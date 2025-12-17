需求预测流程可实时提升预测准确性，帮助组织管理库存水平，并指导数据驱动的业务决策。有前瞻性的组织正在转向人工智能（AI）工具、机器学习（ML）、预测分析和自动化，以优化其需求预测方法。
使用这些新兴技术可以推动组织主动思考供应链管理，并更准确地预测客户需求。随着组织其他领域受到人工智能的影响，包括 AI 驱动的分析、销售智能和人工智能驱动的库存管理，预测方法正在不断变化和演进。
IBM 商业价值研究院最近的一份报告强调了 AI 未来几年在供应链运营中将发挥的关键作用。事实上，64% 的受访首席供应链官（CSCOs）表示，生成式 AI 正在彻底改变他们的供应链工作流程。该报告还预测，到 2026 年，数字助理将使决策量增加 21%。
报告指出：“这不仅仅是说明材料如何从 A 点到 B 点，更在于衡量每一项业务决策的供应链成本——并确保从一开始就将这些成本纳入考量。”
通过需求预测，组织可以利用相关工具和数据集预测未来需求，推动更明智的决策，从而为组织节省时间和成本。
通过详尽的数据分析和模式识别，组织可以对销售预测和现金流进行准确预测，从而支持对未来做出明智决策。需求预测方法有助于企业及其利益相关者更好地控制和监督日常运营。
准确的需求预测可确保库存单位（SKU）合理且产品库存充足，数据来源包括数据库、历史销售记录和电子表格等多个渠道。如果没有这种方法，组织可能面临库存过多或不足的风险，从而导致订单积压或缺货。
准确的需求预测能够提升客户满意度，并推动更具战略性的商业策略制定。
需求预测可以通过多种不同方式进行。企业选择的需求预测方法将取决于其业务范围及未来目标。大多数方法可分为两类：定性方法和定量方法。
定性需求预测旨在衡量实际情况并获取专家意见。它通过收集员工、利益相关者和客户的数据，帮助预测组织内部的未来决策。
需求预测的定量方法是整个预测过程的核心。此类方法通常包括基于历史销售数据的基本预测，以及使用 AI 驱动的预测性分析的复杂模型。
组织可以采用不同的需求预测战略。根据战略的规模和范围，这些战略涵盖多种方法、模型和公式。
短期预测方法的定义因组织对“短期”的界定而异。通常，短期预测的时间范围从下一季度到全年不等。组织甚至可能针对特定的一系列日期进行规划。
长期需求预测以年为单位，由于预测时间跨度较长，其准确性较低。
即使与预测专家合作密切，各组织也很难对未来 5 年甚至 10 年的情况做出准确假设。不过，预测数据仍然有价值，可为组织在不同“假设”情景下提供决策指导。
这种需求预测方法从宏观和微观视角分析外部因素。这些外部因素可能包括经济状况、竞争对手或不断变化的消费者趋势。
组织必须考虑可能扰乱业务的外部因素，识别需要扩展的产品，并预测潜在的短缺。
内部因素与外部因素同样重要。内部需求预测有助于确保组织内部产能满足预测的业务增长。这种需求预测使用组织自身的数据进行预测。内部数据可以包括销售历史、库存水平、产能及其他关注内部运营的数据点。
如果企业的客户需求预计在未来两年翻一番，则企业运营必须能够满足这一需求。因此，内部需求预测将关注库存、人员配置和预算，以更深入了解企业是否具备满足需求的能力。为了确保运营顺利，组织必须关注员工，确保内部具备满足未来期望的能力。
寻求低干预方法的组织可考虑被动需求预测。这是一个利用组织内部历史数据自动进行的预测过程。
此方法最适合销售和增长稳定的组织。被动需求预测模型假设组织在未来不会发生显著变化，因此据此进行预测。这一特性使其对处于颠覆性市场或快速增长的企业并非理想选择。
主动需求预测适用于快速发展的企业（例如初创公司），预计将迅速扩张。主动需求预测采用前瞻性方法衡量和预测未来产品需求，并结合内部业务活动，如营销活动和市场调研。
该方法还会考虑外部因素，如经济前景和当前市场趋势。
需求预测没有唯一的方法。具体采用哪种方法，取决于组织所处的情境及其目标。虽然方法多样，但某些一致特征可适用于大多数需求预测团队。
需求预测可为组织带来多项重要优势。该方法有助于提升长期业务价值，并通过战略举措优化供应链运营。
需求预测能够清晰洞察未来资源需求，使组织能够主动扩大运营规模，而不必被瓶颈或市场变化牵制。借助需求预测，供应链团队可以自信地调整产能、人员配置和技术需求。通过使用先进分析及其他需求预测技术，组织可减少过度扩张导致的浪费，避免因供应不足引起的延误。
通过采取严谨的方法，组织可在增长周期中保持稳定表现，并在需求激增时做好准备。借助合适的预测工具，团队可以加快产品上市速度，并在关键时刻战略性推出新产品和服务。
需求预测可以将预算建立在数据基础上，而非假设，从而增强财务规划能力。团队还能更精准地估算收入、成本和现金流。
在金融领域，需求预测在制定与运营需求匹配的融资战略中发挥重要作用。准确的需求和销售预测可以降低低谷期超支或增长前投资不足的风险。
该流程还有助于与投资者、贷款人及利益相关者开展更有说服力的讨论，因为预测可用证据证明其合理性。凭借更高的预算准确性，组织可更好地进行容量规划、库存规划，并在发生中断时做好准备。
需求预测为管理者提供超越电子表格的可操作洞察，提供明确的信息以澄清决策并降低不确定性。组织可以比较不同场景、评估风险与定价，并选择符合业务目标的方案。
借助实时与历史数据，而非凭直觉，管理者能够更快响应市场趋势。有意且详尽的市场调研可生成清晰的预测，并帮助团队精准分配资源。
