的患者），无论是在计算机上使用视频软件还是在手机上使用移动应用程序，他们都希望拥有与临床医生进行联系的更多选项。
互操作性是指系统和组织内部的无缝数据交换，而它对于推动医疗保健行业的数字化转型至关重要。由于可让相关数据更易访问，同时又不牺牲安全性或隐私性，从而可为患者和提供商带来好处。当临床医生必须减少工作量来查找所需信息时，他们便有更多时间专注于为患者做出最佳决策。此外，医疗保健互操作性可通过减少不必要或重复的测试并帮助临床医生更快做出诊断，来降低总护理成本。
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