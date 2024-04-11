IBM Netezza Performance Server 是一款云原生企业数据仓库，旨在通过随时随地统一提供可访问且可扩展的数据，来有效执行深度分析、商业智能和 AI/机器学习 (ML) 工作负载。Netezza 增加了对 Parquet 和 Apache Iceberg 等开放格式的支持，以及与数据湖和 IBM® watsonx.data 湖仓一体的原生集成。因此，数据工程师、数据科学家和数据分析人员能够运行复杂的工作负载，而无需在云对象存储上增加 ETL 工作或数据迁移。
Netezza 利用融合 AI 的弹性缩放功能，可在云端实现大规模企业级工作负载效率和成本可预测性。现有的 Netezza 设备客户可以在混合云端享受无风险、无摩擦的升级体验，从而按照自己的节奏轻松完成现代化改造。
借助 Netezza 和 watsonx.data 在整个企业中扩展分析和 AI 功能。
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Netezza 支持开放格式，并与 watsonx.data 集成，可以在混合云上针对所有数据优化分析和 AI 工作负载。
Netezza 已获得专利的大规模并行处理技术可实现更快的查询和分析工作负载，可支持数千个并发用户获得近乎实时的洞察分析。
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在具备存储、计算、网络和软件的预配置系统上快速部署。
通过灵活的自助式部署优化性能，在 Microsoft Azure 和 AWS 上提供可预测成本报告。现已 HIPAA 就绪。
Conestoga 如何在零停机时间和 100% 工作负载兼容性的条件下，从本地 Netezza 迁移到 IBM Netezza SaaS on AWS。
Capital Bank of Jordan 如何通过统一的数据中心和强大的 Netezza 分析功能迎接快速增长。
Netezza Performance Server on IBM Cloud Pak for Data 如何帮助 Bic Camera Inc. 将数据报告次数提高 100 倍。
Majid Al Futtaim Retail 如何通过 Netezza Performance Server 采用数据驱动的方法，覆盖超过 750,000 名日常客户。
唯一专门针对受治理数据和 AI 工作负载进行优化的开放式混合型多引擎湖仓一体。
一个完全集成的数据和 AI 平台，可在任何云端运行，能够实现分析生命周期现代化。
阅读 Forrester 2022 年度数据管理总体经济影响报告，了解 Netezza 如何帮助 IBM 实现 241% 的投资回报率。
Netezza Performance Server 即服务现已在 Azure 市场上推出。通过完全托管的即用即付云数据仓库服务控制支出。
人人都可随时随地实现快捷分析和洞察。此服务现已在 AWS 上推出，可供预览。
利用 AWS 和 watsonx.data 上的 Netezza 即服务，在整个企业范围内扩展分析和 AI 功能。
是的，面向云端的 IBM Netezza Performance Server 与现有的 Twinfin、Striper 和 Mako 工作负载 100% 兼容。它还是同一种数据库引擎，只是针对云端进行了重新装备和再配置，同时还包括了云端已作为 REST API 调用提供的所有相同的实用程序。
针对本地使用，在 IBM® Cloud Pak for Data System 超融合架构中，Netezza Performance Server 客户端可连接至 Netezza Performance Server 主机，该主机作为系统控制平面节点上名为 ipshost1 的 Docker 容器运行。在客户网络中安装和配置系统时，主机以特定的主机名和 IP 地址进行配置。
对于云端 Netezza，备份和还原保存在对象库中，可以是 IBM Cloud Object Storage，Amazon Web Services (AWS) S3 或 Azure Blob Storage。
前往 IBM Knowledge Center，了解更多信息：
是的，Netezza Performance Server 即服务是完全托管的云原生分析性数据仓库，基于大规模并行处理 (MPP) 架构，可在公有云上使用。
IBM Performance Server for PostgreSQL 已完成现代化部署，并更名为 IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data。
Cabot Partners 于 2020 年 6 月进行的一项总体拥有价值研究表明，Netezza Performance Server 在一些关键领域超越了竞争对手。
Netezza Performance Server 让数据科学家能快速创建、训练和部署数据库内的机器学习模型。通过认知机器学习，Netezza 为企业数据科学家提供数据库内分析，确保大家能在一个统一的平台内进行协作。通过嵌入式 Spark 以及对 Python 和 R 等语言的支持，可大规模、快速、精密地采用数据科学和机器学习。
如需将数据从 IBM PureData System for Analytics 迁移至云端 Netezza，您可采用备份和还原的方法，或使用“nz_migrate”命令。注意：如需从 Mako 迁移或连接至云端 Netezza，请确保您使用的版本是 7.2.1.9 P1 或更低版本。
因为具备 100% 兼容这一优势，大多数客户都可自行轻松完成迁移。只需一个 “nz_migrate” 命令，即可完成全部任务。不过如果需要的话，IBM 专家实验室也可提供帮助。每次购置 Netezza Performance Server 都包含两项支持服务：(1) 为您的工作负载设置和配置 Netezza Performance Server，包括运营研讨会；(2) 为期三个月的“Expertise Connect Advanced”课程，为您提供有关将工作负载迁移至 IBM Cloud Pak for Data System 的指导培训。
IBM Knowledge Center 提供有关备份和还原方法的常用信息，并将介绍如何使用 Netezza 系统支持的第三方存储解决方案。
目前，IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 数据中心在北美、欧洲和亚太地区的多个地点支持 Netezza Performance Server。可提供这项支持的 IBM Cloud 数据中心还有不少，会逐步增加至服务列表中。如需了解更多信息，请与您的 IBM 代表联系或预约免费咨询。
在 IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 上设有内置的自动化和自动恢复功能，仅需最低程度的干预，即可提供高度可用且容错的 Netezza 部署，从而确保企业数据仓库能够 24x7 全天候运行。
Netezza Performance Server 可在 IBM Cloud、AWS 和 Azure 上使用。