构建客户档案时，组织必须进行客户剖析。这包括收集有关客户细分信息，如人口统计数据、心理数据、购买偏好和痛点。

客户剖析的目的是帮助组织了解他们的客户是谁，以及如何最好地为他们服务。这是对一般受众的深入分析，了解他们喜欢什么，不喜欢什么，他们是谁以及他们想要什么。

客户档案有助于降低客户流失率，制定更好的定价战略，并帮助产品开发团队更好地满足客户需求。Gartner 的一项在线调查发现，84% 的客户服务领导者认为客户数据和分析“非常或极其重要”。1

总体目标是让组织利用客户档案作为支撑，创造更有针对性的独特客户体验，提高客户忠诚度，进而提升盈利水平。