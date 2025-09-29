什么是内容交付网络 (CDN)？

内容交付网络是一个地理分散式服务器网络，通过将 Web 内容的副本放置在距离用户更近的位置或促进动态内容交付（如实时视频馈送）来提高 Web 交付性能。



每个 CDN 服务器都位于所谓的“网络边缘”- 与用户的距离比网站起源的主机服务器更近。 由于这个原因，CDN 服务器通常被称为“边缘服务器”。每个服务器都存储或缓存来自主机服务器的 Web 内容子集的副本 - HTML 文 HTML 文件、图像、音频、视频和应用。 通过缩短内容与用户之间的距离，内容交付网络可以帮助网站发布者提供更快的服务，缩短用户加载时间，并控制其自身的带宽消耗和成本。

企业通常从负责维护其服务器网络的 CDN 供应商手中购买 CDN 服务。

在视频“什么是内容交付网络？”中，IBM 首席架构设计师 Ryan Sumner 通过一个场景介绍了 CDN 如何帮助全球分布式用户加快网站和页面加载速度：

