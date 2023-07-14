机载 LiDAR 系统也称为机载激光扫描系统，它使用飞机（通常是直升机或无人机）上安装的 LiDAR 扫描仪生成地表的 3D 模型。

机载 LiDAR 测绘已成为创建地球表面数字高程模型的重要工具，很大程度上取代了较旧且不太准确的摄影测量方法。机载 LiDAR 扫描还广泛用于林业，以进行森林冠层 LiDAR 勘测和建立森林地表的地形和地貌模型。

机载 LiDAR 技术类型包括：

测深 LiDAR

测深 LiDAR 用于捕获浅水区和海岸线沿线的 GIS 数据。测深 LiDAR 发射的绿色激光束波长可以穿透海水，测量海底的数字高程，而不是像典型的 LiDAR 系统那样使用红外激光。

太空 LiDAR



美国宇航局 (NASA) 和其他航天机构使用太空 LiDAR 进行航天器导航和天体数字测绘。LiDAR 还用于驾驶 NASA 的自动驾驶汽车以及在火星上驾驶“机智号”直升机。