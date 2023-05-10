当今的国防机构必须安全地提供无缝数据共享，以确保跨系统、域和边缘的互操作性。
国防机构如需成功采用多域指挥和控制框架（联合全域指挥和控制），则必须实现软件、数据处理、数据管理、数据架构的现代化，同时利用 AI 来加强协作并取得决策优势。
国防仿真分析服务 (DSaS) 是一种实时任务规划环境，通过态势感知和行动方针分析来拓宽指挥官的决策空间，从而改进跨域的可信决策。
量子安全加密是应对未来基于量子的网络安全威胁的关键。建议国防机构抢占量子安全加密的先机，首先了解哪些数据可能会面临未来威胁的风险。
根据更接近数据创建点的洞察采取行动。如何经济高效地管理和提升成千上万个边缘服务器和数十万个边缘设备的安全性？答案就是：IBM Edge Application Manager。
加速应用程序现代化，以实现快速云迁移，是国防机构实施数字化转型和应对业务需求的有效方法。了解 Red Hat 的开放式灵活混合方法如何能帮助美国国防部连接云、团队和流程
基于 AI 的预测性维护解决方案不再是按时间排期维护，而是转变为根据状况操作，以便能够预测未来发生故障的可能性，提高资产可靠性并降低成本。
变革性的解决方案，能够支持政府和国防机构加速实现现代化，并强化任务戒备和决策优势。
了解 IBM 和 ProMare 如何通过 AI、自动化、边缘计算和云技术实现自主船舶航行和海洋创新。
英国的防空系统是 GUARDIAN 的指挥和控制升级版，将继续改进实时信息的快速交换，以及决策的速度和准确性。它还可以接收来自北约报告中心的预警，让英国为即将来临的潜在威胁做好准备。
海军科学家和工程师可以使用 IBM 先进的量子计算系统，并深入了解量子科技，这些对未来的作战空间至关重要。
Improbable-IBM+ Red Hat 团队正致力于确保基于 Improbable 的 Skyral 平台开发和提供支持的合成环境解决方案，利用 IBM 和 Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 以及 MOD 在 Defence DevSecOps Service (D2S) 中的投资，以前所未有的速度交付复杂的综合环境。
通过在边缘计算数据，国防机构可以节省时间和金钱，同时更好地保护居民。
采用 Red Hat OpenShift 的 Defence DevSecOps (D2S) 支持英国 MOD 能够快速移动，高效部署软件并以前所未有的规模进行操作。
这份新报告阐述了澳大利亚、英国和美国这三个 AUKUS 国家之间的政府和行业合作，旨在有效执行这一具有重要历史意义的安全协议。
新报告：未来战争的胜利将越来越多地取决于哪一方能够迅速从数据中收集战略洞察信息，并从总部和战术优势进行部署。
为了实现跨域指挥和控制，并取得决策优势，国防机构需要具有高级防御 AI 的数据结构。
国防部希望将人工智能作为其任务的核心部分，以掌控新出现的威胁。
国防机构可以通过合作关系和开放式创新来提高其 AI 能力。
管理新时代的威慑和战争：可视化信息领域。
IBM Space 认为创新至关重要：构建突破性技术，推动任务在尖端前沿取得成功，并改善地球上所有人的生活。
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