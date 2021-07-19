组织的供应链是一项关键的业务流程，它对于实现成功的客户体验至关重要。高效的供应链可提高业务效率和响应能力。这样，客户便能以一种既能为组织带来利润又有助于供应链可持续发展的方式来随时随地获得他们所需的内容。
成功的供应链优化过程分为三个阶段：
描述网络设计过程，例如仓库设施的位置和产品在它们之间的流动方式，以及战略目标，例如需求预测、建立供应以及制造业务的规划和调度。
包括制定战略供应链部署计划、库存规划和资产协调。这样做是为了优化从供应商到客户的商品、服务和信息的交付，从而实现供需平衡。
供应链十分复杂，但此复杂性可带来技术红利，尤其是将区块链与 AI 和 IoT 相结合时。
设计得当的供应链优化流程可解决以下问题：
供应链无法获得所需的洞察分析，因为数据是一个个孤岛，并且缺乏端到端的可视性 - 最终这会影响其满足客户需求的能力。通过互联技术优化的供应链是信息孤岛的最佳解决方案。
客户期望的提高意味着供应链必须对每一个环节进行创新和优化，才能满足客户需求。对于希望继续满足并超越客户期望的组织来说，简化供应链是当务之急。
过去的供应链侧重于网络设计 - 仓库布局和配送车队。如今，优化是建立竞争优势和保护品牌的关键，重点是以执行为导向的应用程序和实时决策支持。
您的供应链应对变化的速度有多快，且无论是客户需求、竞争还是供应中断？现代供应链必须足够敏捷才能保持竞争力。
供应链对环境和社会产生巨大的影响。今天的客户想知道您的商品是否以可持续和合乎道德的方式生产，是否使用可再生或低影响的开采方法。
区块链是一项强大的技术，当与 AI 和 IoT 一起使用时，其功能将得到显著增强。这种关系始于区块链，它从传统的业务网络迁移而来，并将合作伙伴之间的高质量数据汇集在一起。接下来添加 AI，它获取区块链数据，从中得出有意义的背景信息，并生成有关潜在好处的深刻见解。同时，IoT 充当接口或传感器，在边缘工作，将物理转换为虚拟。
有效优化供应链的关键功能包括：
获取最新的库存跟踪和可承诺量的数据。
利用可组合的数据和 AI 服务来实现实时情报。
自定义定价、发送报价、跟踪订单和管理退货。
评估流程模式，以预测未来的需求和销售。
准确了解供应链各环节的库存位置。
对于饮料巨头，加拿大 Labatt 的 Anheuser-Busch 来说，有效管理复杂的供应链意味着成功利用 AI，同时降低供应链管理的复杂性。使其足够简单易懂，以便业务用户和所有者能够实施，同时让关键人员控制技术流程。
该公司求助于 IBM® Sterling Supply Chain Business Network 来帮助实现供应链运营的标准化和集中化。通过使用 IBM® Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson (DTI)，加拿大 Labatt 的 Anheuser-Busch 能够专注于异常检测。最终目标是按例外情况进行管理 - 在整个产品线中实现统一的一致性，这样就只需要对罕见的问题进行监控。
通过 IBM Sterling Supply Chain Business Network 监控其产品的交易生命周期，加拿大 Labatt 的 Anheuser-Busch 能够更好地实现其供应链目标。
在制定风险管理策略时，个人电脑制造商联想向 IBM 寻求帮助。首先，联想加入了 Watson Supply Chain Fast Start 计划。仅在五周之内，就代表制造商完成了三项用例分析。
随后联想更进一步，大量使用 IBM® Supply Chain Insights 来帮助增加收入。最终，它大大减少了联想因供应链中断而损失的时间，将时间从数天缩短到数分钟，通常可加速 90%。
在 Amazon 出现之前，供应链优化侧重于设计阶段的投资。例如，如何获得最低的卡车运输成本、仓库选址以及如何确保库存在正确的时间放置在正确的地方。这种做法之所以行之有效，是因为世界的发展速度较慢，变化是可控的。人工智能 (AI)、云、区块链和物联网 (IoT) 等新兴技术创造了不同的格局。客户需求已发生改变。可持续性问题至关重要。供应链需要实时答案。
如今，我们生活在一个日益复杂的全球网络中，而其中的各种事件也都瞬息万变。导致形象问题和其他问题的交通异常、自然灾害异常和客户投诉。如此便会造成不确定性。您是如何管理它的？您如何在整个供应链中实现决策？无论计划多么周全，预测均有可能出错。
供应链优化使供应链按计划运转 - 即使条件变得不那么理想。例如，在当地劳动力供应发生意外中断时，或者极端天气事件影响配送，又或一场迫在眉睫的医疗危机迫使公司重新考虑其全球业务交易方式时。供应链优化有助于在存在潜在中断的情况下保持运营稳定。
如今的供应链优化使用技术来提供卓越的异常管理。这是保持竞争力的关键。企业可以更好地了解整个供应链，并拥有更好的实时决策能力 - 不仅在自己的组织内，而且在整个合作伙伴生态系统中。
供应链优化演变的另一个因素是向业务网络的转变。此类网络可描述为贸易伙伴社区；此类人员会围绕跨多个企业的业务流程来开展工作和沟通，并以端到端的共同关注为重点。⁵ 这些多企业业务网络 (MEBN) 可通过实时协作来促进实现更好的业务流程。
全球化、技术和赋能消费者正在改变企业管理其供应链的方式。根据 Gartner 的说法，未来的供应链可自我调节并采取适当的措施，从而提高和增强人类的能力，使其远超当今的已知水平。⁶ 供应链运营商可使用人工智能驱动式控制塔等技术来提供针对绩效的深刻洞察，并协调整个供应链中的各项活动。他们可在物流成本和绩效出现异常之前提前预测，并且明了自动化在哪些领域可带来显著的规模优势。这些技术可继续改变供应链优化：
让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。
借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。
利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。