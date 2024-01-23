通过在全公司推行稳步部署和采用，新的解决方案将原来 6 周的预测流程用时缩短为不到 1 周，从而减少 83% 的时间，即便期间出现变化。

“从一开始，我们的目标之一就是解决容量问题。”Nedelcu 补充道，“今年，我们的库存状况已提高约 16％。”这意味着公司能够以比去年同期减少 16％ 的库存来支持业务——尤其是在餐饮服务动荡造成杂货店增长和餐厅亏损的这一年中。

Nedelcu 表示：“借助此工具，可以很快评估我们的可用产能，并满足当前的市场需求。”与过去长达数周的繁琐流程相比，该公司现在仅需数小时即可完成数据处理，并在两天内完成分析、讨论和审查，并确定生产新品以及支持当前市场的可用产能。

“另外，各个站点可以通过一致的方式获取信息，而且各自确切地知道需要构建什么。因此，在构建合适的产品和拥有合适的库存方面，提高了效率。”Nedelcu 表示，“拥有能见度，意味着能够制定更好的业务决策，并从资本投资的角度了解需求。而且我们能够向他们提供这种能见度，即我们可以或无法支持什么。”

Nedelcu 补充道：“分阶段实施的简易性，有助于提高用户的参与度——这并不是一项艰巨的事情。Converge 无疑让这条路变得更轻松了。我们已经获得了需要的所有支持。”

“我本质上是一名计划人员。”Nedelcu 表示，“这就是我整个职业生涯中的工作内容，我很自豪能够完成这项实施，让企业中所有需要我批准的人员继续这段旅程。”

通过踏上这段分析之旅，这家食品包装领军企业成功且轻松地度过了这动荡的一年。现在，通过 IBM Cognos 的描述性分析功能，Novolex 可以准确、及时地了解在任何给定时间发生的事情。IBM Cognos 还能提供清晰的预防性分析，在面对动态需求时推荐最佳操作过程。

现在，Novolex 正在迈出最后一步。由于 Nedelcu 的供应链团队已成为该公司值得信赖的预测指标权威，因此该团队计划扩展该系统。下一阶段将是增加预防性分析，这些分析可以考虑更广泛的因素，提供更详细的预测，并帮助阐明公司需要如何为未来做好准备。

“众所周知，变革每天都在发生。”Nedelcu 表示，“但在最近的疫情中，我敢说，如果我们没有新的流程和系统来提供支持，我的处境会更加艰难。”