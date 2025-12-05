情景规划指基于多种不确定性因素，为潜在未来构建多重情景的过程。
当前各组织正借助战略规划方法来管理风险并制定数据驱动型决策。这些方法还能帮助企业应对气候变化、市场波动与地缘政治变迁等不可控的“假设性”情境。
情景规划流程通过趋势分析，帮助预测和识别可能结果的区间范围及其预估影响。
通过预判潜在发展态势，组织及其利益相关方能够提升决策质量，并为较好与较坏的情况做好准备。除情景构建外，该过程还有助于组织制定应对未来情景与潜在变局的战略方案。
借助情景规划，组织能够在危机发生前预演不同情景并揭示关键不确定性因素。该流程通过促使企业预先推演可能需要采取的措施，为组织提供竞争优势。
情景规划还能为计划与预算带来深入洞察。它是驱动高管层与利益相关方为组织做出决策的核心力量。相比于被动应对外部不可控事件，情景规划能推动主动型问题解决与创新思维。组织越具弹性，其获得长期稳定性的可能性就越大。
理解情景规划的典型范例是原荷兰皇家壳牌公司（现称壳牌）。这家石油天然气企业于 20 世纪 60 年代开始运用情景规划应对产能扩张挑战，并最终预见了 1973 年石油危机。
1965 年，该公司推出统一规划机制 (UPM)——一种用于预测资金流的计算机化工具。该工具促使公司内部更多地讨论如何通过情景开发流程，构建可能情境并预测未来事件。
企业基于一系列变量设计替代情景。这样做是为了探究在一个基于自由贸易或地缘政治紧张加剧的世界中，组织的未来形态可能如何演变。
这项工作对壳牌理解和预判市场动荡起到了关键作用。至今，壳牌仍在持续提出“假设性”问题，并运用情景规划流程思考长期挑战与风险缓释。
情景规划的目标不仅在于预测结果，更在于理解导致这些结果的驱动力量。审视外部与内部商业环境因素，并将情景规划融入组织全流程至关重要。
情景规划流程因组织而异，可根据需求增加步骤。但以下五个关键步骤可作为通用指引。
为确保情景规划流程富有成效，所有组织都应首先确立清晰的目标。
该目标可以是长期愿景或近期任务。无论哪种形式，组织都需构想未来数月或数年内期望达到的状态。
确定主要目标后，团队应分析当前行动将如何影响潜在结果。
组织必须确保这些结果与核心目标保持一致，并理解其未来影响以便制定相应对策。
在确定组织发展方向时需考量众多因素。这些因素可能包括组织架构调整等内部变量，或地缘政治紧张等外部环境。
无论属于何种类型，组织都必须透彻理解每个因素，确保预测准确性与洞察深度。
正如识别影响因素那样，组织还需评估各情景的可能影响。这需要构建多重情景框架，并根据具体条件、预设前提与发生概率研判每种情景的可能性。
完成评估后需对各情景的影响程度进行评判。组织必须考量潜在影响并制定相应对策方案。
最后，组织必须为每种情景设定早期预警指标。
此步骤对确保组织采取前瞻行动、在问题升级前识别中断风险至关重要。此外，这能为组织及利益相关方提供竞争优势，使其保持应对准备，从容化解危机。
情景规划存在多种形式。组织采用的方法取决于其选择的侧重点与方法论。
定量情景规划方法采用三种不同情景：乐观情景、悲观情景及最优推测情景。
乐观情景展现组织可能获得的较好结果。悲观情景探讨不利情况，例如市场崩溃或不可控的环境因素。最后，最优推测情景则基于当前趋势与财务预测来评估财务影响。
组织可运用规范性情景规划方法来构建理想情景与目标结果，然后逆向推导实现路径。
这种方法适合长期规划及设定重大目标的组织。这是一种前瞻性思维方法，帮助组织精准构建期望达成的目标模板。
探索性情景规划是一种基于特定时间框架、多变环境及多重不确定性，考量广泛潜在未来的方法。
该方法构建多样情景，能帮助组织做好实时适应的准备。
这种情景规划方法专注于组织面临的短期与中期挑战。它倾向于关注运营风险或日常运营，并解决具体问题。
对供应链中断或劳动力短缺等具体问题存在顾虑的组织，可考虑采用此法制定专项应急预案。
战略管理方法是另一种宏观层面的情景规划路径，但其主要聚焦于外部影响因素。
该方法用于构建长期战略，帮助组织根据经济变迁、技术进步或社会趋势等因素理解总体发展方向。
各行业组织皆运用情景规划应对不确定性并优化决策成效。以下常见应用场景彰显其多领域适用性。
金融团队是展示情景规划如何融入核心业务的典型案例。团队可将情景规划应用于预算编制、预测分析与实时评估，探究需求与成本变化对组织财务健康状况的影响。
通过统一规划流程，组织能加速规划周期并驱动业务增长。
具备供应链体系的组织正将情景规划方法用于需求预测、库存优化与分销分析。
借助合适的规划分析工具，组织可获得“假设性”情景分析及统一仪表板。这些仪表板能够监测从重大（如疫情）到细微（如法规更新）的各种变化与波动。组织可模拟多样场景并主动制定应急预案。
可持续实践与环境、社会和治理 (ESG) 标准正成为越来越多组织的优先事项。
情景规划可用于可持续发展规划、模拟推演与优化调整，以缓释气候风险。该方法有助于预测结果，部分工具甚至能计算产品碳足迹 (PCF)。
情景规划是制定销售计划与测试具体销售策略的有效途径。通过此方法，组织可在产品生命周期多个节点测试销售策略，根据结果调整计划并优化资源配置。
此外，销售与区域经理可运用情景规划实时追踪销售能力数据，实现资源高效调配。
完整的情景规划流程可能需要大量投入，并要求统筹协调与团队协作。为确保流程成功实施，组织应遵循以下几项关键实践准则：
