除了开放表格式规范外，Iceberg 还包括一组 API 和库，使存储引擎、查询引擎和执行引擎能够顺利地与遵循该格式的表进行交互。

Iceberg 表格式已成为大数据生态系统不可或缺的一部分，这在很大程度上是因为它能够提供其他表格式通常不具备的功能。使用每个表上保留的大量元数据，Iceberg 允许架构演变、分区演变和表版本回滚，而无需昂贵的表重写或表迁移。它与存储系统完全无关，支持多个数据源，并且无文件系统依赖性。

Iceberg 最初由 Netflix 和 Apple 的数据工程师于 2017 年创建，用以消除 Apache Hive 的缺点，于次年实现开源并捐赠给 Apache 软件基金会。它在 2020 年成为 Apache 顶级项目。

Apache Iceberg 的速度、效率、可靠性和整体用户友好性有助于简化和协调任何规模的数据处理。这些优势使其成为许多领先的数据仓库、数据湖和湖仓一体的首选表格格式，包括 IBM® watsonx.data。Netezza® 和 Db2® Warehouse。