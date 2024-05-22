未来就像海洋，将会不断变化。虽然恰当的准备可以帮助您更好地应对，但哪怕是最周全的计划，也可能会被未来的不确定性迅速而无情地摧毁。
Idaho Forest Group, LLC (IFG) 知道自己需要更好地应对充满不确定性的未来，因此聘请 Dan Redmond 担任公司新任财务计划和分析总监。
他解释道：“在我上任之前，IFG 从未真正进行过预测。他们采取的做法只是在月底将预算与实际情况匹配一下，然后结合个人经验和直觉来做出决策。因此，他们不知道未来的现金流量会怎样。一旦某个工厂出现问题或者价格下跌，他们就很容易措手不及、乱了阵脚。”
当 Redmond 加入 IFG 时，由于受疫情影响，该公司正在经历前所未有的市场波动。与此同时，该公司还在对旗下一家锯木厂进行更新和升级，该项目占用了部分现金储备。
除了财务方面的挑战之外，该公司在计划方面效率低下的问题也开始扰乱其日常运营，导致产品交付周期延长以及偶尔出现原材料短缺。
“总的来说，我希望提高效率，也希望让自己的生活更轻松。”Redmond 补充道，“我宁愿专心进行分析和应对审核，也不愿把所有时间都用来拼凑出一份预测。但是我们的所有工作都在 Excel 电子表格中完成，仅此一项任务每个月就会让我花费 80 个小时。”
他继续说道："对于这项任务，Excel 显然不是理想的工具，尤其是当模型变得越来越大时。我当时在跨多个工厂和公司营业场所制定计划，但是我所查看的数据却充满错误。我在上一家公司使用过一种计划工具，因此我知道技术可以助我一臂之力。”
将预测时间从 80 多个小时缩短到 15 小时以下，让高管节省大约 25% 的时间
通过流程自动化让整个财务部门节省 25% 的时间
Redmond 和 IFG 很快发现，IBM 业务合作伙伴 ActionKPI 及其由 IBM Planning Analytics 技术提供支持的集成式盈利能力解决方案可以提供帮助。借助这款新软件，IFG 能够集中管理其所有资产负债表、损益表和现金流报告数据，从而简化预测工作。
ActionKPI 首席执行官 Lance Tylor 指出：“在我看来，Planning Analytics 代表了 Excel 之后的下一步发展，我个人认为它是市面上最好的产品之一。我们已经能够在此基础之上提高它的实用性。”
现在，借助集成式盈利能力解决方案，IFG 员工可以维护 24 个月的滚动预测，该预测会根据产品、定价、销售和库存数据不断更新。与此同时，工厂主管还可以生成每日预测，以便更好地确定木材切割工作计划的优先次序，平衡整周或整月的工作量。
“ActionKPI 团队将 IPS 中的所有信息联系起来。”Redmond 解释道，“所以我们现在可以查看迄今为止的收入。我们可以查看销售额构成、按工厂划分的销售量/MBF [1,000 板英尺]。我们可以深入了解客户。我们可以查看原木交付和价格，并将这些原木交付的不同组成部分分开进行分析。我们甚至可以实时查看数据，并将其与我们的预测进行匹配。”
为了帮助简化与底层 Planning Analytics 软件有关的许可，ActionKPI 根据 IBM 嵌入式解决方案协议来交付其集成式盈利能力解决方案。IBM 技术相应地提供了该解决方案的核心，能够处理用于建立预测的复杂分析和计算。当然，ActionKPI 还增强了该软件的功能，以便创造更多价值。
“IPS 不仅仅是一款产品，更是一个框架。”Tylor 解释道，“流程发生了变化，有了预构建的数据集成。我们围绕变革管理和采用部署了一些方法。然后，我们将相关支持服务（门户、帮助台）打包在一起，以便帮助解决已开发模型面临的任何挑战。这是一整套完备的解决方案。”
“现在，需要进行预测时，我们会让工厂主管进入 ActionKPI 构建的生产计划表。”Redmond 解释道，“他们可以更改工作时间、木材品种和切割方式，制定每日生产计划并将其直接馈送到预测队列中。然后，我们就可以在销售模块中查看这些计划水平，并确定各个品种、月份和工厂的生产活动所创造的价值。”
“我们可以将所有因素纳入考虑。”他继续说道，“我们可以预测公用事业费用，预测资本支出。我们可以预测特定工厂或部门的人员成本。我们还可以将所有这些数据打包到各种报告中，并通过自定义仪表板对其进行监控。我们不再计算数字，而是只需刷新系统、进行截屏并将屏幕截图拖放到 PowerPoint 中，然后这些内容发送给相关负责任和董事会进行审核。”
除了预测功能外，集成式盈利解决方案还可以帮助管理库存。
“在林业企业中，库存余额总是很复杂。”Redmond 指出，“在春季，当积雪开始融化时，由于路况的原因，我们很难将原木运出，通常只能靠现有库存中的原木维持经营。因此，能够随时了解整个公司的当前库存水平，意味着我们不会出现木材短缺或特定品种短缺的情况。
该平台的功能还不止于此。Redmond 如是解释道：“我所使用的上一个预测工具没有提供注释功能。但是，IPS 从我们开始使用它的第一天起就提供了注释功能，这项非常有用。有时候，你在查看预测时会看到自己两个月前添加进去的项目，但却很难想起自己两个月前在做什么。不过看到注释之后，一切都说得通了。”
IFG 利用由 IBM Planning Analytics 软件提供支持的 ActionKPI 解决方案，大大缩短了其花费在预测和报告工作上的时间。平均而言，得益于流程自动化，该公司的财务部门在所有运营活动中节省了 25% 的时间。
Redmond 指出：“为了做出预测，我个人曾经每月花费大约 80 个小时，在多个电子表格之间来回折腾。“现在，我每周只花 10 到 15 个小时就能完成同一任务。这个工具实际上帮我节省了大约 25% 的时间。此外，我们的 FP&A [财务计划和分析] 团队的运营方式更加精简。我们可以提供业务支持并处理更多分析请求，而无需增加人手。”
“我们将所有信息都整合到 Planning Analytics 中，从而帮助他们淘汰了曾经使用的许多电子表格。”Tylor 补充道，“该工具从六个不同的系统中提取信息，因此我们创建了一个小型数据仓库，其内置报告功能和人性化界面非常易于使用。从本质上讲，它为全公司范围内的计划和分析提供了单一事实来源。
借助更全面、更直观的工具，IFG 将其年度预算周期从大约三个月缩短到只有几周。该解决方案还有助于减轻会计人员的压力，因为他们现在可以在几分钟内回答首席财务官和相关负责任提出的问题，而无需像过去那样耗费很多时间进行研究。
此外，集成式盈利能力解决方案的投资回报率 (ROI) 也颇具吸引力。正如 Redmond 指出：“将 IPS 的成本与总分类账系统的成本进行比较，就会发现 ActionKPI 能够提供更多价值，尤其是在报告构建和分析方面。”
他总结道：“现在，有了 IPS，我们可以完全不带任何感情地进行预测。通过与 ActionKPI 合作，未来的预测只会更加准确。此外，有 IBM 这样的大公司坐镇后端，也让我们倍感安心。”
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美国制造。2023 年 8 月。
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