销售自动化或销售流程自动化是一种利用科技消除重复性任务、提升效率并提高销售团队生产力的战略。

销售自动化工具可帮助销售专业人士更好地应对销售流程中的各种变化，并为潜在客户创造价值。

通过将自动化融入销售活动，销售团队能够改善客户体验。组织可以变得更加高效，并更好地引导潜在客户完成整个销售流程。销售自动化可以改进整个销售周期中的多个环节，包括开发潜在客户、挖掘客源、新客户导入和客户维护等。

从历史上看，销售自动化围绕数据采集、分析以及工作流程自动化展开，涉及利用采集到的数据自动执行相关操作。人工智能 (AI) 等先进技术的兴起，为销售自动化开辟了更广阔的天地。最佳销售自动化策略将传统实践与生成式 AI、机器学习和机器人流程自动化 (RPA) 等新技术相结合。

销售自动化可以提高销售业绩，增加利润，尤其是对于可能没有多少销售专业人士的小型企业而言，它能有效应对销售流程需求。