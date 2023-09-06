什么是数据可观测性？

数据可观测性是指真正了解数据的运行状况及其在整个数据生态系统中的状态。 它包括各种活动，超出了传统的监测范围，因为传统的监测只能说明问题。 数据可观察性可以帮助近乎实时地识别、排查和解决数据问题。

利用数据可观察性工具对于提前解决不良数据问题至关重要，而不良数据问题是数据可靠性的核心。这些工具支持自动监控、分类警报、跟踪、比较、 根本原因分析, 日志记录、数据沿袭和服务级别协议（SLA）跟踪，所有这些工具协同工作，帮助从业者了解端到端数据质量—包括数据可靠性。

实施数据可观测性解决方案对于现代数据团队尤其重要，在现代数据团队中，数据用于获得见解、开发机器学习模型和推动创新。 它确保数据仍然是宝贵的资产，而不是潜在的负债。



需要在整个端到端数据生命周期中始终如一地注入数据可观察性。 这样，所有涉及到的数据管理活动都会标准化，并集中到各个团队，以便清晰、不间断地了解整个组织的问题和影响。



数据可观测性是数据质量运动的自然发展，它使数据运营（DataOps）实践成为可能。

