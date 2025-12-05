理解情景规划的典型范例是原荷兰皇家壳牌公司（现称壳牌）。这家石油天然气企业于 20 世纪 60 年代开始运用情景规划应对产能扩张挑战，并最终预见了 1973 年石油危机。

1965 年，该公司推出统一规划机制 (UPM)——一种用于预测资金流的计算机化工具。该工具促使公司内部更多地讨论如何通过情景开发流程，构建可能情境并预测未来事件。

企业基于一系列变量设计替代情景。这样做是为了探究在一个基于自由贸易或地缘政治紧张加剧的世界中，组织的未来形态可能如何演变。

这项工作对壳牌理解和预判市场动荡起到了关键作用。至今，壳牌仍在持续提出“假设性”问题，并运用情景规划流程思考长期挑战与风险缓释。

情景规划的目标不仅在于预测结果，更在于理解导致这些结果的驱动力量。审视外部与内部商业环境因素，并将情景规划融入组织全流程至关重要。