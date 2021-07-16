需求计划是一种供应链管理流程，使公司能够预测未来需求，并根据这些预测成功定制公司的输出，无论是产品还是服务。它是高效供应链的关键，因此对企业而言尤为重要。
需求计划力求实现并维持有效的精益供应平衡，即门店产品库存恰好满足需求，但不会过量。在库存充足与过剩之间寻求完美的平衡尤为棘手。虽然维持这种平衡状态是需求计划的一大重点，但持续有效地利用促销活动来影响需求也同样重要。
有效的需求计划通常需要使用需求预测技术来准确预测需求趋势，并带来额外的好处，例如提高公司效率和增加客户满意度。
需求计划是有效供应链的关键要素，它具有两项基本功能，因此对企业而言更加重要。
首先，保护销售业绩并确保预期收入的根本动力始终存在。但零售商无法销售缺货的产品。而且，当今消费者会在短时间内形成对企业的持久认知，包括对其供应链履约能力的评判。需求计划的作用是确保零售商在合适的地点持有适量的库存以避免缺货，并为下一次销售做好准备。
但仅仅保住销量已经不够，这还关乎企业更高效地运营。需求计划能够帮助企业更智能地管理库存空间，从而提高效率。企业为什么要投资超过自身需求的物理空间呢？需求计划可以帮助企业避免库存过剩的风险，如增加库存持有成本，以及需要使用产品折扣或其他临时措施，尽快销售库存以缓解库存过剩的财务状况。
需求计划和预测比以往任何时候都更加重要，尤其是天气事件、经济趋势和全球紧急情况等许多外部因素最终都可能影响和重塑需求。
有效的需求管理需要全面了解产品及其相应的生命周期。产品组合管理恰好能满足这一需求，它能够详细描述产品完整的生命周期，涵盖从产品来源到最终淘汰等各个环节。由于许多产品线都相互依存，产品组合管理可向您展示需求变化如何影响“相邻”产品。
统计预测秉承“过去的历史通常是未来表现的最佳预测指标”这一传统理念，运用复杂的算法分析历史数据并进行供应链预测。该统计预测方法采用先进的数学运算，其严谨的流程需要准确的数据（包括来自异常值、排除值或假设的数据）。
需求感知使用天气、传染病趋势、政府数据等新的数据源，并结合历史趋势数据，应用 AI 近乎实时地检测中断和需求影响。
在零售业的丛林中生存，关键在于激发潜在客户的兴趣。贸易促销和其他营销战略会利用特殊活动（例如折扣价或店内赠品）来刺激消费者需求。贸易促销管理旨在确保这些机会得到有效利用，并带来所有预期优点。
不同组织实现需求计划流程的方式存在很大差异，但企业通常会遵循一套通用步骤。这些步骤包括：
除了制定一套精确的实施步骤外，成功企业通常遵循以下需求计划的最佳实践：
为了处理复杂的预测，有效的需求计划需要大量的数据。明智的公司依靠指标报告，通过日益复杂的数据挖掘和聚合技术来准备数据。
需求计划软件有多种选择，但企业应根据其独特需求进行选择，以满足如下目标：寻找足够完善的解决方案，既能反映需求预测方法的微妙之处，又具备处理报告任务的强大功能。
经验丰富的需求计划人员通常会使用描述性分析数据来制定测试基线，进而启动流程。接下来，他们会制定实际计划，投入人员和资源来实施和完善该计划，并落实具体实施步骤。
可以肯定的是，未来是数字化的，需求计划的前景也是如此。随着机器学习的进步，供应链中的需求预测变得越来越复杂，而企业也将收获显著效益，包括获取精准的实时库存更新并进行预测。
这些不断进步的技术正促使企业通过需求计划向理想的业务目标迈进。如果一家企业的库存足够满足客户需求和抵御短期市场波动，那么它就能通过精益库存战略提高运营效率和盈利能力。
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