为了检测不良数据质量问题，IBM Databand 可提供值得信赖的实时数据质量监控。
由于数据问题往往隐藏在表面之下，数据工程团队明白，他们必须要做的不仅仅是从一个点到下一个点执行数据管道运行。也就是说，由于数据传输包含成千上万的行和数值，数据本身的延迟、低质量和波动性通常会被忽视。
利用 IBM Databand 的数据质量监控连接至企业的数据管道和数据集，以针对模式更改、重复值、空值和数据及时性等问题发出警报。它还可以支持企业随时间推移进行数据集可视化，以便分析趋势并找到需要立即关注的数据质量模式。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
当发生列级更改、值异常或其他分析异常时，Databand 会通知企业，以便能确保获得更好的数据质量。
通过设置数据及时性规则，企业可以随时获悉数据集未在服务级别协议 (SLA) 时间范围内更新的情况。
Databand 有助于在发生数据质量错误时识别相关任务和数据集，以便企业充分了解情况，并确定修复的优先次序。
Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，以实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。