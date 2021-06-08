订单管理几乎涉及供应链中的各个系统和流程。大多数企业不再将订单管理纳入其组织架构。订单管理涉及多个合作伙伴，例如零部件供应商、装配和包装服务或配送中心，因此很容易丧失对订单的可见性和控制力，致使企业需要采用成本高昂的人工流程才能准确无误地完成和交付订单。

OMS 可通过实现手动流程自动化和减少错误来控制成本并创造收入。



从外部来看，订单管理会直接影响客户对企业或品牌的印象。在全渠道环境中，客户期望获得无缝体验。客户可以在线下单，但难以通过客户服务中心解答疑问并完成订单。在履行订单时，客户希望能通过电子邮件等方式获取更新动态。如果出现问题，客户希望能通过实体通道（如门店）脱货。

企业发展旅程中的各个阶段都存在营造卓越客户体验以及提高客户留存率和收入的机会。全渠道旅程还为企业提供了做出追加销售和交叉销售建议以及增加收入的机会。