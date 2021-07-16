需求计划是有效供应链的关键要素，它具有两项基本功能，因此对企业而言更加重要。

首先，保护销售业绩并确保预期收入的根本动力始终存在。但零售商无法销售缺货的产品。而且，当今消费者会在短时间内形成对企业的持久认知，包括对其供应链履约能力的评判。需求计划的作用是确保零售商在合适的地点持有适量的库存以避免缺货，并为下一次销售做好准备。

但仅仅保住销量已经不够，这还关乎企业更高效地运营。需求计划能够帮助企业更智能地管理库存空间，从而提高效率。企业为什么要投资超过自身需求的物理空间呢？需求计划可以帮助企业避免库存过剩的风险，如增加库存持有成本，以及需要使用产品折扣或其他临时措施，尽快销售库存以缓解库存过剩的财务状况。

需求计划和预测比以往任何时候都更加重要，尤其是天气事件、经济趋势和全球紧急情况等许多外部因素最终都可能影响和重塑需求。