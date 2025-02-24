传统的旧版数据堆栈 (LDS) 依赖于严格的本地基础设施，而这些基础设施在可扩展性、灵活性和实时处理方面存在困难。相比之下，MDS 提供云原生的模块化解决方案，旨在简化自动化、优化成本并加速洞察分析。也许最值得注意的是，MDS 可增强当今许多公司所依赖的自助服务分析和人工智能 (AI) 应用的能力。
数据平台是现代软件开发的支柱，它提供一系列工具和框架网络，以高效构建和管理应用程序。将 MDS 视为数字化运营的装配线 – 每个组件都在数据的收集到分析的无缝移动过程中发挥作用。通过自动化和扩展工作流，MDS 确保组织能够精确地处理、存储和使用数据，从而推动做出更好的决策和实现创新。
MDS 的主要功能包括：
2012 年至 2016 年间，数据工作流的重大转变重塑了组织存储和处理数据的方式。Snowflake、Google BigQuery 和 Amazon Redshift 等基于云的平台普及了云数据仓库，且具备前所未有的可扩展性、计算能力和效率。
同时，组织从传统的提取、转换、加载 (ETL) 工作流（在存储之前进行数据转换）转向提取、加载、转换 (ELT)，即先存储数据，然后再处理数据。这种方法通过使用连接器或扩展来简化数据移动，从而提高了灵活性，并使实时洞察分析更易于获得。
在此期间，Fivetran 和 Airflow 等工具可自动摄取数据，而 Tableau、Power BI 和 Looker 等平台彻底改变了 BI。反向 ETL 增强了数据流，将洞察分析从仓库推向客户关系管理系统 (CRM) 等运营系统，从而改善自动化、决策和个性化。这些创新为 MDS 奠定了基础，实现了更具可扩展性、自动化程度更高和更加灵活的数据工作流。通过简化数据移动和集成，组织实现了更高的运营敏捷度。
要了解 MDS 的意义，不妨将其与 LDS 进行比较：
主要区别一览
传统 LDS 建立在本地基础设施上，需要在硬件、维护和手动扩展方面进行大量投资。它们依赖于工作流，这意味着数据在存储之前必须进行清理和结构化处理。虽然 LDS 对于静态报告很有效，但它在实时处理、可扩展性和处理非结构化数据（如传感器日志、图像或音频）方面存在困难。
MDS 采用云原生模块化方法解决这些难题，使组织能够更高效地存储、处理和分析大量结构化和非结构化数据。ELT 工作流具备更高的灵活性，通常使用基于 Python 的脚本进行自动化和数据处理。
不同于需要昂贵的基础架构扩展程序的 LDS，MDS 具备按需可扩展性，其模块化特性意味着企业可以整合数据堆栈工具，而无需供应商锁定。最后，MDS 支持实时洞察分析以及 AI 驱动的分析和自动化，使整个组织的数据更易于访问和操作。
MDS 由几个核心组件构成，包括：
数据存储层是 MDS 的基础，为管理结构化和非结构化数据提供了一个集中的环境。组织可以根据成本、性能和可扩展性需求等因素从 IBM、AWS 或 Microsoft 等提供商的存储解决方案中进行选择。
数据存储类型：
数据摄取是指从各种来源收集数据并将其移动到集中式存储系统中进行处理和分析的过程。数据管道的有效性取决于大数据的摄取和集成程度。数据工程师发挥着至关重要的作用，因为此阶段的错误可能导致下游的分析和 AI 模型出现问题。
数据摄取的类型：
Apache Airflow、Stitch 和 Fivetran 等自动化摄取工具可帮助组织在系统之间无缝移动数据，减少人工工作并提高数据集成效率。
除了五个基本层之外，MDS 通常还包含其他能增强可访问性和功能性的组件。这些组件包括：
企业可以部署自己的 MDS 来改进人工智能驱动的个性化、客户洞察分析、物流和欺诈检测。
公司使用 MDS 和 SaaS 分析工具跟踪客户行为并改进营销战略。Snowflake 和 Looker 等云平台可为购买模式和定价优化等类别生成实时仪表板，所有这些都可以帮助企业提高转化率和保留率。
通过整合用于数据摄取的 Fivetran 和用于转换的 dbt，企业可以实时监控库存并预测中断情况。这一整合可以加快零售、制造和运输等行业的配送速度、降低成本并改善需求规划。
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