订单管理是从订单生成到完成的跟踪，以及对与订单相关的人员、流程和数据进行管理。
订单管理系统 (OMS) 是管理订单生命周期的数字化方式。¹它可跟踪所有信息和流程，包括订单录入、库存管理、履约情况和售后服务。OMS 为企业和买方提供了可见性。组织可以近乎实时地获取库存洞察分析，客户则可检查订单何时到达。
客户通过自动表格下单。销售团队成员核对详情并确认订单。
仓库员工确认发运详细信息，生成发票并履行订单 - 拣货、包装和发货。
随着业务需求的变化，库存水平会受到监控。
订单管理几乎涉及供应链中的各个系统和流程。大多数企业不再将订单管理纳入其组织架构。订单管理涉及多个合作伙伴，例如零部件供应商、装配和包装服务或配送中心，因此很容易丧失对订单的可见性和控制力，致使企业需要采用成本高昂的人工流程才能准确无误地完成和交付订单。
OMS 可通过实现手动流程自动化和减少错误来控制成本并创造收入。
从外部来看，订单管理会直接影响客户对企业或品牌的印象。在全渠道环境中，客户期望获得无缝体验。客户可以在线下单，但难以通过客户服务中心解答疑问并完成订单。在履行订单时，客户希望能通过电子邮件等方式获取更新动态。如果出现问题，客户希望能通过实体通道（如门店）脱货。
企业发展旅程中的各个阶段都存在营造卓越客户体验以及提高客户留存率和收入的机会。全渠道旅程还为企业提供了做出追加销售和交叉销售建议以及增加收入的机会。
查看整个供应链并隔离事件，以预测问题并制定更高效的流程。
根据组织的业务规则和绩效目标，调整订单管理流程。
将订单或事件细分为独特的工作项目，并将其传送到相应的系统或资源。
获得库存的单一视图，查看库存、在途和当前需求水平，从而减少加急发货或维持过多安全库存的需求。
将交付承诺与库存、资源和技能相匹配；从而更有效地处理服务请求。
让面向客户的人员了解客户、后端库存和资源，使其能够更有效地处理事务。
分析数据并提出建议方案，这些方案应考虑客户期望的订单发运方式和地点、交付时间和成本。
订单管理日趋复杂，尤其是在考虑大量销售或多个销售和分销渠道时。以下趋势会增加其复杂性：
计算机化订单管理系统 (OMS) 已具备处理日益增长的复杂性的能力，可以更高效地进行订单管理，并提高盈利。
分布式订单管理 (DOM) 功能是 OMS 的核心，该软件使 OMS 能够智能地将订单路由到最佳目的地或资源以履行订单。DOM 对于管理与订单相关的业务流程至关重要，并有助于跨渠道营造无缝的客户体验。
使用订单管理收益计算器，该计算器可估算出实施 BOPIS、BORIS 和从商店发货等全渠道功能可能带来的毛利增量收益。
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