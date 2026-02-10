未能处理脏数据的组织容易遭受重大的财务和运营损失。 当团队依赖 不准确的 数据（通常与脏数据或 劣质数据交替使用）时，他们 更 有可能做出与实际情况和市场条件脱节的 业务决策 。

这些风险已被广泛认知：2025 年 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份报告发现，43% 的首席运营官将数据质量列为其首要数据任务。1 而根据 Forrester 的数据，超过四分之一的组织估计，因数据质量差导致的年度损失超过 500 万美元。2



脏数据还可能导致：