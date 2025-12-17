需求预测流程可实时提升预测准确性，帮助组织管理库存水平，并指导数据驱动的业务决策。有前瞻性的组织正在转向人工智能（AI）工具、机器学习（ML）、预测分析和自动化，以优化其需求预测方法。

使用这些新兴技术可以推动组织主动思考供应链管理，并更准确地预测客户需求。随着组织其他领域受到人工智能的影响，包括 AI 驱动的分析、销售智能和人工智能驱动的库存管理，预测方法正在不断变化和演进。

IBM 商业价值研究院最近的一份报告强调了 AI 未来几年在供应链运营中将发挥的关键作用。事实上，64% 的受访首席供应链官（CSCOs）表示，生成式 AI 正在彻底改变他们的供应链工作流程。该报告还预测，到 2026 年，数字助理将使决策量增加 21%。

报告指出：“这不仅仅是说明材料如何从 A 点到 B 点，更在于衡量每一项业务决策的供应链成本——并确保从一开始就将这些成本纳入考量。”