IBM Planning Analytic 的原生 Microsoft Excel 加载项支持您使用熟悉的功能，同时利用快速、简单、AI 辅助的财务计划和分析软件。
创建超出财政年度范围的财务盈利计划、AI 增强的财务预测和富有洞察力的数据可视化。通过 FP&A 软件解决方案实现损益表、资产负债表和现金流之间的一致性。
在一个地方实时对各种来源的大量历史数据和计划进行分析，比如资产负债表或者其他财务报表。运用您的 Excel 技能以及基于 Web 的用户友好界面，一致且准确地了解财务状况和运营计划指标。发现费用报告中的模式、异常和约束。
在简单易用的仪表板中创建记分卡和指标，包括特别财务报表和富有吸引力的可视化效果。在一个集中、安全的地方进行实时更新和财务数据合并，以便更好地跟踪。授权所有项目相关人员访问相同财务数据，以便为业务决策提供信息。
使用高级财务建模功能和基于动因的预测功能来测试假设并确定业务战略将如何受到影响。使用嵌入式 AI 预测功能，通过生成偏差分析和精确时间序列预测来简化决策和预算流程。
轻松集成各种数据源，包括现有 ERP 系统、CRM、基于 Microsoft Excel 电子表格的计划、编制和预测工具。
将计划分析 (xP&A) 从 FP&A 扩展到供应链及其他领域。简化绩效管理活动，并保持财务计划与企业目标的一致性。简化绩效管理活动，并在财务计划和公司目标之间保持一致。
创建连续的计划周期和预算，可见性不局限于财政年度。根据需要（每月、每天或每小时）查看财务预测结果，并快速响应变化。