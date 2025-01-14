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Case Studies
HTOP Hotels
在酒店旅游这样一个充满活力的行业里，高效的资源规划对维持卓越的服务和品质至关重要。像 HTop 这样，在加泰罗尼亚拥有 16 家酒店、6,000 多张床，每年接待约 500,000 名宾客的集团，需要使用尖端科技来帮助他们优化资源。
HTOP Hotels 公司在加泰罗尼亚地区拥有 16 家酒店，每天管理数千份预订。公司是 90 年代末引入“全包式”概念的先驱之一。如今，这种业务模式涉及协调不同部门的大量员工：从客房清洁服务到餐厅服务员，以及酒店日常运营的关键规划任务，如估计餐食数量、雇用一定数量的清洁人员、规划客房或根据游客的涌入情况向供应商下订单。
截至目前，公司已配备一套人事管理生态系统，通过电子表格将客户参与率与每个区域的员工计划直接关联。HTOP Hotels 不同部门的多名员工都在使用电子表格。然而，这套生态系统并不符合公司或其所有者 Monica Lopez 的理念，她一直致力于创新运营，需要一种能够实现实时、协作决策并优化成本的技术。
认识到这个需求后，IBM 的合作伙伴 Integra 利用 IBM Planning Analytics 为 HTOP Hotels 集团开发了创新解决方案。借助该软件，您可以根据即将到来的预订，规划并预测每家酒店所需的资源，从而推动主动决策。除了需求预测之外，该工具还提供场景规划功能，有助于根据要执行的预订，对每个区域和时间所需的人员做出快速、简单且协调的决策。
借助 IBM Planning Analytics 执行实时分析数据，HTOP Hotels 得以开始动态收集和分析来自各个酒店的信息。这些实时信息不仅可以快速应对市场波动，还推动了数据驱动学习，有助于调整运营战略，并改进预测。
通过将 IBM Planning Analytics 嵌入集团的日常酒店管理，彻底改变资源管理方式，将规划时间缩短 30%，并实现了更加敏捷和主动的决策。
他们还能够将针对员工的需求和可用人数之间的差距缩小 75%，确保在高峰时段实现最佳覆盖。
同时，在结果方面，集团能够将报告所需的时间从几天大幅缩短到几分钟，从而为有效管理提供实时的宝贵信息。
HTOP Hotels 还受益于对员工的关注，为负责员工队伍管理的人员赋能，并遵循更加以员工为中心的方法。
除了运营方面的优势，IBM Planning Analytics 的实施还促进了 HTOP Hotels 不同部门之间的协作，因为用于协作规划和数据分析的集中平台改善了决策者之间的沟通和协同，创建了更有凝聚力和效率的协作规划工作流程，而数据分析则改善了决策者之间的沟通和协同，创建了更有凝聚力和效率的工作流程。
HTOP Hotels 对尖端科技的承诺使其成为酒店行业创新和效率的典范，在资源管理方面处于领先地位，并最终能够为客户提供更卓越的服务。
HTop Hotels（链接位于 ibm.com 站外）是西班牙全包式假日酒店领域的领先企业，也是加泰罗尼亚第一家私营连锁酒店。这家连锁酒店拥有超过 35 年的历史，在布拉瓦海岸、科斯塔马尔塞姆/巴塞罗那和黄金海岸的主要目的地设有 17 家酒店，地理位置优越，靠近最优质的海滩。
Integra（链接位于 ibm.com 站外）是一家专门从事战略和技术咨询的公司，拥有超过 35 年的体验，其宗旨是通过倾听实现进步，将技术和知识融为一体。公司拥有一支 800 多人的专业团队，其价值主张涵盖围绕客户需求的六个服务领域：战略、人才、IT 服务和系统、商业解决方案、数据服务和数字营销。它是主要技术制造商（IBM、微软、Salesforce、联想、Sage 和 Fortinet 等）和战略（Management Excellence Club 和 Denison）的主要合作伙伴。公司曾荣获阿拉贡年度家族企业奖、IBM 年度创新合作伙伴奖、微软年度可持续发展合作伙伴奖等奖项。
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