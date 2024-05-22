Idaho Forest Group, LLC (IFG) 知道自己需要更好地应对充满不确定性的未来，因此聘请 Dan Redmond 担任公司新任财务计划和分析总监。

他解释道：“在我上任之前，IFG 从未真正进行过预测。他们采取的做法只是在月底将预算与实际情况匹配一下，然后结合个人经验和直觉来做出决策。因此，他们不知道未来的现金流量会怎样。一旦某个工厂出现问题或者价格下跌，他们就很容易措手不及、乱了阵脚。”



当 Redmond 加入 IFG 时，由于受疫情影响，该公司正在经历前所未有的市场波动。与此同时，该公司还在对旗下一家锯木厂进行更新和升级，该项目占用了部分现金储备。



除了财务方面的挑战之外，该公司在计划方面效率低下的问题也开始扰乱其日常运营，导致产品交付周期延长以及偶尔出现原材料短缺。



“总的来说，我希望提高效率，也希望让自己的生活更轻松。”Redmond 补充道，“我宁愿专心进行分析和应对审核，也不愿把所有时间都用来拼凑出一份预测。但是我们的所有工作都在 Excel 电子表格中完成，仅此一项任务每个月就会让我花费 80 个小时。”



他继续说道："对于这项任务，Excel 显然不是理想的工具，尤其是当模型变得越来越大时。我当时在跨多个工厂和公司营业场所制定计划，但是我所查看的数据却充满错误。我在上一家公司使用过一种计划工具，因此我知道技术可以助我一臂之力。”

