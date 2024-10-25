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SaaS 平台用于监测、预测和应对天气和气候影响。

公司面临着日益增加的气候相关风险，到 2050 年，87% 的领导者将增加可持续发展投资1，灾害损失达 3,800 亿美元2，90% 的大型公司将面临风险3。数据驱动的气候适应方法对于保障运营至关重要。

  • 使用精确的地理空间和气象数据评估运营影响。
  • 利用行业特定的分析和数据，预测和规划干扰。
  • 通过实时气象洞察分析和知情决策，满足可持续发展需求。
下一次网络研讨会：8 月 22 日

了解 IBM 如何将独特的洞察分析融入其停电预测模型，包括对输电和配电网络植被的洞察分析。
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功能

地理空间 AI 地理空间分析和 IBM 地理空间基础模型技术 利用人工智能和高分辨率卫星图像，检测并减轻气候变化对您的企业的影响。 深入了解地理空间 AI
监控服务 简化的监控 一目了然的仪表板将可视化内容、警报和地理空间洞察放在一个位置中，因此，您可以轻松监控关键作业现场。 深入了解监控服务
定制解决方案 定制适应解决方案 借助用于开发定制模型和监控应用程序的内置工具，您可以访问所需的环境数据，并将其整合到最符合您的业务需求的工作流中。 深入了解定制适应解决方案
API 解决方案 应用天气、地理空间和碳 API 超过 150 个天气、地理空间和碳数据端点无缝地为您的应用程序增加价值和功能，包括警报、通知、预测数据、天气图像等。 深入了解 API 和开发人员解决方案
气候风险洞察 利用气候风险洞察预测意外情况 通过灾害分类、MVaR、地理数据和风险严重性级别等分析工具获取气候情报，以帮助保护您的企业资产。 深入了解气候风险洞察分析

用例

植被管理 基于条件的植被管理 制订更明智的决策，以了解如何以及何时保护受植被生长威胁的资源。Environmental Intelligence Suite 将卫星数据、盖革模式 LiDAR 预测分析与天气数据相结合，提供有关高风险侵蚀区域的 AI 驱动洞察。 了解有关植被管理的更多信息
天气安全 环境情报就是商业情报 利用清晰可靠的洞察，围绕高风险天气条件进行规划，从而提高员工和客户的安全。将人工智能与天气、气候和运营数据整合到一个解决方案中，以使您做好应急准备，您可以主动采取行动并帮助确保业务安全。 了解有关天气安全的更多信息
风险管理 让天气洞察发挥作用 将主动降低风险转化为竞争优势。将天气、地理空间和行业特定的环境信息整合到一体化平台中，从而利用预测分析并最大限度提高收入。 了解有关风险管理的更多信息
可持续发展战略 利用非常有价值的洞察 保护您的企业和地球免受气候变化的影响。借助分析、警报和仪表板可视化内容，您可以制订更好的决策和监管举措，为更可持续的未来提供信息。 了解有关可持续发展战略的更多信息

深入了解演示

查看断电预测的实际应用 凭借其监控功能，IBM Environmental Intelligence Suite 提供实时警报，帮助您的团队准确监控关键兴趣点，并在部署后保证其安全。
查看植被管理的实际应用 IBM Environmental Intelligence Suite 植被管理平台使用人工智能、卫星成像和 LiDAR 数据（包括盖革模式数据和线性 LiDAR）评估和监控植被并优先工作顺序排定。
查看可再生能源预测的实际应用 气候变化和容量快速增长的影响对全球许多地方的可再生能源发电预测构成了挑战。了解 Environmental Intelligence Suite 可再生能源预测平台如何使用高级分析、IoT 传感器和一流的天气数据，为风力和太阳能发电场生成高准确度的能源生产预测。
查看监控服务的实际应用 凭借其监控功能，IBM Environmental Intelligence Suite 提供实时警报，帮助您的团队准确监控关键兴趣点，并在部署后保证其安全。
表彰和奖励
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深入了解 G2 的 Momentum Grid® 可持续发展管理报告

基于 G2 2024 春季报告的信息图表
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脚注

1气候变化对企业有何影响？5 种财务影响（ibm.com 外部链接），Tech Target，2023 年。

2气候变化将如何影响各地企业 – 以及可以做些什么（ibm.com 外部链接），Zurich，2024 年。

3创纪录的高温正在灼烧投资者，而他们却浑然不知（ibm.com 外部链接），Bloomberg，2023 年。