IBM Planning Analytic 的原生 Microsoft Excel 加载项支持您使用熟悉的功能，同时利用快速、简单、AI 辅助的财务计划和分析软件。

创建超出财政年度范围的财务盈利计划、AI 增强的财务预测和富有洞察力的数据可视化。通过 FP&A 软件解决方案实现损益表、资产负债表和现金流之间的一致性。