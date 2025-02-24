传统的旧版数据堆栈 (LDS) 依赖于严格的本地基础设施，而这些基础设施在可扩展性、灵活性和实时处理方面存在困难。相比之下，MDS 提供云原生的模块化解决方案，旨在简化自动化、优化成本并加速洞察分析。也许最值得注意的是，MDS 可增强当今许多公司所依赖的自助服务分析和人工智能 (AI) 应用的能力。

数据平台是现代软件开发的支柱，它提供一系列工具和框架网络，以高效构建和管理应用程序。将 MDS 视为数字化运营的装配线 – 每个组件都在数据的收集到分析的无缝移动过程中发挥作用。通过自动化和扩展工作流，MDS 确保组织能够精确地处理、存储和使用数据，从而推动做出更好的决策和实现创新。

MDS 的主要功能包括：