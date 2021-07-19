在 Amazon 出现之前，供应链优化侧重于设计阶段的投资。例如，如何获得最低的卡车运输成本、仓库选址以及如何确保库存在正确的时间放置在正确的地方。这种做法之所以行之有效，是因为世界的发展速度较慢，变化是可控的。人工智能 (AI)、云、区块链和物联网 (IoT) 等新兴技术创造了不同的格局。客户需求已发生改变。可持续性问题至关重要。供应链需要实时答案。

如今，我们生活在一个日益复杂的全球网络中，而其中的各种事件也都瞬息万变。导致形象问题和其他问题的交通异常、自然灾害异常和客户投诉。如此便会造成不确定性。您是如何管理它的？您如何在整个供应链中实现决策？无论计划多么周全，预测均有可能出错。

供应链优化使供应链按计划运转 - 即使条件变得不那么理想。例如，在当地劳动力供应发生意外中断时，或者极端天气事件影响配送，又或一场迫在眉睫的医疗危机迫使公司重新考虑其全球业务交易方式时。供应链优化有助于在存在潜在中断的情况下保持运营稳定。

如今的供应链优化使用技术来提供卓越的异常管理。这是保持竞争力的关键。企业可以更好地了解整个供应链，并拥有更好的实时决策能力 - 不仅在自己的组织内，而且在整个合作伙伴生态系统中。

供应链优化演变的另一个因素是向业务网络的转变。此类网络可描述为贸易伙伴社区；此类人员会围绕跨多个企业的业务流程来开展工作和沟通，并以端到端的共同关注为重点。⁵ 这些多企业业务网络 (MEBN) 可通过实时协作来促进实现更好的业务流程。