如果餐馆、杂货店或食品供应商突然改变计划，食品包装领导者 Novolex 必须做好因应的准备。
但是，Novolex® 供应链总监 Violeta Nedelcu 曾苦于协调公司的多个地点和各种系统。她表示：“我们在销售计划和生产计划之间存在很大的差距。”
该公司遵循年度计划周期，由销售和运营团队最终确定下一财年的销售预测、预算和需求。公司具有多个工厂地点和 ERP 系统，某些站点每季度审查一次预测，某些站点每年两次。总体而言，过程很漫长。
Nedelcu 表示：“很难说是六周还是三个月，因为每个站点都不一样。”“我们没有最新的信息，无法确保站点能够在不产生多余库存的情况下生产足够的产量。”Nedelcu 发现，当前数据的缺乏也影响了原材料规划、生产车间安排、机械产能和工厂之间的物流。
供应链预测速度提高 83%
多余库存节省了 16%
为了应对挑战，Novolex 首先将其各种预测流程整合到一个策略中。该模型将作为持续审查、预测和更新流程的基础。借助统一预测，公司可以按月完成完整的生产计划、预测库存，并为其业务和供应商规划其他活动。接下来，该公司需要软件解决方案来支持该流程，并需要合作伙伴来帮助成功实施该解决方案。
在评估潜在的解决方案之后，Novolex 选择了由 TM1® 解决方案提供支持的 IBM® Planning Analytics，因为这一方案已经准备就绪，能将公司的各种系统连接到一个平台上。Novolex 选择了 IBM Cognos® Analytics 软件来为工程、营销、销售和运营提供每月和每周站点级别的简单网络管理协议 (SNMP) 报告。
为了有效实施解决方案，Novolex 需要一个既了解技术又了解业务的合作伙伴。“开发人员必须了解制造业、了解整个业务，才能与企业并肩工作，这一点非常重要。”Nedelcu 表示，“因此，与其让业务围绕系统进行调整，不如建立一个能适应业务需求的系统——一个对用户来说合理的系统。”
Novolex 借力于 IBM 业务合作伙伴 Converge Technology Solutions Corp. 帮助其实现愿景。Nedelcu 表示：“通过 Converge，让 IBM 的人员来检查和解决开发过程中出现的问题，我们完全没有遇到找不到解决方案的问题或障碍。”
“面临的挑战在于，他们的预算流程缺乏统一平台或工具，无法让所有人都关注同一件事，”Converge 的客户经理 Jeff Wong 表示。“每个人都只是在提交电子表格的不同版本，而且必须手动填充数字。在为来年制定预算和计划之前，经历了多次迭代。”
Novolex 与 Converge 合作解决了流程瓶颈，标准化了指标，并确保了部署和采用的最佳系统设计。解决方案到位后，收益稳步增长。
通过在全公司推行稳步部署和采用，新的解决方案将原来 6 周的预测流程用时缩短为不到 1 周，从而减少 83% 的时间，即便期间出现变化。
“从一开始，我们的目标之一就是解决容量问题。”Nedelcu 补充道，“今年，我们的库存状况已提高约 16％。”这意味着公司能够以比去年同期减少 16％ 的库存来支持业务——尤其是在餐饮服务动荡造成杂货店增长和餐厅亏损的这一年中。
Nedelcu 表示：“借助此工具，可以很快评估我们的可用产能，并满足当前的市场需求。”与过去长达数周的繁琐流程相比，该公司现在仅需数小时即可完成数据处理，并在两天内完成分析、讨论和审查，并确定生产新品以及支持当前市场的可用产能。
“另外，各个站点可以通过一致的方式获取信息，而且各自确切地知道需要构建什么。因此，在构建合适的产品和拥有合适的库存方面，提高了效率。”Nedelcu 表示，“拥有能见度，意味着能够制定更好的业务决策，并从资本投资的角度了解需求。而且我们能够向他们提供这种能见度，即我们可以或无法支持什么。”
Nedelcu 补充道：“分阶段实施的简易性，有助于提高用户的参与度——这并不是一项艰巨的事情。Converge 无疑让这条路变得更轻松了。我们已经获得了需要的所有支持。”
“我本质上是一名计划人员。”Nedelcu 表示，“这就是我整个职业生涯中的工作内容，我很自豪能够完成这项实施，让企业中所有需要我批准的人员继续这段旅程。”
通过踏上这段分析之旅，这家食品包装领军企业成功且轻松地度过了这动荡的一年。现在，通过 IBM Cognos 的描述性分析功能，Novolex 可以准确、及时地了解在任何给定时间发生的事情。IBM Cognos 还能提供清晰的预防性分析，在面对动态需求时推荐最佳操作过程。
现在，Novolex 正在迈出最后一步。由于 Nedelcu 的供应链团队已成为该公司值得信赖的预测指标权威，因此该团队计划扩展该系统。下一阶段将是增加预防性分析，这些分析可以考虑更广泛的因素，提供更详细的预测，并帮助阐明公司需要如何为未来做好准备。
“众所周知，变革每天都在发生。”Nedelcu 表示，“但在最近的疫情中，我敢说，如果我们没有新的流程和系统来提供支持，我的处境会更加艰难。”
Novolex（链接位于 ibm.com 外部）为多个行业开发和制造包装和餐饮服务产品，包括杂货、食品包装、餐饮、零售、医疗应用和建筑用品等。Novolex 是一个拥有超过 10,000 名员工的大家庭，在北美和欧洲运营 61 个制造中心和行政办事处，其中包括两个世界一流的塑料薄膜回收设施。
关于 Converge Technology Solutions Corp.
IBM 业务合作伙伴 Converge（链接位于 ibm.com 外部）是一家混合 IT 解决方案提供商，为各行各业的客户提供高级分析、云、网络安全和托管服务。Converge 成立于 2016 年，总部位于安大略省多伦多，年收入为 6.88 亿美元，在北美各地拥有超过 800 名员工。
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2021 年 3 月在美国制作。
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