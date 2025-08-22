AI 工具和其他技术能力（包括机器学习算法、预测性分析和自动化）可以帮助提高预测工作的准确性和有效性。企业可能会使用人工智能驱动的需求预测来优化库存水平，改善供应链管理或做出生产、定价和战略规划的选择。

这种需求计划方法超越了传统的预测方法，它利用庞大的数据集和更高级的分析来适应不断变化的市场条件和消费者行为。它使组织能够快速应对中断，最大限度地减少缺货，减少过剩库存并保持竞争优势。