IBM Netezza Performance Server 是一款云原生企业数据仓库，旨在通过随时随地统一提供可访问且可扩展的数据，来有效执行深度分析、商业智能和 AI/机器学习 (ML) 工作负载。Netezza 增加了对 Parquet 和 Apache Iceberg 等开放格式的支持，以及与数据湖和 IBM® watsonx.data 湖仓一体的原生集成。因此，数据工程师、数据科学家和数据分析人员能够运行复杂的工作负载，而无需在云对象存储上增加 ETL 工作或数据迁移。



Netezza 利用融合 AI 的弹性缩放功能，可在云端实现大规模企业级工作负载效率和成本可预测性。现有的 Netezza 设备客户可以在混合云端享受无风险、无摩擦的升级体验，从而按照自己的节奏轻松完成现代化改造。