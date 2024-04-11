主页 数据库 Netezza IBM Netezza Performance Server
混合云中统一且成本可预测的分析和 AI
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Netezza 软件用户界面的屏幕截图
利用可治理且经济高效的统一云数据仓库扩展分析和 AI 功能

IBM Netezza Performance Server 是一款云原生企业数据仓库，旨在通过随时随地统一提供可访问且可扩展的数据，来有效执行深度分析、商业智能和 AI/机器学习 (ML) 工作负载。Netezza 增加了对 Parquet 和 Apache Iceberg 等开放格式的支持，以及与数据湖和 IBM® watsonx.data 湖仓一体的原生集成。因此，数据工程师、数据科学家和数据分析人员能够运行复杂的工作负载，而无需在云对象存储上增加 ETL 工作或数据迁移。

Netezza 利用融合 AI 的弹性缩放功能，可在云端实现大规模企业级工作负载效率和成本可预测性。现有的 Netezza 设备客户可以在混合云端享受无风险、无摩擦的升级体验，从而按照自己的节奏轻松完成现代化改造。

 阅读解决方案简介

借助 Netezza 和 watsonx.data 在整个企业中扩展分析和 AI 功能。

了解基于开放式数据湖仓一体架构而构建的 watsonx.data 的更多信息

探索 AI 数据指南
Netezza 新增功能

将您的 Netezza Performance Server 设备现代化，升级到下一代，然后随时随地部署，包括 SaaS、混合环境或本地部署，并与全新 watsonx.data 数据存储无缝集成。

 了解现已在 AWS 上推出的 Netezza 即服务

查看 Netezza 和 AWS 发布的最新公告。

 扩展 AI 工作负载

利用 Netezza 和 watsonx.data 优化分析和 AI 工作负载，同时降低高达 50% 的仓库成本。

 升级设备

探索改进后的全新 Netezza 的优势。
优点 IBM Netezza Performance Server 随时随地提供分析服务 获得云端成本可预测性

借助融合 AI 的弹性调整功能和小时积分消费模式，尽在需要时为所需内容付费。

 扩展分析和 AI

Netezza 支持开放格式，并与 watsonx.data 集成，可以在混合云上针对所有数据优化分析和 AI 工作负载。

 让所有人更快获得洞察分析

Netezza 已获得专利的大规模并行处理技术可实现更快的查询和分析工作负载，可支持数千个并发用户获得近乎实时的洞察分析。
功能
融合 AI 的弹性缩放功能 Netezza 的弹性计算可支持您纵向缩放，只需根据用量付费。我们的 AI 工作负载分析可以根据工作负载需求进行预测，有计划进行缩放。
开放格式 使用 Parquet 和 Iceberg 等开放格式在整个企业内安全共享数据。数据工程师、数据科学家和开发人员可以构建更多内容，而无需共享单个数据副本的额外 ETL。
通过 watsonx.data 集成实现可扩展 AI 工作负载 在经济高效的云对象存储中存储和共享 AI 数据，并使用 Presto 和 Apache Spark 等适用的查询引擎来优化分析和 AI 工作负载的价格和性能。
高性能大规模并行分析 利用已获得专利并能支持数千名用户的大规模并行处理功能运行复杂查询，将洞察分析时间和决策速度从数天缩短至数分钟。
已治理数据，可实现可信洞察 通过 IBM Knowledge Catalog 集成，在具有内置数据治理、安全性和自动化功能的单一平台中确保数据可见性、可审计性、数据屏蔽、访问控制等。
内置分析和 ML 使用 Netezza 解决方案中的已治理数据运行分析，并直接在数据库内构建、训练、调整和部署您自己的 ML 模型。IBM Netezza Performance Server 支持所有主流编程语言，例如 Python、C、C++、R、Lua 和 Java。

如何使用 IBM Netezza Performance Server

简化数据工程 借助共享元数据、开放表格式和对象存储，在 Netezza 和 watsonx.data 的多个查询引擎之间共享用于分析和 AI 的单个数据副本，从而消除 ETL。
真对所有类型的数据进行深入、复杂的分析 针对数据湖中存储的大量结构化和非结构化数据进行深度分析。借助丰富的内置分析和地理空间功能，无需额外的数据预处理和转换，即可加速实现洞察分析。 了解 Bic Camera Inc. 如何将批处理时间从 210 分钟缩短到 15 分钟
分析和 AI 资产单一视图 在用户和第三方之间授予访问权限并分发数据，且无数据重复。通过与 IBM Knowledge Catalog 集成，实现集中式治理、更高质量和更好的合规性。 了解采用湖仓一体体系结构的 Netezza。
使用已治理数据运行预测分析、ML 和 AI 在沿袭和 watsonx.data 集成的支持下，使用已治理的 Netezza 数据构建、训练、调整和部署您自己的 AI 模型。结合 Netezza 的内存中处理技术和内置 ML 模型执行，识别数据异常并运行预测性分析。 利用 Netezza 预测信用卡审批情况
选择部署

满足企业独有的业务需求

 超融合系统

在具备存储、计算、网络和软件的预配置系统上快速部署。

 即服务

通过灵活的自助式部署优化性能，在 Microsoft Azure 和 AWS 上提供可预测成本报告。现已 HIPAA 就绪。

成功案例 提高业务绩效

Conestoga 如何在零停机时间和 100% 工作负载兼容性的条件下，从本地 Netezza 迁移到 IBM Netezza SaaS on AWS。

 阅读成功案例 利用现代化数据基础架构提供个性化银行服务

Capital Bank of Jordan 如何通过统一的数据中心和强大的 Netezza 分析功能迎接快速增长。

 阅读成功案例 一次重大的升级行动

Netezza Performance Server on IBM Cloud Pak for Data 如何帮助 Bic Camera Inc. 将数据报告次数提高 100 倍。

 阅读成功案例 助力数据驱动型决策

Majid Al Futtaim Retail 如何通过 Netezza Performance Server 采用数据驱动的方法，覆盖超过 750,000 名日常客户。

 阅读成功案例

客户感言

“IBM Netezza SaaS on AWS 真正实现了云数据仓库的经济性。迁移非常直接……而无需对报告或仪表板进行任何更改。接下来，我们将深入了解 watsonx.data 和 Netezza on AWS 的集成。”

Karen Loose
商业智能开发经理，
Conestoga Wood Specialties

相关产品 IBM watsonx.data

唯一专门针对受治理数据和 AI 工作负载进行优化的开放式混合型多引擎湖仓一体。

 IBM Cloud Pak for Data

一个完全集成的数据和 AI 平台，可在任何云端运行，能够实现分析生命周期现代化。
资源 Forrester 报告

阅读 Forrester 2022 年度数据管理总体经济影响报告，了解 Netezza 如何帮助 IBM 实现 241% 的投资回报率。

 Azure 市场公告

Netezza Performance Server 即服务现已在 Azure 市场上推出。通过完全托管的即用即付云数据仓库服务控制支出。

 AWS 上的新增内容

人人都可随时随地实现快捷分析和洞察。此服务现已在 AWS 上推出，可供预览。

 新产品网络研讨会

利用 AWS 和 watsonx.data 上的 Netezza 即服务，在整个企业范围内扩展分析和 AI 功能。

常见问题

是的，面向云端的 IBM Netezza Performance Server 与现有的 Twinfin、Striper 和 Mako 工作负载 100% 兼容。它还是同一种数据库引擎，只是针对云端进行了重新装备和再配置，同时还包括了云端已作为 REST API 调用提供的所有相同的实用程序。

针对本地使用，在 IBM® Cloud Pak for Data System 超融合架构中，Netezza Performance Server 客户端可连接至 Netezza Performance Server 主机，该主机作为系统控制平面节点上名为 ipshost1 的 Docker 容器运行。在客户网络中安装和配置系统时，主机以特定的主机名和 IP 地址进行配置。

前往 IBM Knowledge Center，了解更多信息

对于云端 Netezza，备份和还原保存在对象库中，可以是 IBM Cloud Object Storage，Amazon Web Services (AWS) S3 或 Azure Blob Storage。

前往 IBM Knowledge Center，了解更多信息：

Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data 的详细信息 Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data 即服务的详细信息

是的，Netezza Performance Server 即服务是完全托管的云原生分析性数据仓库，基于大规模并行处理 (MPP) 架构，可在公有云上使用。

IBM Performance Server for PostgreSQL 已完成现代化部署，并更名为 IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data。

Cabot Partners 于 2020 年 6 月进行的一项总体拥有价值研究表明，Netezza Performance Server 在一些关键领域超越了竞争对手。

阅读研究报告全文

Netezza Performance Server 让数据科学家能快速创建、训练和部署数据库内的机器学习模型。通过认知机器学习，Netezza 为企业数据科学家提供数据库内分析，确保大家能在一个统一的平台内进行协作。通过嵌入式 Spark 以及对 Python 和 R 等语言的支持，可大规模、快速、精密地采用数据科学和机器学习。

如需将数据从 IBM PureData System for Analytics 迁移至云端 Netezza，您可采用备份和还原的方法，或使用“nz_migrate”命令。注意：如需从 Mako 迁移或连接至云端 Netezza，请确保您使用的版本是 7.2.1.9 P1 或更低版本。

前往 IBM Knowledge Center，了解更多信息

因为具备 100% 兼容这一优势，大多数客户都可自行轻松完成迁移。只需一个 “nz_migrate” 命令，即可完成全部任务。不过如果需要的话，IBM 专家实验室也可提供帮助。每次购置 Netezza Performance Server 都包含两项支持服务：(1) 为您的工作负载设置和配置 Netezza Performance Server，包括运营研讨会；(2) 为期三个月的“Expertise Connect Advanced”课程，为您提供有关将工作负载迁移至 IBM Cloud Pak for Data System 的指导培训。

IBM Knowledge Center 提供有关备份和还原方法的常用信息，并将介绍如何使用 Netezza 系统支持的第三方存储解决方案。

请参阅数据库备份和还原

目前，IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 数据中心在北美、欧洲和亚太地区的多个地点支持 Netezza Performance Server。可提供这项支持的 IBM Cloud 数据中心还有不少，会逐步增加至服务列表中。如需了解更多信息，请与您的 IBM 代表联系或预约免费咨询。

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在 IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 上设有内置的自动化和自动恢复功能，仅需最低程度的干预，即可提供高度可用且容错的 Netezza 部署，从而确保企业数据仓库能够 24x7 全天候运行。

Netezza Performance Server 可在 IBM Cloud、AWS 和 Azure 上使用。

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升级至 Netezza。预约 30 分钟的免费咨询，讨论各种可选方案。
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