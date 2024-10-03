客户满意度得分 (CSAT)、净推荐值 (NPS) 和 CES 可衡量客户体验的不同方面，并使用不同的评级量表评估客户参与度。

CSAT 与特定产品或服务相关，公司询问客户的满意度等级为 1-3、1-5 或 1-10。CSAT 指标没有提供关于客户与公司长期关系的更广泛视角，而是侧重于特定时刻。

NPS 通过询问客户向同事的朋友推荐公司或其产品和服务的可能性来衡量客户忠诚度。NPS 分数更有可能了解整体客户满意度，因为 NPS 高的公司拥有可能提供积极口碑的客户拥护者。

CES 通过确定对流程完成方式感到满意的受访者来补充 CSAT 和 NPS。与 CSAT 一样，CES 总结了客户体验。因此，它有时无法全面了解客户与品牌的终生关系。例如，最近有过糟糕体验的客户可能会在 CES 上对公司打低分，即使他们总体上对公司感到满意。

公司应该同时衡量和跟踪这三项指标，并了解各自的优势和局限性。虽然这三项评分都能带来价值，但它们各自的侧重点有所不同。

如果组织想知道客户在任何给定时间的满意度，则应使用 CSAT。

如果组织想知道客户成为倡导者的可能性有多大，则应使用 NPS。

如果一家组织想要了解客户对使用某个产品或处理某个工作流程时遇到的情况，则应使用 CES。

所有这三个指标结合起来，可以全面了解公司与客户的关系。