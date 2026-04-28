数据合同是数据生产者和数据消费者之间的正式协议，规定了数据的质量、结构、语义和可用性。制定和执行这些协议有助于企业强化数据驱动的决策能力。

与传统商业合同一样，数据合同包含管理一方向另一方交付内容的条款和条件。在数据合同中，这可能包括数据质量规则、架构定义、服务级别协议、数据生产者信息和服务器信息等组成部分。

然而，数据合同的真正不同之处在于，它们是用代码编写的，因此，这些协议可通过自动化而非手动流程来执行。

业内将数据合同对数据工程的影响类比为应用程序编程接口 (API) 对软件开发的影响。API 定义的规则使软件应用程序能够相互通信，而数据合同定义的规则则使数据消费者能够成功整合和使用各类来源的数据。

正如 API 有效提升了生产力并加快软件开发的创新步伐，成功推行数据合同也能为企业和数据用户带来诸多益处。

其中最关键的作用是防范数据管道故障。如果没有数据合同，上游数据生产环节发生变更，可能会给下游用户带来灾难性后果。数据合同可以确保此类重大变更在影响数据消费者之前，就被及时发现并处理。

数据合同的其他优势包括优化数据质量、完善数据治理并提升可扩展性。数据合同还为数据产品和数据网格架构提供基础支撑，助力业务用户在整个组织内挖掘数据并释放数据价值。

目前有多种工具和平台可协助企业制定并执行数据合同，包括数据质量工具和数据治理平台。