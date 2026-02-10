脏数据是指 不准确、无效、不完整或不一致的信息，使其在业务使用中不可靠。
脏数据可以有多种形式。它可能包括重复记录、缺失或空值、格式不一致、过时信息、无效条目、记录间关系断裂或系统间定义冲突。
诸如此类的数据质量问题可能在数据生命周期的任何阶段发生，从最初的数据采集到下游分析和分发。解决这些问题至关重要，因为不准确或不一致的输入可能会破坏决策的准确性，扭曲数据分析结果，降低人工智能 (AI) 模型的性能，并通过在系统和流程中放大错误而增加风险。
组织可以运用多种工具和技术来清理脏数据，包括数据分析、验证、去重、标准化和监控。当有强大的数据治理支持时，这些工作的效果会更加显著。治理提供了必要的框架来定义所有权、建立标准并嵌入控制措施，以防止数据质量问题再次出现并维持改进成果。
未能处理脏数据的组织容易遭受重大的财务和运营损失。 当团队依赖 不准确的 数据（通常与脏数据或 劣质数据交替使用）时，他们 更 有可能做出与实际情况和市场条件脱节的 业务决策 。
这些风险已被广泛认知：2025 年 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份报告发现，43% 的首席运营官将数据质量列为其首要数据任务。1 而根据 Forrester 的数据，超过四分之一的组织估计，因数据质量差导致的年度损失超过 500 万美元。2
脏数据还可能导致：
脏数据对 AI 系统（包括大语言模型 (LLM)）具有叠加性的负面影响。这些系统（及其底层算法）通过大规模识别数据集中的统计模式来进行学习。因此，数据集中的任何错误或偏差都可能在训练过程中被习得，并在推理阶段反映在有缺陷和误导性的输出中。事实上，Gartner 预测，“到 2026 年，组织将放弃 60% 因缺乏 AI 就绪数据支持的人工智能项目。”3
因此，随着 AI 应用的兴起，高质量、良好治理的数据的重要性愈发凸显。强大的数据质量实践支持更准确、可靠和可信的模型输出。这一优势可以转化为可衡量的业务影响。IBV 的研究表明，拥有大量被内外部利益相关者信任的数据的企业，其 AI 功能的投资回报率几乎翻倍。4
低质量数据或脏数据并非自然产生，它是组织、技术和人为因素共同作用的结果。脏数据的根本原因通常可以追溯到以下几个方面和做法：
手动数据输入本质上容易出错，这是由于重复性、时间压力和认知负荷所致，可能导致数据错误，如拼写错误、字符颠倒、源材料误读和复制粘贴错误。当此类人为错误具有系统性时，它们会迅速成倍增加，并需要广泛的清洗过程。
数据孤岛会因信息在各部门间割裂而导致脏数据。当团队在没有共享标准或协调的情况下维护孤立的数据集时，重复和错位的记录可能会激增。
在缺乏集中监督、明确的数据所有权、可执行标准以及其他强大数据治理标志的情况下，脏数据可能肆意滋生。
在这种条件下，各部门捕获和管理数据的方式不一致，导致问题随时间累积，例如格式和命名约定冲突、数据定义不一致以及未经验证的条目，这些都破坏了数据的可靠性。
当数据在没有实时验证的情况下被接受时——例如范围检查、格式强制、必填字段或唯一性约束——错误会悄然进入系统。一旦被摄取，这些缺陷就会向下游传播，使得检测和纠正变得更加困难和昂贵。
清理脏数据是一项基础的数据管理实践，它结合了流程、技术、工具和治理。数据清洗涉及理解数据如何从不同数据源收集并在其整个生命周期中如何被管理；识别并纠正错误，例如重复数据、不一致数据、不完整数据；验证结果并嵌入控制措施以维持数据的可靠性。
八个最常见的数据清洗步骤包括：
各种各样的数据清洗工具和技术——有些功能重叠——旨在应对数据生命周期中不同的数据质量挑战、应用场景和复杂程度：
在企业中修复脏数据，不仅仅是处理孤立问题；还需要纠正根植于流程、技术和所有权模式中的数据质量问题。
数据治理通过定义贯穿数据生命周期的管理政策、角色、流程和工具，提供了确保数据在整个企业中可信可用的组织框架。通过在源头嵌入责任制和控制措施，治理有助于防止质量问题复发，并支持数据质量的持续改进。
在一项 IBV 调查中，54% 的高管表示，实施有效的数据治理和数据管理是其组织的优先事项。5
要了解为何数据治理已成为如此关键的焦点，有必要阐明治理在实践中起什么作用。治理明确了谁拥有数据、数据必须如何处理，以及数据必须遵循哪些规则才能被视为可靠。可以把治理想象成数据的“空中交通管制”系统：它协调访问、质量标准与合规性，确保经过验证的数据流向正确的用户和系统。
一个强大的数据治理框架通常包括：
治理委员会或指导委员会负责制定整个组织的数据战略、优先级和决策权。数据所有者对特定业务领域内的数据质量负责，而数据管家则处理日常的数据质量管理，并致力于标准化数据定义和业务规则。
成文的指导方针规定了数据的格式、命名、访问和保护方式。这些政策也促进了数据的一致性，减少了歧义，并确保数据以合规和安全的方式被处理。
持续的审计和监控流程用于评估数据质量、政策合规性以及对既定标准的遵守情况。这些活动有助于及早发现问题，跟踪改进进展，并为数据的管理和使用方式提供透明度和问责制。
通过模型监控、风险管理以及贯穿整个 AI 生命周期的治理，将可信 AI 真正落地到实际运营中。
借助提升数据质量、确保合规并支持可信分析与 AI 的治理工具，实现对数据的有效掌控。
在专家指导下建立负责任的 AI 实践，管理风险、满足监管要求，并在规模化环境中落实可信 AI。
1 《2025 年首席数据官研究：AI 的乘数效应》，IBM 商业价值研究院，2025 年 11 月 12 日。
2 《2023 年因数据质量差损失数百万，若不干预，AI 可能导致数十亿损失》，Forrester，2024 年 7 月 31 日。
3 《缺乏 AI 就绪数据使 AI 项目面临风险》，Gartner，2025 年 2 月 26 日。
4 《CEO 生成式 AI 指南》， IBM 商业价值研究院，2023 年 7 月 18 日。
5 摘自 《2025 年首席数据官研究：AI 的乘数效应》（未发表），IBM 商业价值研究院，2025 年 11 月 12 日。