销售情报是指收集数据以提高销售业绩并优化决策。它涉及系统收集有关潜在客户、客户、竞争对手和市场状况的信息，帮助销售团队发现机会，制定个性化方法并利用实时数据更有效地达成交易。

虽然销售情报通常涉及收集原始数据，但销售分析揭示可操作的洞察分析以改善整个销售流程。理想情况下，这两个流程相辅相成，使销售专业人员能够简化运营并提高工作效率。

使用这些方法，销售团队可以使用具体的相关信息来针对每个潜在客户和每种情况制定战略。这种数据驱动的方法可帮助销售代表了解目标受众的痛点、购买行为和决策流程，最终带来更成功的结果。利用预测性分析，销售团队还通过采用各种销售工具，为可能的市场变化做好准备。