库存管理是监督和控制公司库存水平的流程。它有助于确保在正确的时间将正确的产品投放到正确的位置。

AI 通过应用数据分析、机器学习 (ML) 和预测性分析来增强传统库存管理。通过这些流程，AI 可以优化许多传统库存管理任务，包括需求预测、供应商管理和补货。

库存管理的一个核心组件是库存优化。这策略有助于企业维持适当数量的商品，以满足客户需求，同时最大限度地降低持有成本并提高盈利能力。AI 可以通过改进效率、预测和决策，在库存优化中发挥重要作用。

AI 库存管理的优势包括更高的准确性、节省成本和提高客户满意度。这些优势使其成为现代供应链战略的重要组成部分。