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公司面临着日益增加的气候相关风险，到 2050 年，87% 的领导者将增加可持续发展投资1，灾害损失达 3,800 亿美元2，90% 的大型公司将面临风险3。数据驱动的气候适应方法对于保障运营至关重要。
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1气候变化对企业有何影响？5 种财务影响（ibm.com 外部链接），Tech Target，2023 年。
2气候变化将如何影响各地企业 – 以及可以做些什么（ibm.com 外部链接），Zurich，2024 年。
3创纪录的高温正在灼烧投资者，而他们却浑然不知（ibm.com 外部链接），Bloomberg，2023 年。