早期的农业实践主要依靠利用人力、牲畜和简单工具。农业技术的一些显著进步包括：1701 年发明了播种机，提高了播种效率；19 世纪出现的蒸汽牵引发动机，为谷物脱粒提供动力；20 世纪初出现了燃油拖拉机。

农业机械的引入大大减少了农业中对体力劳动的需求，而数据收集和分析使农民能够提高他们的作物和牲畜的产出。这种方法被称为精准农业或精准耕作，始于 20 世纪 80 年代初，由也被称为“精准农业之父”的 Pierre Robert 博士创立。他研究了田地的不同区域如何需要不同数量的资源才能使作物生长得最好。他的研究促成了在田地中差异化施用资源的耕作系统的诞生。3

20 世纪 90 年代，随着数字作物产量监测仪的问世和基于卫星的全球定位系统 (GPS) 日益广泛的应用，农业企业技术取得了更大的进步。通过将产量数据与 GPS 相结合，农民可以绘制产量图，在收获时实时获取有关作物特性和质量的重要信息。后来，GPS 技术带来了另一个重大突破：自动化。自动驾驶拖拉机诞生于农业设备公司 John Deere 与 NASA 在 21 世纪初期的合作。