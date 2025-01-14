HTOP Hotels 公司在加泰罗尼亚地区拥有 16 家酒店，每天管理数千份预订。公司是 90 年代末引入“全包式”概念的先驱之一。如今，这种业务模式涉及协调不同部门的大量员工：从客房清洁服务到餐厅服务员，以及酒店日常运营的关键规划任务，如估计餐食数量、雇用一定数量的清洁人员、规划客房或根据游客的涌入情况向供应商下订单。

截至目前，公司已配备一套人事管理生态系统，通过电子表格将客户参与率与每个区域的员工计划直接关联。HTOP Hotels 不同部门的多名员工都在使用电子表格。然而，这套生态系统并不符合公司或其所有者 Monica Lopez 的理念，她一直致力于创新运营，需要一种能够实现实时、协作决策并优化成本的技术。