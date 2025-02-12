从改善供应链管理到更先进的分析技术和客户体验，AI 正在影响零售业务的各个领域。它能同时提升顾客和员工的线上与线下体验。
零售商们正在积极采用 AI 技术，因为这些技术能带来切实成果。事实上，根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，高管们认为从 2023 年到 2027 年，AI 对零售收入增长的贡献将增加 133%1。
许多零售业高管都认识到 AI 的重要性，近九成高管声称已为 AI 治理建立了清晰的组织结构、政策和流程。但只有不到四分之一的组织完全实施并持续审查 AI 治理工具，这使得品牌信任面临风险。
此外，组织可能在其他方面准备不足。例如，商业价值研究院预测，在同一时间段内仅有 31% 的员工需要技能再培训或新技能开发， 这低估了在此过程中所需提供的支持。
许多组织正通过聚焦于少数职能部门的整合来开启其 AI 之旅。高管们对 AI 如何在多个领域革新其工作已达成共识。例如，参与 IBM 商业价值研究院 AI 研究的高管表示，他们已确定了三个通过使用 AI 取得显著进展的领域：需求预测 (88%)、人力资源服务台 (87%)、IT 支持与问题修复 (84%)。
例如，德国零售商 Edeka 与 IBM 合作，利用 IBM Watson Discovery 和 IBM watsonx.ai 平台处理人工和技术文档，创建了一个 IT 团队可用于简化问题修复的知识库。专注于局部改进是良好的开端，但更先进的零售商必须快速行动以制定全面的 AI 战略。迅速采取行动能为在何处投资以及如何充分利用 AI 优点做出更明智决策创造更好机会。
只有当组织超越短期收益和试点项目，将技术全面注入业务的各个领域时，才能最大化其 AI 投资价值。
高管们预测，其 IT 预算支出中 AI 占比将在明年增长 19%，这意味着用于 AI 的 IT 支出将达到 1.04%。
值得注意的是，IT 预算外的 AI 支出预计将激增 52%（占收入的 2.28%）。综合来看，明年收入的 3.32% 可能会用于 AI 支出。对于一家收入 10 亿美元的企业而言，这相当于 3320 万美元的总 AI 支出。各组织必须考量其 AI 投资是否充足，并制定相应的预算决策。
IBM 商业价值研究院研究发现，计划投资的三大重点领域是营销与客户体验、IT 安全以及财务。投资目标最少的领域是门店、产品开发、生产和制造。
忽视利用 AI 改善店内体验的能力可能是零售商的重大失误。AI 能实现个性化购物体验，例如动态定价与定制推荐。它还能帮助零售商更合理地规划实体空间利用。约 60% 的顾客希望在购物过程中使用 AI 技术，包括产品调研 (86%)、优惠选购 (79%) 和问题解决 (82%)。
例如，Kroger 在其门店取货流程中引入了 AI 驱动的动态批次处理技术。该解决方案每秒可处理 20 万个货物箱，以构建最高效的取货推车并规划最优店内路径。此举使其客流量最大门店的取货步骤减少 10%，并缩短了取货前置时间。
AI 的应用催生了智能时代，员工与消费者都开始运用 AI 智能体来应对各类场景。部分员工无疑担忧 AI 对其岗位的影响。但大多数员工认同 AI 在其职业发展中扮演着基础性角色。
96% 的高管表示其员工在工作中以中等或显著程度使用 AI 与生成式 AI。随着员工通过 AI 智能体提问、调取信息并指派任务，这一比例将持续增长。
同样，员工期望雇主能培训他们更有效地使用 AI。事实上，IBM 商业价值研究院另一项针对员工的调查发现，超过三分之二的员工表示，如果其他雇主提供技术培训，他们将会跳槽。
然而，大多数企业认为 AI 是在增强他们所从事的工作，而不仅仅是自动化处理原先由员工负责的任务。正如“将 AI 嵌入品牌 DNA”报告作者所述：“行业领导者明白，许多品牌定义领域需要人类直觉、创造力、情感智能和专业知识，这些都能通过 AI 得以增强。”
试图独立整合 AI 的品牌可能会错过最佳实践，或无法将最新最优技术融入其系统。IBM 商业价值研究院研究发现，65% 的组织已与战略机构合作2或计划通过合作构建用于生成式 AI 计划的大型语言模型。这有助于确保企业能获取最新模型开发成果、平台和工具，从而真正将 AI 嵌入整个组织。像 IBM 这样的合作伙伴可提供人工智能与混合云技术及解决方案，帮助零售商提升运营效率、促进可持续发展，并在全渠道环境中提供无缝客户体验。
零售商需要对从支付信息到购买历史及敏感客户数据等各类数据负责。
尽管 AI 能创造巨大价值，但若部署不当或失衡，也会引发员工和顾客的强烈不安。零售商需要建立完善的治理政策来确定如何处置、存储和访问这些数据。该治理体系还必须包含先进的安全措施，通过防范安全漏洞并快速解决已发生的攻击来保护数据安全。
高高管们同样担忧 AI 可能制造误导性信息、侵犯隐私、加剧不公并强化偏见。事实上，超过三分之二的消费者承认他们会回避人工智能驱动的推荐，因为这些推荐存在偏见或刻板印象。企业必须向所有利益相关者透明公开其使用 AI 的方式及适用场景。他们还需要说明如何消除或减轻偏见。最后，必须向消费者阐明所使用的 AI 如何通过提升服务质量或降低成本使其受益。
