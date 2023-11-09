要了解合规监控的重要性，请考虑当今的监管环境。在世界各地，政府、贸易机构、行业标准组织，甚至是各个公司都制定了一系列合规要求，这些要求适用于在其管辖范围或行业内运营的任何企业，无论该企业位于何处。

不遵守合规要求往往会带来巨额罚款和法律纠纷。例如，2023 年 5 月，爱尔兰数据保护机构对总部位于美国加利福尼亚州的 Meta 公司处以 13 亿美元的罚款，原因是该公司违反了 GDPR 规定。

此外，高级管理人员和其他个人也需承担自己的监管责任。例如，旨在防止公司欺诈的美国监管法律《萨班斯-奥克斯利法案》（SOX 法案）规定，若证实高管人员提供的财务报告不准确，其最高可面临 100 万美元的罚款和 10 年监禁。

简而言之，合规是复杂的，而这种复杂性可能导致企业在日常运营中无意间违反合规规则。他们可能在向新地区进行业务拓展时无法完全掌握合规要求的细微差别，或者可能会忽视数据保护法的更新，而这些法律规定必须向客户披露数据隐私政策。

合规监控可帮助企业管理这些风险，并随时了解不断变化的监管环境。它为企业节省了时间和金钱，使其能够在违规行为演变成更大问题之前实时捕捉到它们。它还能提高组织效率，简化复杂的监管报告流程。

从安全角度来看，合规监控还可以促进更好的风险管理和组织透明度，随着客户越来越关注数据隐私并希望防范数据泄露的可能性，这些优势变得日益重要。通过保持合规，组织不仅能保护自己，还能为其利益相关者建立信任和信心。