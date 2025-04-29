AI 销售解决方案

让销售人员专注于销售工作。借助 AI 智能体，更快实现创收。
借助 watsonx Orchestrate 加速进程 打造变革性销售体验
弹珠游戏插图显示，在同一时间做出不同选择，结果亦会不同

AI 生产力和性能面临压力

在当下按需供应的时代，企业需在生命周期各阶段加速销售进程。IBM 可提供专门定制的技术与咨询服务，运用生成式人工智能（gen AI），通过变革性数字和实体销售体验，助力企业扩大规模、节约成本并巩固客户关系。

 深入了解前沿思维领导力

抢先注册专为企业打造的即用型 AI 智能体。

 
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利用 AI 智能体提高生产力

协调 AI 智能体，轻松完成客户关系管理（CRM）更新、销售线索优先级排序及跟进任务。
借助 AI 主导型销售提升收益

融合会话式与 agentic AI，让您的组织自主掌控 AI。
协调组织运营

通过单一直观的平台，在整个组织内构建、部署和管理 AI 助手与智能体。
创造数据驱动的价值

借助统一的数据、AI 和自动化平台，以及包含 Oracle、SAP 和 Salesforce 在内的合作伙伴生态系统，最大化投资回报率（ROI）和生产力。

面向销售的 AI 解决方案

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投入更多时间与客户互动，减少点击操作

IBM watsonx Orchestrate 解决方案可助您在销售支持、潜在客户开发和机遇管理等方面更快实现价值。它能与您现有的工具无缝集成，包括 Salesforce、SAP、Microsoft Outlook、Slack、Salesloft、Seismic、Marketo 和 LinkedIn。此外，它还可利用您的企业数据驱动实时洞察分析，实现大规模优化和生产力提升。
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A diverse group of professional colleagues working together in an office space. They are focused and engaged, using a laptop and a tablet. This image highlights teamwork and collaboration.

专家赋能，体验升级

借助融入企业基因的 AI 开展创新，实现所有销售渠道的现代化、自动化和优化。IBM 销售转型咨询借助行业专家、生成式 AI 资产和数据驱动的洞察分析，在每个接触点建立更稳固的客户关系，创造更大价值。

 
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采取后续步骤

准备好加速冲刺业绩了吗？IBM watsonx Orchestrate 可以让您的销售团队更上一层楼。

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