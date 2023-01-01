主页 分析 Planning Analytics as a Service 财务计划和分析
处理时间减少，分析时间增加
预约实时演示 观看 FP&A 视频
含图表以及欧元、美元和英镑符号的构建插图
始终如一地提供准确计划

IBM Planning Analytic 的原生 Microsoft Excel 加载项支持您使用熟悉的功能，同时利用快速、简单、AI 辅助的财务计划和分析软件。

创建超出财政年度范围的财务盈利计划、AI 增强的财务预测和富有洞察力的数据可视化。通过 FP&A 软件解决方案实现损益表、资产负债表和现金流之间的一致性。

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您可以做什么
轻松处理数据

在一个地方实时对各种来源的大量历史数据和计划进行分析，比如资产负债表或者其他财务报表。运用您的 Excel 技能以及基于 Web 的用户友好界面，一致且准确地了解财务状况和运营计划指标。发现费用报告中的模式、异常和约束。
快速实现数据可视化

在简单易用的仪表板中创建记分卡和指标，包括特别财务报表和富有吸引力的可视化效果。在一个集中、安全的地方进行实时更新和财务数据合并，以便更好地跟踪。授权所有项目相关人员访问相同财务数据，以便为业务决策提供信息。

 观看：使用增强型可视化
在 AI 的支持下，简化了财务预测

使用高级财务建模功能和基于动因的预测功能来测试假设并确定业务战略将如何受到影响。使用嵌入式 AI 预测功能，通过生成偏差分析和精确时间序列预测来简化决策和预算流程。

 运用假设场景分析做出更明智的决策 (02:11)
业务合作伙伴解决方案
Aramar 快捷财务管理 集中式零代码财务管理、整合、报告及 FP&A 分析解决方案。分析人员可以在场景建模、版本控制、滚动预测和多币种报告的支持下做出数据驱动型决策。 查看解决方案
Poslovna Inteligencija 面向非营利组织的计划 使用面向非营利组织的 FP&A 软件简化业务计划、预算、成本分配和报告流程。通过简化计划周期，标记资金缺口、突出显示趋势并创建特别报告，财务团队可以完全控制并清晰了解财务概况。 查看解决方案
ReportWORQ 通过电子邮件、Slack、Teams、Google Sheets 和 SharePoint 自动分发财务报表。根据需要编入多个数据源，并以 PDF、Excel 或 PowerPoint 格式共享高级报表。 查看解决方案
为何选择 IBM Planning Analytics？ 在 TM1 技术的支持下，该平台可以在协作式战略计划流程中提供对实时运作数据的即时可见性。FP&A 团队可以获取一致的工作流程和自动化流程视图，从而抓住新机遇。 阅读解决方案简介 在认知的基础上构建

轻松集成各种数据源，包括现有 ERP 系统、CRM、基于 Microsoft Excel 电子表格的计划、编制和预测工具。

 为优化决策提供支持

将计划分析 (xP&A) 从 FP&A 扩展到供应链及其他领域。简化绩效管理活动，并保持财务计划与企业目标的一致性。简化绩效管理活动，并在财务计划和公司目标之间保持一致。

 前瞻性计划

创建连续的计划周期和预算，可见性不局限于财政年度。根据需要（每月、每天或每小时）查看财务预测结果，并快速响应变化。
产品评论
成功案例
行业：银行业 有更多时间进行更高级别的分析

中国工商银行阿根廷分行借助 AI 辅助的功能，自动执行和简化其财务规划、预算编制和报告流程，从而节省宝贵的时间。在制定“假设”计划场景时，该工具能够将为期两天的流程缩短到几秒钟。

 阅读成功案例
“在构建系统时获得认可要比发布时容易得多，”他解释道。“因此，我们让人们参与这些项目，并始终获得他们的认可。” Christoffer Zielfelt 集团业务主任， Länsförsäkringar AB 详细了解如何简化预测、提高有效性以及加快构建报告

常见问题及解答

IBM Planning Analytics with Watson 可以集成电子表格、Word 文档、预算和预测应用程序等平面文件以及 ERP、CRM 和任何 API。

根据贵公司的需求和要求，安装过程可能需要 8 周到几个月的时间不等。

该引擎是 IBM Planning Analytics 的核心，它是一个多维数据库，采用类似电子表格的单元格导向布局。单元格通过您给出的公式链接到底层数据库。集中式平台支持所有 Excel 数据可视化和分析功能。
应用场合

跨行业用例

 供应链

将AI高级分析和无限制的What-if多场景分析能力融入到供应链计划流程中。您将获得远见卓识，能够快速调整方向，化混乱为机遇。

 可持续性发展

使用 IBM Planning Analytics 进行任何详细程度的可持续性发展规划、报告、模拟和优化，甚至计算产品的碳足迹 (PCF)。

 销售

实时跟踪分析销售代表的业绩和销售数据。利用 AI 的强大功能优化有效的销售流程，提高生产效率并实现收入目标。自动执行资源分配和地域规划，以获得竞争优势并增加市场份额。
采取下一步行动

查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何升级财务计划分析流程。

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