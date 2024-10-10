监控并优化应用程序性能对于软件开发人员和整个企业都非常重要。企业部署的应用程序越多，用于收集和分析的数据就越多。然而，如果缺少合适的工具来监控、优化、存储以及将数据置于情境中（至关重要），这些数据便没有多大价值。

组织可通过部署监控与可观察性解决方案来充分利用应用程序数据，而这些解决方案可通过在问题出现之前进行识别、标记瓶颈、分散网络流量等手段来帮助改善应用程序的运行状况。这些功能有助于减少应用程序停机时间、提供更可靠的应用程序性能以及改善用户体验。

OpenTelemetry和 Prometheus 都是云原生计算基金会 (CNCF) 旗下的开源项目，提供用于应用程序监测的可观察性工具。不同类型的数据和操作需要不同的解决方案，具体取决于组织的目标和应用程序规范。选择一种解决方案进行实施之前，了解 OpenTelemetry 和 Prometheus 等平台之间的主要区别以及每种解决方案提供的功能非常重要。



同样值得注意的是，OpenTelemetry 和 Prometheus 可以集成在一起，成为一个强大的组合，协同监测应用程序。OpenTelemetry 和 Prometheus 支持收集和转换指标，让 DevOps 和 IT 团队能够生成性能洞察并据此采取行动。