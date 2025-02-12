从改善供应链管理到更先进的分析技术和客户体验，AI 正在影响零售业务的各个领域。它能同时提升顾客和员工的线上与线下体验。

零售商们正在积极采用 AI 技术，因为这些技术能带来切实成果。事实上，根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，高管们认为从 2023 年到 2027 年，AI 对零售收入增长的贡献将增加 133%1。

许多零售业高管都认识到 AI 的重要性，近九成高管声称已为 AI 治理建立了清晰的组织结构、政策和流程。但只有不到四分之一的组织完全实施并持续审查 AI 治理工具，这使得品牌信任面临风险。

此外，组织可能在其他方面准备不足。例如，商业价值研究院预测，在同一时间段内仅有 31% 的员工需要技能再培训或新技能开发， 这低估了在此过程中所需提供的支持。